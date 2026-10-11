Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов

Будет переменная облачность, днем без существенных осадков

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, днем без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Температура составит от +12 до +17 градусов.

Галия Гарифуллина