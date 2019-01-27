Алексей Ковальков: «В фастфудах можно найти и полезные овощные салаты — это вопрос выбора»

Врач-диетолог — об основных причинах ожирения россиян

Россия занимает десятую строчку в рейтинге стран с самым высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых и иных заболеваний, вызванных неправильным питанием. И с этим срочно нужно что-то делать, считает врач-диетолог, ведущий российский специалист по лечению ожирения Алексей Ковальков. Так ли страшен фастфуд, как его малюют, может ли быть полезной колбаса, как бороться с ожирением в масштабах страны и что для этого требуется от государства — об этом и многом другом в интервью эксперта «Реальному времени».

«Родители кормят детей, не задумываясь о составе продуктов»

— По данным Минздрава РФ, в 2017 году число россиян с ожирением достигло 2 миллионов. За год доля таких граждан выросла на 6%. Какова основная причина роста количества людей, страдающих от ожирения, в нашей стране?

— Таких причин три. Во-первых, у нас ни один медицинский вуз не готовит врачей-диетологов. Ожирение является заболеванием, но ни в одной поликлинике у нас нет врача-диетолога. И так как государство самоустранилось от этой проблемы, лечением ожирения занимаются все кому не лень, начиная от целителей, заканчивая людьми, не имеющими никакого медицинского образования, но являющимися психологами. Доля псевдомедицинских клиник огромна. Таких крайне нерезультативных медицинских центров очень много как в Москве, так и по всей стране.

Вторая причина ожирения — общая безграмотность населения в отношении правильного питания. С одной стороны, спросите у любого на улице, и он вам расскажет, как правильно питаться. С другой — питание не может быть единым для всех. Питание девочки отличается от питания пожилого человека, рацион бодибилдера отличен от того, что ест офисный работник. Стресс, болезнь, нагрузки — все это влияет на нас и наше питание. Но нет ни одной медицинской программы, ни на телевидении, ни на радио, которая рассказывала бы не о том, как вкусно поесть, а о том, как правильно сочетать продукты и как они влияют на развитие тех или иных болезней.

В-третьих, отсутствует соответствующее образование в школе. Я в свое время предлагал ввести уроки диетологии для школьников по примеру Узбекистана. Мне отказали, сославшись на нехватку средств, возможностей и незаинтересованность. У нас предпочитают учить всему, кроме жизненно необходимых навыков: как вести себя в экстремальной ситуации, как правильно питаться, как выбирать продукты в магазине.

— Диетологи утверждают, что лишний вес находится в голове. Насколько при борьбе с ожирением важно учитывать психологическое состояние?

— Психологическое состояние зависит от гормонального статуса. Например, при таком заболевании, как феохромоцитома (опухоль коры надпочечников), выделяется такое количество адреналина, что люди совершают безумные поступки. И бывали реальные случаи, когда таких людей отправляли в психбольницу и лечили тяжелыми препаратами. А потом обнаруживали феохромоцитому, делали необходимую операцию, и люди приходили в себя и становились абсолютно нормальными. Психологический статус определяется нашим гормональным фоном так же, как и наш гормональный фон определяется нашим психологическим статусом. Ты понервничал — выделился адреналин. Кто-то при этом начинает есть все подряд, заедая стресс, а кто-то не может есть совсем.

«Питание не может быть единым для всех. Питание девочки отличается от питания пожилого человека, рацион бодибилдера отличен от того, что ест офисный работник. Стресс, болезнь, нагрузки — все это влияет на нас и наше питание». Фото dietsalute.ru



Необходимо понять, что мы единое целое! Поэтому нельзя лечить ожирение по отдельности: отдельно психологический и гормональный статусы. Требуется исключительно комплексный подход! Но, на мой взгляд, эндокринология все же первична.

— С чего в первую очередь надо начинать борьбу с лишним весом человеку, страдающему ожирением?

— Ожирение — это медицинское заболевание. Если лишний вес на 10% превышает нормальную массу тела, то это ожирение. Нормальную массу тела легко рассчитать по формуле Брока или сделать измерение состава тела с помощью биоимпедансметра. И первое, что должен сделать человек с ожирением, — это обратиться к врачу!

