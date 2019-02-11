«Мы живем в России, и у многих есть убеждение, что дом нужно строить из камня»

Интернет-газета «Реальное время» провела бизнес-бранч на тему «Загородная недвижимость: поселки vs самострой»

Фото: Ринат Назметдинов

Где казанцы предпочитают строить загородные дома, сколько денег они готовы потратить на коттедж и почему предпочтение отдается камню — эти и другие вопросы обсудили участники рынка загородной недвижимости на бизнес-бранче «Загородная недвижимость: поселки vs самострой», который провела интернет-газета «Реальное время».

Верхнеуслонский район обрастает коттеджами медленнее остальных

Основная тенденция на рынке загородной недвижимости, которую выделяют эксперты, заключается в желании клиентов получить не просто участок или дом, а инфраструктуру, которая включала бы в себя детские площадки, парки, места для общения, охрану территории.

Вопрос о том, в каких районах казанцы предпочитают покупать участки и дома (или строить их самостоятельно), вызывал небольшую дискуссию. В результате среди наиболее предпочтительных направлений были названы Лаишевский, Высокогорский, Зеленодольский и Пестречинский районы.

— Что касается Верхнеуслонского района, то Иннополис никак не повысил ценность этого места. Хотя логично было бы, если бы город-спутник притягивал жителей, — отметил гендиректор девелоперской компании «Невада РТ» Рафаэль Сыражев.

Собственник коттеджного поселка «Тургай» Рафаэль Зайнутдинов отметил, что казанцы не готовы уезжать дальше 30-40 км. Если поселок находится на большей отдаленности, покупателей трудно привлечь даже дисконтом.

Директор компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера» Павел Кострикин отметил, что все городские удобства, в том числе школы и детские сады, должны находиться в самом поселке либо поблизости. Это утверждение тоже породило споры. Рафаэль Зайнутдинов заметил, что если жители загородных поселков еще готовы отвести ребенка в местный детский сад, то водить его в деревенскую школу не будет почти никто.

— Я вам оппонировать не буду. Я с вами соглашусь. Но дело в том, что этой тенденции в Казани еще нет. А вот в Москве на Новой Риге, например, самые прогрессивные школы строятся на Рублевке, на Новой Риге. Там и клиенты для них — самые обеспеченные родители. Я не очень знаю ваш проект. Но, как вы рассказываете, вы нарезаете [участки], строите и там даже самострои [появляются]. Это тоже нормальный бизнес, я его никак осуждаю. Тем не менее, с моей точки зрения, это бизнес вчерашний, — сказал Павел Кострикин, развивая свою мысль о необходимости создания инфраструктуры внутри поселков.

— Хорошо, я не буду ничего говорить про «Примаверу». Ее построили десять лет назад и не могут до сих пор продать. Это тоже вызывает вопросы с точки зрения бизнеса, — с улыбкой возразил Зайнутдинов.

Собственник «Тургая» подчеркнул, что ни о каких самостроях на территории коттеджного поселка речи не идет. Даже те люди, которые покупают участок и хотят строить дом сами, полностью согласуют свой проект в муниципальных органах. К участкам подведены коммуникации. При желании дом может построить девелопер, но клиент также может реализовать свой проект и строить дом сам.

Дом дороже 7 млн рублей строят только 4% казанцев

Говоря о том, сколько денег казанцы готовы потратить на строительство загородного дома, генеральный директор ГК «Дар» Андрей Симаков сообщил, что только 4% из них выделяют на эти цели более 7 млн рублей.

— По нашим оценкам, около 96% при покупке укладываются в сумму до 7 млн рублей. Из них 30% — сегмент, который тратит на покупку от 4 до 7 млн рублей. Все остальные вообще стараются уложиться в 4 млн рублей. В данном случае не учитывается стоимость участка, — рассказал Симаков.

После повышения НДС до 20% произошел и обещанный рост цен на стройматериалы. Как подчеркнул генеральный директор компании «Вальдек» Дмитрий Апанасенко, тем, кто строит дом своими силами, с привлечением бригад, надо понимать, что растягивание сроков строительства ведет к его удорожанию.

