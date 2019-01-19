Митрополит Феофан: «Купание в крещенскую ночь должно сочетаться с верой»
Православные празднуют Крещение Господне
Во всех православных храмах сегодня пройдут праздничные богослужения в честь Крещения Господня. Традиционно верующие идут на иордань — к водоемам, где происходит чин освящения воды. Главная иордань Казанской митрополии находится на Раифском озере. Здесь на ночном богослужении побывали корреспонденты «Реального времени».
Крылья ангела
Уже на повороте с зеленодольской трассы в сторону Раифского монастыря видна вереница машин. После полуночи практически вся стоянка заполнена, те, кто не успел, ставят автомобили на дороге, ведущей в Бело-Безводное. Отрезок пути от стоянки до раифской колокольни освещен, работают все кафе и магазинчики, по дороге тянутся прихожане с емкостями для воды. Для того чтобы попасть к колокольне, надо миновать пост полиции и показать содержимое сумок.
Троицкий собор, где идет праздничная служба, а ее возглавляет митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, полон. Много прихожан и в Грузинском соборе, люди ставят свечи, заказывают требы. Чтобы приложиться к главной раифской святыне — чудотворному Грузинскому образу Богородицы — надо отстоять очередь.
Монастырский двор украшен, деревья переливаются сотнями огоньков. Возле Троицкого собора огромный ангел из снега — словно крыльями закрывает верующих от бед. В часовню с водой стоит огромная очередь.
«Лед крепкий, не бойтесь»
Возле колокольни традиционно стоят машины скорой помощи, большими группами расположились сотрудники МЧС. Проход на лед еще закрыт, но к нему уже выстроилась длинная очередь. А пока люди согреваются горячим чаем, кофе и монастырскими пирогами — все это можно купить в вагончике вблизи очереди.
Хотя в монастыре дежурят и сотрудники полиции, и МЧС, основная нагрузка падает на службу охраны обители, и она выполняет ее безукоризненно — направляет людей в очереди, разруливает нештатные ситуации.
Ровно в половине второго ночи оживают колокола, и под их перезвон из Троицкого собора с пением направляется крестный ход на иордань. На озеро пропускают только участников крестного хода — священнослужителей и хористов — и небольшую группу журналистов. Хотя толщина льда в этом году 35 сантиметров, нужно соблюдать меры безопасности. Сотрудники МЧС успокаивают: «Лед крепкий, не бойтесь».
А пространство вокруг ледяной купели на озере превратилось в сказочный город. Храмы, ангелы, обитатели раифского леса — все это фигуры изо льда, выполненные насельниками Раифской обители и подсвеченные разными цветами. Доминантой смотрится колокольня с подсветкой.
Чин освящения воды возглавляет митрополит Феофан, особую торжественность богослужению придает пение сводного архиерейского хора под руководством Дениса Рогова. Но вот водосвятный молебен завершен, и митрополит трижды окунает в прорубь золотой крест. Вода освящена.
«Мы в Раифе молимся за всех»
На традиционном пресс-подходе, а митрополит Феофан, как бы он ни уставал, непременно общается с прессой, владыка напомнил значение для христиан праздника Крещения Господня: «Это великий праздник, потому что происходит явление Святой Троицы. Иисус Христос, Сын Божий, Богочеловек, крестится. С неба раздается голос Бога-Отца: «Это Мой возлюбленный Сын, на Нем благоволение». И является в виде голубя Дух Святой. Я много раз говорил, что мы — не многобожники, мы верим в Бога единого, но в трех лицах. Христос как Бог не требовал крещения, но Он имел нашу природу, человеческую. И через крещение омывается наш грех, а не грех Христа. Он лично был безгрешен. Исцеляется человеческая природа, зараженная грехом после грехопадения в Раю».
По словам митрополита, к купанию в проруби в Крещение надо подходить с точки зрения веры, это не должно быть шоу. В советские времена, когда храмы были закрыты, люди шли на источники и глубоко верили, что божественная сила освящает воды. Купание в крещенскую ночь должно сочетаться с верой.
На вопрос корреспондента «Реального времени», почему четвертый год подряд в Крещенскую ночь митрополит приезжает именно в Раифский монастырь, владыка Феофан ответил: «Здесь сама монастырская атмосфера располагает к молитве. Здесь протекает тихая, спокойная ночь, без суеты. В городе, в любом соборе, много так называемых «захожан» — пришли, посмотрели… А здесь, в Раифе, в основном именно те, кто приходит помолиться. И мы молимся здесь за всех. И за «захожан», и за прихожан. Молимся в тихой и спокойной монастырской атмосфере. Тем более здесь есть возможность на этом озере, на природе освящать в крещенскую ночь воду».
По словам владыки Феофана, не во всех храмах совершают ночные богослужения по причине того, что не во все церкви и соборы людям удобно добираться ночью, не везде есть несколько священников, чтобы, отслужив ночью, служить еще и утром. Тем не менее в Татарстане в Крещенскую ночь работало множество купелей. По сведениям МЧС, в них окунутся около 60 тысяч верующих. Везде возле купелей дежурят спасатели и медики.
Сразу после пресс-подхода священнослужители вернулись в монастырь, а первые смельчаки начали окунаться в купель на Раифском озере. На часах было 2.00.
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