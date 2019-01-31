В тандеме с клиентами: как построить цветочную сеть по всей России

Директор компании «Цветочный рай» о том, как эффективно зарабатывать на цветочной франшизе

Фото: Олег Тихонов

Ижевская компания «Цветочный рай» уверенно зашла на рынок флористики в 2009 году. За 10 лет команда открыла множество торговых точек, начала выращивать цветы на собственных плантациях. Предприятие ежедневно продолжает наращивать обороты. Сегодня «Цветочный рай» — это более двенадцати крупных филиалов по всей стране, развитая сеть логистики и свыше трех тысяч постоянных клиентов. Директор оптовой сети Ринад Агеев поделился с «Реальным временем» секретами многолетнего опыта работы и рассказал о новых перспективах для покупателей франшизы.

Более 10 крупных филиалов в России

Десять лет назад на цветочном рынке России появилась новая компания с ижевскими корнями — «Цветочный рай». Ее руководитель, молодой бизнесмен Ринад Агеев, стал развивать оптовую торговлю.

«По традиции, практически ни один праздник не обходится без цветов. Любое приятное событие — день рождения, свидание, свадьба, юбилей — будет отличным поводом подарить букет», — считает Ринад.

С 2009 года небольшая компания «Цветочный рай» превратилась в целую оптовую сеть. Команда предприятия открыла множество торговых точек, начала выращивать цветы на собственных плантациях и продолжает ежедневно наращивать обороты. Сегодня сеть насчитывает более двенадцати крупных филиалов по всей стране, имеет собственную систему логистики и каждый день сотрудничает с более чем 3 тысячами постоянных оптовых клиентов.

«Теперь мы хотим поделиться нашим многолетним опытом и принять в нашу дружную семью новых партнеров», — делится Ринад.

Мы будем сопровождать филиалы на всех этапах. Проводить обучения и слеты для франчайзи, а продукцию будет реализовывать наш удаленный отдел продаж. Бонусом для региональных партнеров станут тендеры. Головная компания организует им участие в местных торгах

Компания построит партнерам бизнес под ключ

Оптовые и розничные продажи цветов — довольно сложный и трудоемкий процесс, требующий больших вложений и энергозатрат при подходе с нуля, ведь у цветочного бизнеса есть множество нюансов, в которых хорошо разбираются только опытные специалисты. Франшиза сети «Цветочный рай» подразумевает открытие бизнеса под ключ, компания обещает: к моменту открытия у партнеров уже будет выстроен и автоматизирован отдел продаж, прописаны все бизнес процессы, запущены маркетинговые кампании, а сам бизнес начнет работать еще до «открытия дверей».

«Мы будем сопровождать филиалы на всех этапах. Проводить обучения и слеты для франчайзи, а продукцию будет реализовывать наш удаленный отдел продаж, — раскрывает детали Агеев. — Бонусом для региональных партнеров станут тендеры. Головная компания организует им участие в местных торгах».

Что сегодня «Цветочный рай» предлагает партнерам?

Во-первых, анализ рынка в регионе работы франчайзи. Это позволит партнерам лучше ориентироваться в актуальной конъюнктуре и грамотно планировать развитие бизнеса.

в регионе работы франчайзи. Это позволит партнерам лучше ориентироваться в актуальной конъюнктуре и грамотно планировать развитие бизнеса. Все виды помощи. Партнеры получат постоянную юридическую поддержку по любым делам, связанным с ведением бизнеса. Например, головная компания сможет помочь при составлении договора с арендодателем, транспортными компаниями, оптовыми покупателями.

Мы используем все виды ликвидной рекламы — сайты, социальные сети, рассылки (СМС/Viber/«Телеграм», Email), таргетинг, РСЯ, SEO, а также офлайн-реклама, радио, телевидение, баннеры, билборды

Авторитетный бренд . Партнеры «Цветочного рая» получат узнаваемый бренд с авторитетным и зарекомендовавшим себя именем на рынке флористики.

. Партнеры «Цветочного рая» получат узнаваемый бренд с авторитетным и зарекомендовавшим себя именем на рынке флористики. Мощная рекламная кампания . В городе размещения партнера команда запустит эффективную рекламную кампанию, которая позволит привлечь первых клиентов, включит в рекламные акции. «Мы используем все виды ликвидной рекламы — сайты, социальные сети, рассылки (СМС/Viber/«Телеграм», Email), таргетинг, РСЯ, SEO, а также офлайн-реклама, радио, телевидение, баннеры, билборды», — объясняет директор сети.

. В городе размещения партнера команда запустит эффективную рекламную кампанию, которая позволит привлечь первых клиентов, включит в рекламные акции. «Мы используем все виды ликвидной рекламы — сайты, социальные сети, рассылки (СМС/Viber/«Телеграм», Email), таргетинг, РСЯ, SEO, а также офлайн-реклама, радио, телевидение, баннеры, билборды», — объясняет директор сети. База контактов . «Цветочный рай» обеспечен большей частью сопутствующих товаров: имея собственное и контрактное производство в Китае, компания регулярно осуществляет поставки своим партнерам. Также партнеры получают весь пул производителей оборудования, необходимых для ведения бизнеса от А до Я, по самым выгодным предложениям.

. «Цветочный рай» обеспечен большей частью сопутствующих товаров: имея собственное и контрактное производство в Китае, компания регулярно осуществляет поставки своим партнерам. Также партнеры получают весь пул производителей оборудования, необходимых для ведения бизнеса от А до Я, по самым выгодным предложениям. Централизованная бухгалтерия избавит франчайзи от лишних хлопот с ведением документооборота и общением с налоговиками.