Но, к сожалению, найти врача-диетолога в государственной клинике невозможно, поэтому приходится обращаться в частные. Можно сколько угодно садиться на диету, но вес все равно будет возвращаться, так как не была устранена первопричина его появления.

— Вы ломаете общеизвестные стереотипы диетологов о том, что нельзя есть перед сном, о пользе голодания и других. Каковы же основные постулаты здорового питания, которых вы сами придерживаетесь?



— Все всегда по-разному и зависит от дня, который мне предстоит. К примеру, если это день тренировок, то количество белка в рационе будет увеличено. Перед эфиром на радио «Серебряный дождь», который требует много энергии и сил, я позволяю себе кофе и пару печений. В любом случае общее количество углеводов — 40—50 граммов, 100 граммов белков, 60—80 граммов жиров в сутки.

«Произошла некоторая трансформация идеи бодипозитива»

— На Западе популярно движение бодипозитива, призывающее принимать свой лишний вес и любить себя таким, какой есть. Может ли оно иметь негативные последствия для людей с лишним весом? И с чем связано появление такого движения?

— Изначально бодипозитив — это социальное движение, которое основано на убеждении, что все люди должны иметь позитивное представление о своих телах и принимать их так же, как и тела других людей. Оно борется за недопустимость дискриминации по признаку веса, психического и физического здоровья, внешнего вида. Сейчас произошла некоторая трансформация самой идеи. Бодипозитив призывает не связывать внешний вид со здоровьем, но давно известно, что ожирение — это хроническое рецидивирующее заболевание, которое приводит к увеличению смертности прежде всего от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В данном случае игнорирование ожирения как проблемы приведет к росту социально значимых заболеваний в обществе в целом.

«Игнорирование ожирения как проблемы приведет к росту социально значимых заболеваний в обществе в целом». Фото hudey.net

— Одна из пугающих тенденций в России — рост количества подростков, страдающих ожирением. С чем это связано и как лишний вес сказывается на развитии подростка в целом? Как родителям привить детям правильную культуру питания?

— По данным ВОЗ, численность младенцев и детей раннего возраста (от 0 до 5 лет) с избыточным весом во всем мире увеличилась с 32 млн в 1990 году до 41 млн в 2016 году. Это пугающая статистика. Ребенок с ожирением — это почти на 90% взрослый человек со всеми проявлениями метаболического синдрома — сахарным диабетом, артериальной гипертензией, инсулинорезистентностью. Последняя уже в подростковом и молодом возрасте является фактором риска развития бесплодия как у мужчин, так и у женщин. Связана эта тенденция с неправильным высокоуглеводным питанием, формированием с раннего детства рефлекса «сделал что-то хорошо — получи сладенькое», «устал, плачет, канючит или скандалит — надо дать сладенькое». А ведь избыток богатых сахаром и глютеном продуктов только ухудшает функцию мозга и снижает успеваемость в школе.

На здоровье сказывается отсутствие спорта, неправильные пищевые привычки в семье, далеко не всегда правильное питание в школах и детских садах, уменьшение естественного вскармливания. Необходимо для начала обучить родителей принципам здорового питания, в том числе здоровых перекусов, ввести в школах и детсадах беседы о правильном питании и вреде лишнего веса, развивать доступность детского спорта, научить детей радоваться, праздновать и получать положительные эмоции не только с помощью пиццы и сладостей.

«В Испании не встречал ни одного стройного ребенка»

— Согласно исследованию Йенского университета имени Фридриха Шиллера, первые 10 позиций в рейтинге стран с самым высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых и иных заболеваний, вызванных неправильным питанием, занимают страны бывшего СССР. Россия как раз 10-я (первый — Узбекистан, Украина — 4-я, Белоруссия — 7-я). Насколько сердечно-сосудистые заболевания связаны с питанием?

— Действительно, по уровню смертности на первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания, вызванные развитием атеросклероза сосудов. Но как происходит развитие этого заболевания? Сначала повышается уровень сахара в крови, а высокая концентрация сахара в крови превращает его в настоящую кислоту для сосудов.

