Званый гость: выходец из Госкомтуризма Татарстана займется привлечением туристов в Удмуртию

Артур Абдрашитов возглавил Центр туристских стратегий и проектного управления УР

Бывший заместитель председателя Госкомитета по туризму РТ Артур Абдрашитов займется развитием туриндустрии Удмуртии — он возглавил региональный Центр туристских стратегий и проектного управления. В новой должности Абдрашитов займется разработкой и продвижением «брендовых маршрутов на территории Удмуртии» для увеличения турпотока в регион. Подробнее — в материале «Реального времени».

Туризм передадут министерству экономики УР

Артур Абдрашитов, до недавнего времени занимавший пост заместителя председателя Госкомитета по туризму Татарстана, назначен руководителем автономного учреждения Удмуртской Республики «Центр туристских стратегий и проектного управления». Об этом «Реальному времени» сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

— Артур Абдрашитов с 7 февраля вступил в должность руководителя АУ УР «Центр туристских стратегий и проектного управления». Перед ним стоит задача по разработке и продвижению брендовых маршрутов на территории Удмуртии, в том числе и по направлению промышленного туризма. Также новому руководителю предстоит координировать работу муниципальных образований по событийным мероприятиям, внедрять лучшие практики в сфере туризма, — рассказал Свинин.



До июня 2018 года это учреждение носило другое наименование — «МДС-тур». Основным видом деятельности и до переименования, и в настоящее время остается организация экскурсионных туров по Удмуртии и России. Выступая в качестве регионального туроператора, учреждение формировало турпродукты для школьных экскурсий в города и районы республики. Ранее Александр Свинин говорил о намерениях перезапустить на базе «МДС-тур» государственное управление в сфере туризма и повысить эффективность работы в этом направлении.

Пока программы по посещению Удмуртии не входят в перечень основных предложений крупных российских компаний, и эту ситуацию нужно исправлять. Фото udmurt.ru



Кроме того, с этого года туризм будет курировать не министерство культуры, а министерство экономики УР. В ведомстве создадут соответствующее управление, которому будет подведомствен и Центр туристских стратегий и проектного управления.

«Все участники туристического рынка будут работать в одном пуле»

Артур Абдрашитов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» отметил, что в первую очередь на новой должности займется созданием туристического продукта Удмуртии, в части промышленного, этнического и культурно-познавательного туризма.

— Первые новые предложения для посещения Удмуртии туристами будут презентованы в ближайшее время, — рассказал Абдрашитов. — Среди задач также создание комфортной среды для туристов непосредственно на территории Удмуртии. Это все, что касается информационной среды, туристской навигации. Планируется создание туристско-информационного центра УР, непосредственно контактирующего с туристом.

При этом задача центра — способствовать «объединению усилий представителей туристической отрасли Удмуртии для формирования качественного продукта», который мог бы заинтересовать широкую аудиторию за пределами республики.

Для федеральных туроператоров и представителей СМИ будут организованы рекламно-информационные туры. Фото можгинские-вести.рф (Музей-заповедник «Лудорвай»)



— В первую очередь, все в Удмуртии будут работать в одном пуле. Потому что невозможно создавать турпродукт, когда участники туристического рынка не работают для достижения одной цели. Поэтому одна из задач, которую также предстоит выполнить, — это консолидация туристического бизнеса УР для создания единого турпродукта. Сюда мы относим отели, туристические компании, музеи, музеи-заповедники. Нет сомнений, что в перспективе все будут работать для решения одной задачи — максимально представлять туристический потенциал Удмуртии, — рассказал Абдрашитов.

Он сообщил, что важной частью работы будет продвижение Удмуртии в других регионах, представление туристического потенциала республики на выставках. Для федеральных туроператоров и представителей СМИ будут организованы рекламно-информационные туры, чтобы лучше познакомить их с республикой. По его словам, пока программы по посещению Удмуртии не входят в перечень основных предложений крупных российских компаний, и эту ситуацию нужно исправлять.

