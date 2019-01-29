Маевский, Кузьмин, и еще пять звезд казанского мини-футбола

Как прославились и где играют сейчас татарстанские звезды футбола

Осенью прошлого года Казань лишилась своей единственной профессиональной команды в мини-футболе — МФК «Ядран» из-за финансовых проблем приостановил свое участие в Высшей лиге. Несмотря на это, жизнь в казанской «миньке» кипит, ведь по качеству и количеству задействованных профессиональных игроков нынешний сезон стал едва ли не самым звездным. Спортивная редакция «Реального времени» сделала подборку «великолепной семерки» игроков, ставших украшением казанских и республиканских соревнований нынешней зимы.

7. Никита Хромых

Фото amfr.ru

Единственный казанец в российской Суперлиге, выступающий в нефтеюганском «Блике», вернулся домой и принял участие в розыгрыше Кубка Республики Татарстан — 2018 в составе казанской «Волги». Пожалуй, у Никиты и не было другого выбора — главный продукт казанской «миньки», воспитанник школы «Рубина» свои первые шаги сделал именно на городских соревнованиях и уже потом трамплином через казанский «Ядран» поднялся на самую вершину, в Суперлигу, одну из сильнейших лиг мира. Хромых во время заслуженного отпуска вместо какого-нибудь южного курорта предпочел навестить казанских друзей детства. А его выход на паркет в полуфинальном матче Кубка РТ стал приятной неожиданностью для всей местной публики. «Я же играл против этого парня пару лет назад!» — думается, такие мысли посещали в тот день каждого второго зрителя.

6. Рустем Мухаметшин

Фото stolica-s.su

Выпускник «Рубина» и обладатель Кубка России по футболу 2017/2018 в составе ныне расформированного «Тосно» Рустем Мухаметшин является частым участником Кубка Татарстана по мини-футболу. Оно и не мудрено — друзья Рустема по «Рубину» 1984 года выпуска находятся на ведущих ролях в городских соревнованиях. С такими товарищами не до отдыха — только приехал домой в перерыве сезона, а уже зовут помочь в «миньке».

Стоит отметить, что долгое время Мухаметшин выступал за «Альянс», костяк которого составляли экс-игроки именитого казанского мини-футбольного «Приволжанина», поигравшего в российской Суперлиге. Поварившись в таком котле рядом со звездами прошлых лет, Рустем получил опыт, который, бесспорно, помог в дальнейшей профессиональной карьере.

5. Руслан Мухаметшин

Фото stolica-s.su



Руслан не отстает от своего младшего брата и также частенько на зимних каникулах поддерживает форму участием в казанском мини-футболе. Бесспорно, описывать заслуги самых известных казанских братьев-футболистов можно долго — достаточно только вспомнить, что совсем недавно оба играли в Премьер-лиге за «Мордовию», Руслан забивал «Рубину», потом переходил в «Рубин», но как-то не срослось.

Зато все срослось у братьев на нынешнем Кубке РТ — в составе МФК «Ирбис» они стали победителями турнира и получили ценные медальки. Да, конечно, вряд ли они пойдут в первый ряд их личных коллекций, но, черт побери, мини-футбольных наград у братьев не так и много!

4. Владимир Байрамов

Фото kazanfirst.ru



Болельщики «Рубина» со стажем, заставшие «нулевые» на Центральном стадионе, пожалуй, сейчас с теплотой и ностальгией вспоминают фамилию Байрамова. Однако в те времена на старой доброй Восточной трибуне Центрального молодого нападающего хаяли с особым размахом. Не без доли иронии некоторые даже приписывали Владимиру кровную связь с главным тренером Курбаном Бердыевым: мол, место в основе у него неукоснительно. Оно и понятно — от форварда требовали обилия голов, к которым казанскую публику приучил в бронзовом 2003 году бразильский кудесник Сантос Рони, а позже и Алехандро Домингес. Как бы то ни было, но 4 года карьеры крепко связали Байрамова с Казанью.

Сейчас один из символов дочемпионского «Рубина» как будто и не заканчивал свою профессиональную карьеру. Уж очень много где задействован Байрамов — тренерскую работу в ДЮСШ Вахитовского района Владимир совмещает с постоянными играми в большом футболе (любительская лига КФЛЛ), выступает на первенстве города за «Верховный суд» в мини-футболе, играет в зимнем футболе 8х8, блистает на ветеранских турнирах… Остается только удивляться, откуда столько сил у 38-летнего нападающего.

К слову, в ДЮСШ Байрамов трудится вместе с двумя корифеями казанского мини-футбола — Анатолием Фомичевым, работавшим в тренерском штабе «Приволжанина», и одной из главных звезд той команды Марселем Тухватуллиным.

Фото vk.com



— Мотивация играть как таковая не нужна, так как занимаюсь любимым делом и в свободное время с удовольствием прихожу, — делится Байрамов секретом своей активности с «Реальным временем». — Когда ты любишь свое дело, то легче находить и мотивацию. В первую очередь, конечно, это для меня приятный отдых, повод увидеться с друзьями, пообщаться. Но как только стартует матч, то сразу начинаю выкладываться «на полную» ради победы. Конечно, если проигрываю, сильно не расстраиваюсь.