избавит франчайзи от лишних хлопот с ведением документооборота и общением с налоговиками. Организация труда . «Мы уже оптимизировали все бизнес-процессы, интегрировали их в CRM Битрикс24 и разработали отличный KPI», — комментирует Ринад.

. «Мы уже оптимизировали все бизнес-процессы, интегрировали их в CRM Битрикс24 и разработали отличный KPI», — комментирует Ринад. Обучение азам . Компания наберет партнерам подходящих сотрудников и обучит тонкостям флористического бизнеса.

. Компания наберет партнерам подходящих сотрудников и обучит тонкостям флористического бизнеса. Непрерывное повышение квалификации . Обучение проводят одни из ведущих флористов России, а также лучшие менеджеры компании.

. Обучение проводят одни из ведущих флористов России, а также лучшие менеджеры компании. Подспорье в продажах. У компании есть свой кол-центр, который регулярно осуществляет мониторинг потенциальных клиентов и передает заказы партнерам.

Помощь в запуске . Компания организует открытие партнерского филиала с приглашением именитых флористов и проведением конкурсов. «Гарантируем высокую явку потенциальных клиентов», — обещает Агеев.

. Компания организует открытие партнерского филиала с приглашением именитых флористов и проведением конкурсов. «Гарантируем высокую явку потенциальных клиентов», — обещает Агеев. Логистика . Доставка осуществляется собственным специализированным транспортом компании с соблюдением всех технологий транспортировки «от двери до двери».

. Доставка осуществляется собственным специализированным транспортом компании с соблюдением всех технологий транспортировки «от двери до двери». Дизайн интерьера (фасада магазина и внутреннего интерьера).

(фасада магазина и внутреннего интерьера). Проверка работы . Региональный менеджер компании осуществляет проверку работы менеджеров. Корректирует согласно чек-листу и помогает достичь лучших результатов.

. Региональный менеджер компании осуществляет проверку работы менеджеров. Корректирует согласно чек-листу и помогает достичь лучших результатов. Технические карты букетов , составленные по сезону специалистом компании.

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по любым вопросам, связанным с ведением и организацией бизнеса. Отдел тендеров . Регулярные тендеры обеспечат партнеров крупными оптовыми заказами.

. Регулярные тендеры обеспечат партнеров крупными оптовыми заказами. Мощный портал с акционерами и базой знаний для франчайзеров. Здесь можно будет найти все необходимые инструменты и информацию.

Для нас важно, чтобы люди смотрели на все с оптимизмом, не сдавались при малейшей сложности, верили в свои силы

Полноценная поддержка, естественно, требует обратной отдачи и от партнеров. «Для нас важно, чтобы люди смотрели на все с оптимизмом, не сдавались при малейшей сложности, верили в свои силы», — говорит Ринад. И это неспроста. Такие требования продиктованы определенным опытом.



«Как-то мы запустили две розничных франшизы в одном городе, причем одномоментно. У одного из партнеров все удачно складывалось, он верил в свои силы, в каждой сложности видел новою возможность. И сегодня данная компания превратилась в небольшую сеть в формате города. Другой партнер в любой сложной ситуации винил нашу компанию, наш продукт, инструменты. В итоге эта компания закрылась», — делится Агеев.

«В качестве бонуса наши специалисты проведут вашу первую заявку от звонка до доставки и покажут на личном примере, как происходит продажа цветов, — дополняет Ринад. — Мы не просто предлагаем выгодную франшизу, мы учим генерировать отличное настроение и транслировать его своим клиентам».

В планах — аукцион, подобный Flora Holland

Что касается планов и перспектив, то они у компании достаточно обширные. И это несмотря на то что цветочный рынок с недавних пор участников не жалует. Так, по словам собеседника «Реального времени», в начале 2018 года с дистанции сошли два крупных игрока.

«Остается на плаву только тот, кто идет в ногу со временем», — констатирует Ринад Агеев. «Цветочный рай» в этом смысле гибкая компания. Ее команда постоянно мониторит потребительские предпочтения, анализирует рыночные тенденции, работает над упаковкой.

В качестве бонуса наши специалисты проведут вашу первую заявку от звонка до доставки и покажут на личном примере, как происходит продажа цветов

В этом году «Цветочный рай» планирует освоить еще несколько регионов: Саратовскую, Оренбургскую и Воронежскую области. «Там есть сложности с импортной продукцией, а мы являемся как раз импортерами», — объясняет географию Агеев.

Своеобразный Рубикон представляет для компании Краснодарский край. В планах — организовать там аукцион, подобный прославленному голландскому Flora Holland. «Это сердце цветочной индустрии. На Flora Holland поступают цветы со всего мира, чтобы потом через аукцион разойтись по странам», — рассказывает директор оптовой сети.

По его словам, в Краснодаре для этого есть все возможности: там много тепличных хозяйств и продукция по качеству не уступает голландской. Правда, осложняется дело тем, что на юге высокая сезонность и слабая логистика. «Цветочный рай» сейчас усиленно работает над устранением рисков, прокладывая маршрут от севера к югу.

«Вера в себя и в свой успех, клиентоориентированность и движение вперед — это, наверное, и есть секрет успешности бизнеса «Цветочный рай», — заключает владелец Ринад Агеев.

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