Зоркая Фемида: с замглавы МВД Татарстана спросили за липовый адвокатский ордер

Дело о пьяном ДТП в Тюлячах обернулось представлением генералу Изааку и судом над лжезащитником

В Тюлячинском райсуде Татарстана близится к финишу судебный процесс о смертельной аварии на пустой дороге. По версии следствия, лишенный прав пьяный водитель за рулем мотоцикла врезался в отбойник и угробил пассажира. Выживший в аварии мотоциклист обвиняет в трагедии самого погибшего. А интриги процессу добавляет приговор лжезащитника по этому делу, афера которого вскрылась благодаря бдительности председателя суда. По данным источников «Реального времени», судья обнаружил в деле то, что проморгали следователи.

Водительских прав за пьянку лишили и потерпевшего, и обвиняемого



В ночь на 6 мая 2018 года мотоцикл «Kawasaki» на дороге Тюлячи — Арск столкнулся с отбойником и опрокинулся в кювет. 25-летний Радиф Г. из Тюлячей погиб на месте. 20-летнего Ильшата Галимова из Кукмора судят по обвинению в пьяном ДТП с тяжкими последствиями. За несколько часов до аварии ранее не знакомые парни отдыхали в большой компании — праздновали день рождения подруги Галимова в Тюлячах.

Еще до возбуждения дела полицейские выяснили: в октябре 2017 года казанский суд лишил Галимова водительских прав за пьяную езду на 1,5 года. Через полгода лишенец купил мотоцикл — по его словам, с рук и буквально за два дня до трагедии. Регистрировать не стал. На нем и приехал в Тюлячи на вечеринку к девушке. На предварительном следствии подруга утверждала — в тот вечер Ильшат пил лишь безалкогольное пиво, другие свидетели настаивали — это была водка. С их слов, когда спиртное кончилось — Ильшат вызвался съездить за ним в Арск, предложив подвезти на мотоцикле и Радифа.

На первом допросе Галимов заявил: пьян не был и в аварии не виноват — в пути уступил Радифу место водителя, сел сзади, а дальше ничего не помнит. Кстати, в первых сообщениях о трагедии речь также шла о погибшем мотоциклисте и выжившем пассажире.

20-летнего Ильшата Галимова из Кукмора судят по обвинению в пьяном ДТП с тяжкими последствиями



Впрочем, друзья и брат покойного утверждали — он не умел водить мотоцикл. Более того, они обвинили Галимова в попытке изменить картину происшествия — подтащить тело погибшего поближе к разбитому «Kawasaki». Вспоминали, что первоначально на месте трагедии мотоциклист признавал вину.

Стоит сказать — водительских прав за месяц до ДТП лишили и Радифа. А на ручке поврежденного байка эксперты обнаружили отпечатки не только Ильшата, но и иных лиц. Вопросы — могли ли они принадлежать покойному и был ли он трезв в момент аварии — следователи перед экспертами не ставили. Кстати, потерпевшим по этому делу признан брат погибшего, он же водитель хозуправления при Кабмине РТ.

Как самозванец опорочил всю работу следствия

Мать обвиненного в аварии заключила договор на его защиту с Ильнаром Магруповым из Кукмора. Ей и следователям полиции он представился адвокатом, предъявив ордер своего же адвокатского кабинета. Именно с участием Магрупова сотрудники Тюлячинского ОВД проводили допросы, очные ставки и иные следственные действия по этому делу. Причем с его появлением подозреваемый Галимов резко сменил показания — полностью признал вину и в смертельной аварии с тяжкими последствиями, и в управлении транспортным средством в нетрезвом виде после лишения прав (ч. 4 ст. 264, ст. 264.1 УК РФ).

В первый раз в Тюлячинский райсуд Татарстана это дело пришло в июне 2018 года. С ходатайством Галимова — рассмотреть в особом порядке. Иначе говоря, суд уже на первом-втором заседании мог бы дойти до приговора и сознавшийся уже отбывал бы наказание. Если бы судья не засомневался.

Ильнар Магрупов представился адвокатом, предъявив ордер своего же адвокатского кабинета



Дело попало к председателю суда Рамилю Бикмиеву — в прошлом судье по уголовным делам Вахитовского суда Казани. Именно он в свое время выносил приговор подрядчику «Свея» Роберту Оринину и избирал меру пресечения обвиненным в расхищении контракта по броне сотрудникам КХТИ. По данным источников «Реального времени» в силовых ведомствах, судья при изучении материалов дела просто сверил данные представленного ордера с реестром адвокатов РТ, а там Магрупова не оказалось! На старт процесса он тоже не пришел. Зато в ответ на официальный запрос райсуда президент Адвокатской палаты Татарстана Людмила Дмитриевская ответила — был такой адвокат в республике: статус получен в феврале 2005 года, а прекращен в декабре 2014-го. Причина прекращения не уточнялась.

30 июля судья постановил — вернуть прокурору дело для устранения нарушенного права Галимова на защиту, поскольку обвинение содержит собранные с участием лжеадвоката доказательства.

Параллельно Бикмиев направил частное постановление в адрес заместителя министра — начальника Главного следственного управления МВД Татарстана Владимира Изаака с информацией о вскрытых нарушениях следствия и требованием принять меры к недопущению таких фактов впредь. Наказывать полицейских не стали. Возбудили дело на адвоката-самозванца.

Председатель суда направил частное постановление в адрес Владимира Изаака (на фото) с информацией о вскрытых нарушениях следствия. Фото 16мвд.рф

Лжеадвокат осужден, его бывший клиент ждет приговора

На скамью подсудимых бывшего адвоката, а ныне директора и учредителя кукморской фирмы «Энерджи» Ильнара Магрупова отправили за мошенничество. Потерпевшей стала мать обвиняемого мотоциклиста Галимова. Следователи установили: бывший адвокат обманом успел получить с нее 90 тысяч рублей, из них 50 тысяч — под предлогом взятки прокурору и следователю — «для положительного исхода предварительного следствия».

Магрупов признался — все деньги похитил. Направил в суд ходатайство о разбирательстве в особом порядке и под Новый год получил приговор Кукморского райсуда — 1 год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Иск потерпевшей в 90 тысяч суд удовлетворил.

Близится к приговору и дело о пьяном ДТП с тяжкими последствиями, которое вновь рассматривает председатель Тюлячинского суда. На 20 февраля назначены прения.