— В начале этого года наши партнеры уже успели уведомить нас о 10—12-процентном повышении цен на стройматериалы. Конечно, в этом году это связано с ростом НДС. Но могу сказать, что повышение в прошлом году составило порядка 7—8%, — отметил Дмитрий Апанасенко.

При выборе стройматериалов россияне не отдают приоритета энергоэффективности, традиционно предпочитая камень, говорит Апанасенко.

— Мы живем в России, и у многих есть убеждение, что дом нужно строить из камня — это кирпич либо блочные технологии. Для чего? Чтобы дом стоял долго — детям, внукам и т. д. Как правило, им это уже не будет нужно. Тем не менее есть определенные ментальные вещи, — считает директор компании «Вальдек».

А вот к тем стройматериалам, которые имеют приставку эко, эксперт посоветовал относиться с осторожностью. По его словам, во многих пено- и газосиликатных блоках, эковате тоже используются химические соединения, и тот факт, что в их основе есть какой-то экологичный компонент, не говорит о том, что этот материал полностью экологичен и безопасен.

По словам экспертов, хороший дом точно не может стоить дешевле квартиры. При этом, как отметил Андрей Симаков, если шабашники вдруг не выполнили обязательства либо выполнили работу некачественно, с ними можно судиться и даже выиграть суд. Но вернуть деньги вряд ли получится — небольшая компания объявит себя банкротом.

Директор компании My Corner Антон Корнилов отметил, что и каркасные дома, если они качественные, не могут стоить 1,8 млн рублей.

— Люди в Канаде и Штатах живут в каркасных домах. При этом у наших жителей почему-то сложилось впечатление, что каркасные технологии обязательно дешевле. Если мы говорим о качественной каркасной технологии, о заводском производстве, то она сопоставима с камнем. Это вопрос вкуса. Если делать качественно, и тот, и другой материал не может стоить дешево.

Еще одна тенденция, которую отмечают эксперты, — люди отказываются от «хором» и предпочитают строить относительно небольшие, но удобные дома, чаще всего одно- или двухэтажные. Их площадь в среднем составляет 100 кв. м. Тех, кто строит коттедж на 200—250 кв. м, не так много — такие данные привел начальник отдела архитектуры и градостроительства исполкома Лаишевского района Дамир Хисматов.

«Грань между ИЖС и СНТ может быть стерта»

Хисматов также рассказал об изменениях в земельном законодательстве.

— Новый федеральный закон вышел в августе прошлого года — что на землях сельхозназначения можно будет строить. В некоторых случаях нужно будет образование садовых товариществ. Честно скажу — наверное, это очень хорошо, но контролировать это очень сложно, — отметил он.

Однако девелоперы уверены, что покупатели все равно будут отдавать предпочтение земельным участкам с назначением под индивидуально-жилищное строительство.

— Покупатель в первую очередь спрашивает — это ИЖС? Если это садовая земля, ее могут не взять. Я не знаю почему, ведь вроде и закон есть, и в СНТ можно прописаться. Они понимают, что если это ИЖС, то будет и организация поселка, и комьюнити, — констатирует Рафаэль Зайнутдинов.

Впрочем, не все участники бранча были столь категоричны. Андрей Симаков вспомнил ситуацию, когда в одном из проектов, реализованном на землях СНТ, был поднят вопрос о том, чтобы перевести участки в категорию ИЖС. И половина жителей поселка высказалась против, аргументируя это тем, что за участки с категорией ИЖС нужно платить больше налогов.

— Это вопрос неинформированности. Если люди будут информированы, эта грань между ИЖС и «неИЖС» будет стираться, — отметил Симаков.

По словам Дамира Хисматова, в ближайшем будущем от разделения земель на категории вообще могут отказаться.

— Останутся те же самые леса, и «сельхозка» просто будет приравнена уже к землям населенных пунктов, — предположил он.