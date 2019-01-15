ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777

Федеральная налоговая служба с 14 января запретила российским платежным системам и банкам проводить платежи в адрес запрещенного в России онлайн-казино Azino777.

Как сообщают «Ведомости», это связано с тем, что ФНС 28 декабря 2018 года внесла компанию Victory777 N.V., организующую работу Azino777, в перечень лиц, в отношении которых есть сведения об организации и проведении азартных игр с нарушением законодательства России.

Запрет на проведение платежей в пользу компании связан с невозможностью полной блокировки востребованного ресурса.

Ранее сообщалось, что онлайн-казино Azino777, которое продвигается роликом с участием популярного рэпера Вити АК-47, заняло первое место среди роликов платной рекламы по итогам первой половины 2018 года.