При этом он отметил, что центр займется формированием стратегии развития туристической отрасли Удмуртии и соответствующей госпрограммы.

В новой должности Абдрашитов займется разработкой и продвижением «брендовых маршрутов на территории Удмуртии» для увеличения турпотока в регион. Фото afalinatravel.ru

Портфолио Абдрашитова

В пресс-службе Госкомитета Татарстана по туризму нам сообщили, что Артур Абдрашитов курировал в ведомстве широкий круг вопросов, связанных с подготовкой объектов туриндустрии к крупным событиям. В частности, он отвечал за подготовку объектов туриндустрии к Кубку конфедераций FIFA 2017 года, информационную поддержку для гостей Кубка конфедераций, подготовку гидов-переводчиков на 5 иностранных языках. Естественно, участвовал он и в подготовке к проведению в Казани матчей чемпионата мира по футболу.

Кроме того, Абдрашитов координировал работу, связанную с экскурсионным обслуживанием на территории республики и повышением квалификации экскурсоводов, реализацией республиканской программы «Казань спортивная» по включению спортивных объектов города в туристические программы туроператоров. Под его руководством разработан и внедрен межрегиональный маршрут «Великий Волжский путь», объединяющий 14 регионов Приволжского федерального округа. Участвовал в разработке концепции ряда крупных событий и фестивалей.

— Первые новые предложения для посещения Удмуртии туристами будут презентованы в ближайшее время. Среди задач также создание комфортной среды для туристов непосредственно на территории Удмуртии. Это все, что касается информационной среды, туристской навигации

Также Абдрашитов занимался организацией работы по развитию сферы туризма на территории муниципальных образований республики. Под его руководством было реализовано три этапа создания системы туристской навигации в Казани, Чистополе, Болгаре, Свияжске, на федеральных трассах М7, Р-239. Он участвовал в подготовке стратегии развития сферы туризма в Татарстане до 2030 года.

«У нас амбиции, чтобы Удмуртия стала туристической Меккой страны»

Руководитель удмуртского отделения Российского союза туриндустрии Елена Захидова воздержалась от комментариев по назначению чиновника из Татарстана, отметив, что пока не встречалась с Абдрашитовым и не видела его конкретных предложений по развитию отрасли в республике.

Ранее в интервью «Реальному времени» Захидова отметила, что в Удмуртии нет единой политики в части развития туризма, так что перспективы во многом будут зависеть от того, кто именно будет курировать эту отрасль в Минэкономики УР.

— В настоящее время нет понимания, в каком направлении нужно развивать туристическую отрасль Удмуртии. Прежде всего нужна стратегия развития туризма в Удмуртии, необходимо выработать концепцию и принять программу развития туризма в Удмуртии на ближайшие годы. С моей точки зрения, в регионе полный хаос в этом вопросе. Туристическая общественность, туроператоры не раз говорили о том, что нам нужно определиться, куда двигаться, как позиционировать республику, повышать ее привлекательность для туристов. И это не просто сформировать стенд на выставке или победить в одном из многочисленных конкурсов. Необходимо разработать четкий план по продвижению туристического потенциала Удмуртии, пригласить представителей крупных федеральных туроператоров на серию инфотуров по Удмуртии, чтобы показать, что у нас действительно есть качественный турпродукт, — отмечала в интервью Захидова.

Абдрашитов сообщил, что важной частью работы будет продвижение Удмуртии в других регионах, представление туристического потенциала республики на выставках. Фото udmurt.ru



В декабре 2018 года глава республики Александр Бречалов заявил, что по данным статистики турпоток в Удмуртии по итогам 10 месяцев 2018 года составил 752 тысяч человек, что на 46% больше показателей прошлого года.



— У нас амбиции, чтобы Удмуртия стала туристической Меккой страны. Для этого у нас возможности есть, — сказал тогда Бречалов.

Михаил Красильников