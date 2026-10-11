Основатель «Рыбаря» вернулся в Россию после задержания в Черногории

Он вместе с женой и коллегами прибыл на рейсе Air Serbia из Белграда в Москву ночью 11 октября

В Россию вернулись основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, его жена Валерия и трое коллег.

Напомним, в пятницу они были задержаны в городе Рисан (Черногория). Вечером того же дня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что группу отпустили.

Россияне прибыли на рейсе Air Serbia из Белграда в Москву ночью 11 октября, пишет RTVI.

— На самом деле кейс с нашим освобождением — это, пожалуй, на моей памяти, наверное, один из немногих случаев, когда и государство, и частные структуры сработали слаженно, — сказал Звинчук.

По его словам, группе не вернули изъятую технику, часть из которой была арендована.

Денис Петров