Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов
Будет переменная облачность, днем без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, днем без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Температура составит от +12 до +17 градусов.
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