«Он все время помнит про косточки, которые должны срастись»

В Казани стартовал суд над спецназовцем, напавшим на подростка-аутиста

Фото: Дарья Турцева

В Московском районном суде Казани сегодня стартовал процесс по делу об избиении подростка-аутиста. Дело было в сентябре прошлого года, мальчик вышел не на своей остановке и искал помощи у прохожих, а в ответ незнакомый мужчина, как потом выяснилось, бывший спецназовец и сотрудник вневедомственной охраны, жестоко избил его. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ст. 112 УК РФ). Сегодня допросили свидетелей по делу. Подробности в материале «Реального времени».

Дело слушается в закрытом режиме

Процесс по избиению подростка-инвалида стартовал 24 декабря, однако заседание пришлось отложить — не явился потерпевший. У Володи Сидорова расстройство аутистического спектра, и суд принял решение рассматривать дело без него. Фактически первое заседание состоялось сегодня. Интересы Володи представлял его отец Александр Сидоров и адвокат.

Обвиняемого доставил конвой. 43-летний Рустем Газизуллин с сентября прошлого года находится в СИЗО. Его обвиняют по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Газизуллин — высокий, крепкого телосложения. Оценив комплекцию мужчины, педагоги Володи, которых пригласили в качестве свидетелей, были обескуражены — какую опасность для него мог представлять подросток? Ведь свою агрессию по отношению к потерпевшему Газизуллин объяснял тем, что почувствовал от него угрозу. Якобы подросток первым на него напал.

При виде журналиста «Реального времени» обвиняемый надел медицинскую маску и надвинул на лицо капюшон. Правда, долго прятаться ему не пришлось — прокурор ходатайствовал о слушании дела в закрытом режиме. Учитывая несовершеннолетний возраст потерпевшего и состояние здоровья, судья согласилась.

«Такие дети не способны притворяться»

Из 20 свидетелей обвинения сегодня явились только двое – это учителя Володи. Светлана Смирнова, педагог-дефектолог школы №78, которая занимается с ним с 3 класса и Эльвира Зайцева, директор частного логопедического центра, который Владимир посещает дополнительно к основной школе.

Смирнову суд спросил случались ли у парня приступы агрессии, нападал ли он на учителей и детей, ругался матом? На что Смирнова ответила, что никогда такого не было. Адвокат спрашивал известны ли учителю случаи, чтобы Владимир провоцировал на агрессию других людей, на что педагог ответила, что нет.

Такие же вопросы задавали и Зайцевой. Она рассказала, что с парнем проблем никогда не было. В центре занимаются дети от 7 до 18 лет, которым приходится ждать приема к специалистам в общем коридоре, и Володя ведет себя спокойно и нормально реагирует на незнакомых. По ее словам, агрессии за ним она не наблюдала.

В разговоре с «Реальным временем» Светлана Смирнова поделилась, что не понимает, чем разговаривающий по телефону ребенок-инвалид мог напугать взрослого мужчину, да так что тот решил его жестоко избить.

— Я с Володей почти 10 лет работаю и чего-то вопиющего в его поведении нет. Может быть я просто привыкла к таким детям, что они то пританцовывают, то прыгают и я на это внимания не обращаю. Такого, что дома или на улице ребенок может быть агрессивным, а в школе спокойным – нет. Такие дети не могут кардинально меняться в зависимости от обстановки в которой находятся, они не способны притворяться, — говорит Смирнова.

«Вину частично признает»

Александр Сидоров, отец Володи рассказал «Реальному времени», что сын сейчас посещает школу, но полученные травмы «сильно оттянули его назад». Эмоционально от перенесенного стресса парень еще не восстановился.

— Он все время помнит про косточки, которые должны срастись, — рассказал отец.

Напомним, что потерпевший получил травмы средней степени тяжести — у него диагностировали перелом одной из лицевых костей со смещением. Из-за этого подросток вынужден был прервать тренировки по плаванию, хотя добился там больших успехов и готовился к международным соревнованиям.

Адвокат Рустама Газизуллина Мухаммадиев Фанис рассказал «Реальному времени», что у стороны защиты тоже есть свидетели и они придут, когда их вызовут. По его словам, подзащитный «вину частично признает», однако подробнее свою позицию адвокат изложить отказался до окончания процесса.

Напомним, что предыдущий адвокат Газизуллина Фарида Палютина, заявляла «Реальному времени, что «У него раскаяния нет. Какое может быть раскаяние, если на человека напали? Имело место неожиданное нападение на моего клиента и его ребенка, вот и все».

Процесс планируют завершить в течении недели

Инцидент с избиением Владимира Сидорова произошел 19 сентября 2018 года у станции метро «Яшлек». По словам родителей, парень проехал свою остановку и не понял где находится. Он позвонил маме, которая попросила его подойти к сотруднику метрополитена и передать ему трубку, чтобы взрослый человек подробнее объяснил матери, где находится сын. Вероятно, парень попытался дать трубку проходившему мимо Газизуллину, который в результате напал на него. Работники находившейся рядом оптики затащили истекающего кровью парня внутрь, а Газизуллин, находившийся, кстати, в этот момент со своими малолетним сыном, ушел с места происшествия. Избиение зафиксировали камеры видеонаблюдения, через неделю обвиняемого задержали.

— Вы съемку видели? Видно, что Володя правой рукой держит телефон у уха. И он по сторонам смотрит, потому что мать ему говорит: «Что вокруг находится?», чтобы понять, где он. Он выпадает из кадра на полторы секунды, и тут же его начинают бить снизу. И там, где сына не было эти полторы секунды, сотрудники магазина описывают, что тот ногой Володю стукнул в грудь так, что он на стеклянную витрину отлетел. Он когда успел напасть-то, за полторы секунды?! — комментировал видео Александр Сидоров.

По словам адвоката, сторона защиты предлагала закрыть дело за примирением сторон, но потерпевшие принципиально против. Ранее родители Володи рассказывали, что не сразу решили общаться с журналистами о нападении на их сына. Ждали, когда нападавший обратится к ним хотя бы с извинениями, но этого не произошло. Потерпевшие считают, что Газизуллин, представляет угрозу для всего общества, а не только для людей с ограниченными способностями. Интерес представляет прошлое Рустема Газизуллина – он бывший спецназовец.



Следующее заседание состоится завтра, в суд вызвали очередных свидетелей. Стороны надеются, что процесс завершится в течении недели.