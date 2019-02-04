Жители против: проект строительства исламского центра в Ижевске отправили на доработку

Мусульмане заявляют о готовности рассмотреть другие предложения

Министерство имущественных отношений Удмуртии отозвало свой запрос на разрешение использования земельного участка в Ижевске под строительство мусульманского культурного центра. Планы по возведению комплекса зданий, спортивной и детской площадок негативно восприняли местные жители, в итоге проект было решено отправить на доработку. Что именно не устроило жителей и в чем суть проекта — в материале «Реального времени».

Отзыв разрешения

1 февраля администрация Ижевска распространила сообщение о том, что оказание муниципальной услуги на предоставление земельного участка под строительство мусульманского культурного центра прекращено. Комплекс зданий планировалось построить на улице 30 лет Победы в городке Металлургов на месте существующей лесопосадки между жилыми пятиэтажками и Республиканской клинической психиатрической больницей.

Отмечается, что в городскую администрацию поступило заявление от Министерства имущественных отношений Удмуртии, в котором говорится об отзыве запроса на оказание муниципальной услуги «в связи с необходимостью дополнительной проработки проекта». Таким образом было решено прекратить процедуру общественных обсуждений по этому участку.

Собственно, инициатива исходила от городских властей. 30 января глава Ижевска Олег Бекмеметьев, отвечая на вопрос слушателей в эфире радио «КП-Ижевск», заявил о необходимости лучше подготовить материалы для общественных обсуждений по строительству на этом участке мусульманского культурного центра.

— Были запланированы общественные обсуждения для сбора мнений местных жителей, но на сегодняшний день мы обратились к инициаторам обсуждений, это Минимущества Удмуртии, чтобы они пока отменили сбор этой информации, — сообщил мэр города.

Олег Бекмеметьев и председатель РДУМ УР муфтий Фаиз-хазрат. Фото muslimpress.ru.jpg



Ранее эти вопросы пользователи соцсетей задавали и главе Удмуртии Александру Бречалову.

Недовольство местных жителей

Первая информация о намерении построить в городке Металлургов мусульманский культурный центр появилась в октябре 2017 года. Согласно первоначальному проекту, на этой территории должны расположиться два двухэтажных здания — культурный центр с молельной комнатой и медицинский центр, а также парковка, детская и спортивные площадки.

Медицинский центр планировалось создать по примеру подобного учреждения в Можге, организованного местным имамом.

Однако против этих планов выступили жители окрестных пятиэтажек. Причем они не возражают против религиозного предназначения будущих сооружений — их опасение вызывает само строительство на территории лесопарковой зоны.

— Жители городка Металлургов в Ижевске борются за сохранение лесной зоны между психиатрической больницей и жилыми домами, — пишет в соцсетях местная жительница Татьяна Мальцева. — По проекту будут вырубать большую часть лесного фонда. Плюс любое строительство приведет к подтоплению жилых домов, так как местность заболочена. Грунт ходит, так как раньше здесь было болото. Любая стройка — и пойдут трещины по домам. И топить будет. У нас и так на доме маячки стоят… Плюс — подъездные пути как раз через наши дома, парковка у них максимум мест на 40—50, а молельный зал рассчитан на 500 человек.

Жители считают, что к строительству столь крупных объектов здесь не готова инфраструктура, а работы поблизости могут повредить старые пятиэтажки.

Публичные слушания должны были состояться 23 октября 2017 года, однако в итоге они были перенесены на неопределенное время. С того времени движения в этом вопросе не было.

Территория под строительство культурного центра выделена желтым

«Мы хотим, чтобы процесс был прозрачным»

В Региональном духовном управлении мусульман (РДУМ) Удмуртии отмечают, что культурный центр должен стать объектом социальной направленности, местом проведения досуга для местных жителей, независимо от их конфессиональной принадлежности. Планируется организовать кружки и секции, курсы по изучению языков, лыжную трассу с теплыми раздевалками. При этом в РДУМ готовы внести необходимые коррективы в проект.

— Мы посоветовались с Министерством национальной политики УР, с городом. Раз у местного населения есть немного негативная реакция, мы решили, чтобы процессом разработки проекта и организацией обсуждения с населением занялся Центр развития городской среды УР. Мы хотим, чтобы процесс был прозрачным и не было всяких домыслов и отрицательных моментов, — сообщил нам руководитель администрации Регионального духовного управления мусульман УР Исмагил Шайхутдинов.

При этом он добавил, что для РДУМ УР непринципиально, чтобы культурный центр появился именно в этом месте. По его словам, если будут объективные причины, по которым возведение объектов здесь окажется невозможным, в Духовном управлении готовы рассмотреть другие предложения города. При этом Шайхутдинов отметил, что ясности по срокам возобновления обсуждений пока нет.

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Михаил Красильников