Лидия Григорьева: «Все 7 лет творческое присутствие Равиля Бухараева на Земле ощутимо»

Фото: Роман Хасаев

Семь лет с нами нет поэта и философа Равиля Бухараева, ушедшего из жизни в январские морозы 2012 года. И все это время его вдова, единственная муза, самый близкий друг и соратник поэт Лидия Григорьева, живущая в Лондоне, занимается его творческим наследием. Поэтому строчки Бухараева постоянно все эти годы присутствуют рядом с читателями, напоминая о его сложном духовном пути и том, как безмерно он любил жизнь. Фраза из одного из давних стихотворений Равиля Бухараева может стать эпиграфом к тому, что он ценил: «А жизнь безбожно хороша — и невозможна!». Корреспондент «Реального времени» поговорил с Лидией Григорьевой о наследии ее мужа.

«Новые идеи для издания книг рождаются постоянно»

— Лидия Николаевна, у Равиля Раисовича осталось большое творческое наследие, которым вы занимаетесь. Как происходит эта работа?

— Она происходит почти постоянно, без перерыва. Потому что, прежде всего — это работа внутренняя. Рождаются новые и новые идеи по изданию его книг и публикаций его и о нем, и по проведению вечеров его памяти в разных городах и странах. Причем иногда события опережают меня! Это значит, что кто-то присылает мне свои воспоминания о Равиле Бухараеве для будущего тома «Поэт глазами современников», или предлагает провести вечер о его творчестве в самых неожиданных местах — в Грузии, например, или в Париже, или в Гданське, или в Черногории.

— Какие у вас приоритеты при подготовке его книг к печати?

— Прежде всего я постаралась — и мне это удалось — издать уже подготовленные им самим к изданию работы. Это и огромный научный труд «История российского мусульманства», «Пьесы-сказки» и поэма «Тень Тамерлана», написанная им в двадцать один год! Уникальный случай создания исторического произведения в стихах в столь юном возрасте. Откуда юный студент мехмата КГУ знал Коран, Евангелие и труды историков по столь сложной теме? Можно только гадать. Но это феноменальное литературное событие. И я хочу поблагодарить Министерство культуры Татарстана и издателя Юрия Балашова за прекрасно изданную книгу, которая еще только начинает свой путь в пространство российской культуры. Мне кажется закономерным, например, создание масштабного музыкального произведения по этой поэме. Это может быть прекрасная оратория для хора с оркестром. В Татарстане сейчас живут и работают прекрасные молодые композиторы. Эльмир Низамов, например, он ведь уже однажды создал увертюру к поэме Равиля Бухараева «Вокруг Тукая» и даже успел ее исполнить на юбилейном вечере поэта в октябре 2011 года. Значит, прекрасная поэзия и талантливая музыка уже однажды нашли друг друга. Будем надеяться на продолжение.

«Прежде всего я постаралась – и мне это удалось – издать уже подготовленные им самим к изданию работы. Это и огромный научный труд «История российского мусульманства», «Пьесы-сказки» и поэма «Тень Тамерлана», написанная им в двадцать один год!». Фото kitaphane.tatarstan.ru



«Математика научила его мыслить неординарно»

— Абсолютно согласна по поводу Низамова, но вернусь к Равилю Раисовичу. Бухараев-поэт и Бухараев-философ, где они пересекались?

— Они всегда шли «рука об руку». Уже в юности он писал стихи на исторические темы. Даже его ранняя лирика выдает в нем будущего мыслителя-историографа. И его склонность к большим поэтическим формам имела основой не только наличие поэтического таланта, но и умение мыслить и обобщать. Очевидно, тут огромную роль сыграло и его математическое образование, научившее мыслить неординарно.

— Где в основном в последние годы издавались его книги?

— За 7 лет его отсутствия на Земле, смею вас уверить, его творческое присутствие было заметным и ощутимым. Книги его вышли в Санкт-Петербурге в издательстве «Алетейя». В Казани в издательстве журнала «Казань» вышли две книги подарочного формата с прекрасными иллюстрациями. Большая книга прозы вышла в Лондоне в переводе на английский. Публикации ранее неизданной прозы были в столичных, питерских и казанских литературных журналах.



«Будет «Вселенная Равиля Бухараева»

— Насколько Татарстан заинтересован в увековечении памяти Равиля Бухараева?

— Я уже сказала о поддержке Минкультом Татарстана издания двух книг подарочного формата. Большой творческий вечер памяти поэта в Париже тоже состоялся при поддержке Татарстана. И поскольку в 2021 году Равилю Бухараеву исполнилось бы 70 лет, а это юбилейная дата, надеюсь, что возникнут новые идеи по увековечению его памяти. Это может быть и издание полного собрания сочинений, и создание музея, и создание музыкальных произведений по его книгам. Без поддержки правительства Татарстана и культурной общественности такие масштабные проекты осуществить просто невозможно.

— Планируется ли издание монографии о нет самом? Наверное, уже настало время писать и о поэте- философе.

«В 2021 году Равилю Бухараеву исполнилось бы 70 лет, а это юбилейная дата, надеюсь, что возникнут новые идеи по увековечению его памяти». Фото tatar-congress.org



— Идет серьезная работа над большой книгой о творчестве и жизни Равиля Бухараева. Работают над ней два профессора, доктора наук из Москвы и Казани. Уже есть много научных разработок и публикаций на эту тему. У этой будущей книги есть и название. По-моему, оно говорит само за себя — «Вселенная Равиля Бухараева».