Митрополит Феофан: «Купание в крещенскую ночь должно сочетаться с верой»

Православные празднуют Крещение Господне

Фото: Максим Платонов

Во всех православных храмах сегодня пройдут праздничные богослужения в честь Крещения Господня. Традиционно верующие идут на иордань — к водоемам, где происходит чин освящения воды. Главная иордань Казанской митрополии находится на Раифском озере. Здесь на ночном богослужении побывали корреспонденты «Реального времени».

Крылья ангела

Уже на повороте с зеленодольской трассы в сторону Раифского монастыря видна вереница машин. После полуночи практически вся стоянка заполнена, те, кто не успел, ставят автомобили на дороге, ведущей в Бело-Безводное. Отрезок пути от стоянки до раифской колокольни освещен, работают все кафе и магазинчики, по дороге тянутся прихожане с емкостями для воды. Для того чтобы попасть к колокольне, надо миновать пост полиции и показать содержимое сумок.

Троицкий собор, где идет праздничная служба, а ее возглавляет митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, полон. Много прихожан и в Грузинском соборе, люди ставят свечи, заказывают требы. Чтобы приложиться к главной раифской святыне — чудотворному Грузинскому образу Богородицы — надо отстоять очередь.

Монастырский двор украшен, деревья переливаются сотнями огоньков. Возле Троицкого собора огромный ангел из снега — словно крыльями закрывает верующих от бед. В часовню с водой стоит огромная очередь.

Монастырский двор украшен, деревья переливаются сотнями огоньков. Возле Троицкого собора — огромный ангел из снега



«Лед крепкий, не бойтесь»

Возле колокольни традиционно стоят машины скорой помощи, большими группами расположились сотрудники МЧС. Проход на лед еще закрыт, но к нему уже выстроилась длинная очередь. А пока люди согреваются горячим чаем, кофе и монастырскими пирогами — все это можно купить в вагончике вблизи очереди.

Хотя в монастыре дежурят и сотрудники полиции, и МЧС, основная нагрузка падает на службу охраны обители, и она выполняет ее безукоризненно — направляет людей в очереди, разруливает нештатные ситуации.

Ровно в половине второго ночи оживают колокола, и под их перезвон из Троицкого собора с пением направляется крестный ход на иордань. На озеро пропускают только участников крестного хода — священнослужителей и хористов — и небольшую группу журналистов. Хотя толщина льда в этом году 35 сантиметров, нужно соблюдать меры безопасности. Сотрудники МЧС успокаивают: «Лед крепкий, не бойтесь».

А пространство вокруг ледяной купели на озере превратилось в сказочный город. Храмы, ангелы, обитатели раифского леса — все это фигуры изо льда, выполненные насельниками Раифской обители и подсвеченные разными цветами. Доминантой смотрится колокольня с подсветкой.

Пространство вокруг ледяной купели на озере превратилось в сказочный город



Чин освящения воды возглавляет митрополит Феофан, особую торжественность богослужению придает пение сводного архиерейского хора под руководством Дениса Рогова. Но вот водосвятный молебен завершен, и митрополит трижды окунает в прорубь золотой крест. Вода освящена.

«Мы в Раифе молимся за всех»

На традиционном пресс-подходе, а митрополит Феофан, как бы он ни уставал, непременно общается с прессой, владыка напомнил значение для христиан праздника Крещения Господня: «Это великий праздник, потому что происходит явление Святой Троицы. Иисус Христос, Сын Божий, Богочеловек, крестится. С неба раздается голос Бога-Отца: «Это Мой возлюбленный Сын, на Нем благоволение». И является в виде голубя Дух Святой. Я много раз говорил, что мы — не многобожники, мы верим в Бога единого, но в трех лицах. Христос как Бог не требовал крещения, но Он имел нашу природу, человеческую. И через крещение омывается наш грех, а не грех Христа. Он лично был безгрешен. Исцеляется человеческая природа, зараженная грехом после грехопадения в Раю».

По словам митрополита, к купанию в проруби в Крещение надо подходить с точки зрения веры, это не должно быть шоу. В советские времена, когда храмы были закрыты, люди шли на источники и глубоко верили, что божественная сила освящает воды. Купание в крещенскую ночь должно сочетаться с верой.

Чин освящения воды возглавил митрополит Феофан



На вопрос корреспондента «Реального времени», почему четвертый год подряд в Крещенскую ночь митрополит приезжает именно в Раифский монастырь, владыка Феофан ответил: «Здесь сама монастырская атмосфера располагает к молитве. Здесь протекает тихая, спокойная ночь, без суеты. В городе, в любом соборе, много так называемых «захожан» — пришли, посмотрели… А здесь, в Раифе, в основном именно те, кто приходит помолиться. И мы молимся здесь за всех. И за «захожан», и за прихожан. Молимся в тихой и спокойной монастырской атмосфере. Тем более здесь есть возможность на этом озере, на природе освящать в крещенскую ночь воду».

По словам владыки Феофана, не во всех храмах совершают ночные богослужения по причине того, что не во все церкви и соборы людям удобно добираться ночью, не везде есть несколько священников, чтобы, отслужив ночью, служить еще и утром. Тем не менее в Татарстане в Крещенскую ночь работало множество купелей. По сведениям МЧС, в них окунутся около 60 тысяч верующих. Везде возле купелей дежурят спасатели и медики.

Сразу после пресс-подхода священнослужители вернулись в монастырь, а первые смельчаки начали окунаться в купель на Раифском озере. На часах было 2.00.

1 / 25 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



