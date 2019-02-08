Бизнес-бранч «Загородная недвижимость: поселки VS самострой»

8 февраля состоится бизнес-бранч на тему «Загородная недвижимость: поселки VS самострой», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

На встрече приглашенные эксперты – застройщики и риелторы — выскажут мнение по следующим актуальным вопросам:

— Какова динамика спроса и цен на готовые малоэтажные дома была в 2018 году, и каков прогноз?

— Как менялся спрос на стройматериалы в прошлые годы, из чего будут строить в 2019 году?

— Выгодно ли малоэтажное строительство с точки зрения долгосрочного инвестирования?

— Как корректировка городских границ влияет на рынок малоэтажного строительства?

— Сколько стоит инфраструктура поселка, каковы сроки окупаемости этих инвестиций для застройщика поселка?