Бизнес-бранч «Загородная недвижимость: поселки VS самострой»

8 февраля состоится бизнес-бранч на тему «Загородная недвижимость: поселки VS самострой», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».
На встрече приглашенные эксперты – застройщики и риелторы — выскажут мнение по следующим актуальным вопросам:
— Какова динамика спроса и цен на готовые малоэтажные дома была в 2018 году, и каков прогноз?
— Как менялся спрос на стройматериалы в прошлые годы, из чего будут строить в 2019 году?
— Выгодно ли малоэтажное строительство с точки зрения долгосрочного инвестирования?
— Как корректировка городских границ влияет на рынок малоэтажного строительства?— Сколько стоит инфраструктура поселка, каковы сроки окупаемости этих инвестиций для застройщика поселка?
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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