Я удовлетворен уровнем организации казанских мини-футбольных турниров, судейством в том числе, но всегда есть, к чему стремиться. Думаю, уровень любительского футбола и мини-футбола у нас только растет, и эти соревнования важны, ведь они дают толчок к развитию, — говорит экс-форвард «Рубина».

3. Марат Хайруллин



Фото sportx.kz

Казанец, по воле судьбы оказавшийся в чемпионате Казахстана, принявший его гражданство и поигравший в отборочном турнире чемпионата Европы — 2012. Вы не найдете ни одного воспитанника казанского футбола, который спустя два месяца после гостевого матча со сборной Турцией (2:1), где пришлось несладко против Ардана Турана, с такой же страстью отдавался бы уже мини-футболу на Кубке Татарстана. В нынешнем розыгрыше Марат буквально на своих плечах привел «Ирбис» к победе.

Став лучшим бомбардиром, Хайруллин в свои 34 года очередной раз продемонстрировал отменную физическую подготовку — менялся редко, выполнял колоссальный объем черновой работы, отдавал голевые пасы и забивал. Вот наглядный отношения к делу для каждого молодого игрока.

2. Олег Кузьмин





Фото Романа Хасаева

Бывший капитан «Рубина» Олег Кузьмин, недавно завершивший свою карьеру, только осваивается в мини-футболе. Восемь лет в столице Татарстана, думается, могут самого коренного москвича превратить в истинного казанца. И неудивительно, что защитник решил остаться жить в Казани даже по окончании карьеры. Ну а для «рубиновых» болельщиков Олег давно стал своим, родным. Дебютировал защитник среди казанских любителей этой зимой в очередном розыгрыше НМФЛ (Национальная мини-футбольная лига), где в составе команды «АСТ-Групп» наделал шума. Не каждый день в рядовом городском турнире появляется бывший профи, за спиной которого матчи за московский «Локомотив», «Рубин» и сборную России, еврокубковые баталии против таких монстров, как Коутиньо, Торрес и Фалькао… И если со сборной Олегу потребовалось три матча, чтобы забить первый гол (и это для крайнего защитника!), то уже в первом для себя мини-футбольном поединке Кузьмин к перерыву забил дважды. Правда, его команда уступила 3:5 и не снискала особой славы по ходу турнира.

Примечательна история попадания Олега в любительскую команду. Организатор ее делал ремонт в квартире семьи Кузьминых, сдружился и спустя годы сумел, как искусный футбольный агент, добиться такого трансфера для «АСТ-Групп».

1. Константин Маевский

Фото: uefa.com



Глыба российского мини-футбола уже второй раз выступает на Кубке Татарстана. В детстве съемки в «Ералаше», в молодости мини-футбольное «Чертаново», в зрелости многократные победы в чемпионатах страны за московское «Динамо» и три медали чемпионатов Европы в составе сборной России. Описывать все заслуги Маевского — дело долгое, оставим его «Википедии». Казанцы же смогли увидеть Константина благодаря организатору МФК «Волга» Айрату Сахиеву, который каким-то непостижимым образом сумел завлечь такую знаменитость в Казань. И если в прошлом розыгрыше под руководством такого играющего тренера «Волга» смогла стать лучшей, то в нынешнем Кубке РТ упоминавшийся выше «Ирбис» уже со своими звездами оказался сильнее.



— Оказался в Казани неслучайно, — рассказал «Реальному времени» свою историю сам Маевский. — Последние мои визиты в этот прекрасный город связаны с участием в проекте МФК «Волга». Могу сказать, что это обусловлено хорошими отношениями с прекрасным человеком и руководителем Айратом Сахиевым, с которым мы познакомились несколько лет тому назад. Он выразил заинтересованность в сотрудничестве и в помощи его проекту. Здесь мы нашли общий язык, потому что оба любим мини-футбол. По возможности стараюсь участвовать в какой-то соревновательной деятельности, поэтому с удовольствием принимаю участие на Кубках РТ. Мотивацию находить отнюдь не тяжело. Закончив играть профессионально, до сих пор поддерживаю неплохую физическую форму, играю на турнирах, куда меня приглашают, выступая за ряд любительских команд, поэтому решение сыграть в Казани принял достаточно легко.

Впечатления же от Кубка РТ — 2019 двоякие. Все-таки нам не удалось победить. Несмотря на то, что играю уже непрофессионально, хочется оставаться победителем на любом турнире и в любом матче. Вообще же могу сказать о турнире только самые добрые слова, потому что и организация, и класс соперников — все на высоком уровне, играть очень интересно, ведь присутствует серьезная конкуренция.

Фото vk.com

Подобные соревнования — это всегда здорово. Чем их больше, тем больше возможностей у людей проверить свой уровень. Это касается как детских, так и взрослых любительских соревнований. Понятно, что это определенный срез твоих возможностей на сегодняшний момент, это определенная цель, к которой идут люди, чтобы показать себя на этих турнирах. Соревновательная деятельность должна быть, ее должно быть много, именно в этом и есть ключ к прогрессу, ключ к тому, чтобы мини-футбол в нашей стране выходил на все более и более высокий уровень, — сказал экс-игрок сборной России.