«Сукин внук, не тяни время!» Как Тьерри Анри обращался с игроками «Монако»

В клубе Рыболовлева — революция

В «Монако» очередная смена тренера: Александра Головина и компанию к финишу сезона будет вновь готовить Леонарду Жардим. Спортивная редакция «Реального времени» получила эксклюзивную информацию о том, кто попал в немилость у Тьери Анри, за что в итоге выпроводили самого француза и что будет с Головиным. Виталий Ошовский рассказывает подробности грядущей футбольной революции в Монте-Карло.

«Мы идем на войну!». Тьерри Анри теряет последние остатки адекватности

Кубковый матч «Монако» — «Мец», 74-я минута. Нападающий гостей Абли Джаллоу сделал проникающий пас на Готье Эйна, а тот издевательски отпасовал на пустые ворота Ибраима Ньяну. Нападающий «Меца» мог спокойно встать на коленки и отправить мяч в ворота «Монако» животом, но не стал этого делать из уважения к сопернику. На табло горели 1:3, опять не в пользу монегасков. Хотелось просто закрыть лицо и не наблюдать это позорище в исполнении команды Тьерри Анри. Предполагалось, что к решающим играм сезона «Монако» будет готовить французский тренер, но уже тогда закралась мысль: увольнение Анри — близко! Так оно и случилось.

В последние минуты того матча режиссер показал красноречивые выражения лиц футболистов, готовых разрыдаться от безысходности. Среди них был и закрывавший лицо руками Головин… «Как же меня все достало!» — эта фраза отчетливо читалась во взгляде Александра. В матче с «Мецем» Головин получил ушиб колена и был заменен, но, к счастью, все обошлось. Уже сегодня россиянин снова выйдет на поле. Но уже под руководством другого тренера.

В матче с «Мецем» Головин получил ушиб колена и был заменен, но, к счастью, все обошлось. Фото mir24.tv



Послематчевая пресс-конференция повергла в шок не меньше, чем сама игра «Монако». Вот что сказал Тьерри Анри по ее завершении: «Мы идем на войну. Нам нужны парни, которые хотят спасти клуб, а не думают только о себе. Кроме того, мы недовольны судейством, особенно в матче со «Страсбургом» (1:5). Действия арбитра того матча напрямую повлияли на его исход».

Буквально через полчаса после игры с «Мецем» французские телевизионщики обратили внимание на неадекватное поведение Анри на бровке в конце первого тайма. Тогда он разразился эмоциональной тирадой в адрес Ивана Балью. «Сукин внук, не тяни время!», — обратился он к воспитаннику «Барселоны» на 43-й минуте. Как отмечают люди, близкие к команде, Тьерри Анри в последнее время потерял последние остатки адекватности.

Поименный список репрессированных игроков «Монако»

Тренировки «Монако» все больше напоминали армейские марафоны. Не выполнявшие нормы игроки подвергались «моральному насилию». Атмосфера в команде при Анри резко испортилась, многие игроки стали мечтать о скорейшем уходе из клуба. Как только Тьерри узнал об этом, он и принял решение «идти на войну».

В среду в прессе прошла информация, что Анри решил отстранить от тренировок ряд игроков, которые «думают о себе, а не о команде». Правда, имена «репрессированных» футболистов не раскрывались.

По нашей же информации, «черный список» возглавил Юри Тилеманс — бельгийский опорник, проведший отвратительный матч с «Мецем». В злополучной игре Тилеманс выкатил мяч под удар нападающему «Меца» Эйну, который открыл счет. А чуть позднее Юри не забил в пустые ворота после впечатляющего прохода Головина. По мнению тренерского штаба «Монако», Тилеманс не заботится ни о чем, кроме личной результативности.

«Черный список» с большим отрывом возглавил Юри Тилеманс — бельгийский опорник, проведший отвратительный матч с «Мецем». Фото asmonaco.com

Но если у бельгийского таланта все еще впереди, то Диего Бенальо по приезде в «Монако» будто потерял мотивацию. Это второй футболист, попавший в немилость у Тьери Анри. Действительно, экс-голкипер «Боруссии» абсолютно не выручает свою команду и также не особо сражается за «Монако». Красноречив был план оператора после серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Лиги. Запасной голкипер «Монако» Лоик Бадьяшиль вытащил ту серию — радовались все запасные, кроме дежурно улыбавшегося Бенальо. В отсутствие травмированного Даниэля Субашича многие фанаты «Монако» требовали сделать основным именно Бадьяшиля. Но Анри был упрям и продолжал доверять ворота немотивированному Бенальо.

Наконец, третьим «репрессированным», по информации «Реального времени», стал Жюльен Серрано. Француз отлично провел вторую половину прошлого сезона, но в этом чемпионате левый защитник стал стремительно деградировать и «халтурить» на тренировках.

Кроме того, Анри был крайне недоволен и формой Фабрегаса, который приехал из «Челси» растренированным. Однако у Сеска никогда не было проблем с отношением к делу, поэтому в черный список испанец, судя по всему, не попал.

С Головиным все в порядке. Он будет играть — под руководством Жардима

Александра Головина эти репрессии не коснулись. Наоборот, Анри отмечал желание и старательность российского легионера. В игре «Монако» — «Страсбург» (1:5), Головин вышел в опорной зоне вместе с Фабрегасом и отыграл намного лучше испанской суперзвезды. При Анри россиянин выходил в опорной зоне, в роли плеймейкера и левым вингером. И даже в ужасающих матчах со «Страсбургом» и «Мецем» Головин не терялся и проделывал хороший объем как в атаке, так в оборонительной фазе.

По уровню движения и трудолюбию Головин сейчас однозначно в числе лучших игроков «Монако». «Саша играет все лучше и лучше, он руководит всей игрой «Монако». Ему немного не везет, но все не так плохо. Пока его партнеры не начнут предлагать ему больше вариантов для развития атак, свои лучшие качества у Головина развить не получится. И он будет ограничиваться лишь всплесками индивидуального мастерства», — считает болельщик «Монако» Тоньо Фоин.

Именно Жардим в свое время привел «Монако» к долгожданному чемпионству и полуфиналу Лиги чемпионов. Фото ftbl.ru

На место Анри должен был прийти его помощник, экс-тренер «Марселя» Франк Пасси, однако, как удалось выяснить «Реальному времени», на пост тренера «Монако» возвращается Леонарду Жардим. Португалец начинал сезон с «Монако», но был уволен в конце октября из-за плохих результатов. Именно Жардим в свое время привел «Монако» к долгожданному чемпионству и полуфиналу Лиги чемпионов. Болельщики соскучились по внятной и интересной игре, которую клуб показывал еще в начале этого сезона — тогда монегаскам во многих матчах откровенно не везло.

Впереди у Жардима и Головина — два решающих матча сезона. Уже сегодня «Монако» в гостях сразится с «Дижоном», главным конкурентом в борьбе за выживание. А 29 января состоится еще один «матч не на жизнь, а на смерть»: в полуфинале Кубка Лиги монегаски сразятся с «Генгамом». Если «Монако» проиграет этот полуфинал, спасти сезон будет уже почти невозможно.