Наша кожа — это многослойный эпителий, и любое повреждение зарастает быстро. Сосуды же состоят из однослойного эндотелия. В случае если человек ест быстрые углеводы в большом количестве, уровень сахара моментально превышает показатель нормы и разъедает сосуды. Жидкая плазма крови начинает пропотевать внутрь сосуда, уплотняется мышечная стенка, сосуд сужается, и на это место садятся тромбоциты и липопротеиды высокой плотности. Так происходит развитие атеросклероза.

Поэтому все осложнения при сахарном диабете возникают по причине поврежденных сосудов, то есть разрушаются микрокапилляры на ногах, развивается диабетическая стопа, которая приводит к ампутации. И можно сколько угодно тратить деньги на строительство кардиологических центров, но пока мы не решим проблему с питанием, мы не устраним рост сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наша кожа — это многослойный эпителий, и любое повреждение зарастает быстро. Сосуды же состоят из однослойного эндотелия. В случае если человек ест быстрые углеводы в большом количестве, уровень сахара моментально превышает показатель нормы и разъедает сосуды». Фото diabetsunveseliba.lv

— А в чем пищевые привычки россиян схожи с привычками жителей стран постсоветского пространства?

— На мой взгляд, они совершенно различные. И если зашел разговор об Узбекистане, то это единственная страна, где на государственном уровне было принято решение о введении в школьную программу уроков диетологии. Мало того, там идет строительство крупного диетологического центра с филиалами во всех городах Узбекистана. И для руководства клиникой приглашены лучшие диетологи.

— Также ученые выяснили, что правильнее всего питаются в Испании, Израиле и Франции. Что способствует такому положению дел: политика государства, особенности национальной кухни или что-то другое?

— Насчет Испании не соглашусь. Я довольно часто бываю в этой стране, и детей с лишним весом там очень много. Скажу больше — я не встречал в Испании ни одного стройного ребенка. Французам («истинным» французам) повезло больше — они генетически запрограммированы усваивать национальную кухню и не поправляться.

— Считается, что в Европе и США, в отличие от России, производят в основном генно-модифицированные продукты. Могут ли они влиять на качество питания и вести к ожирению?

— К чему может привести потребление ГМО-продуктов, пока не знает никто. И действительно ли в России нет продуктов, содержащих ГМО, неизвестно. Быть может, мясо, которое вы едите, было выращено на кормах, закупленных в Европе или США и при их производстве применялись генно-модифицированные продукты? Причин ожирения множество, но истинную причину его возникновения может выяснить только врач.

«Даже колбаса может быть полезной, если в ее составе только мясо, соль, перец»

— Одно из предложений Роспотребнадзора по борьбе с ожирением — ввести добровольную маркировку продуктов «Светофор», которая указывала бы на повышенную дозировку жиров, сахара, соли. Может эта инициатива повысить ответственность россиян при выборе продуктов питания?

— Интересное предложение, но вряд ли оно поможет привить нашим людям культуру питания. Во-первых, есть экономический фактор. К сожалению, определенная часть населения покупает продукты не по принципу «полезно для здоровья», а по принципу «чтобы хватило денег». Во-вторых, сами производители, стремясь удержать покупателя, всячески удешевляют продукт.

Даже колбаса может быть полезной, если в ее составе только мясо, соль, перец. Но такую найти сложно, и стоит она дорого. Зато колбас, в составе которых вся таблица Менделеева, множество. Какой на нее клеить ярлык? Жиров в ней будет согласно ГОСТу, зато химических добавок — ого-го! Я считаю, что надо вернуть систему ГОСТов и жестко ее придерживаться.

«Даже колбаса может быть полезной, если в ее составе только мясо, соль, перец. Но такую найти сложно, и стоит она дорого. Зато колбас, в составе которых вся таблица Менделеева, множество». Фото 1000.menu

— Каким должно быть участие государства в решении проблемы ожирения в России?

— Участие государства в борьбе с ожирением должно быть огромным! В свое время, работая в Думе, я предлагал ввести уроки диетологии в школах, чтобы с малых лет учить подрастающее поколение правильному питанию. Мне ответили, что в стране нет такого количества диетологов. Их нет, потому что наши вузы не готовят таких специалистов! Чтобы сегодня стать врачом-диетологом, необходимо окончить медицинский институт по специальности «Лечебное дело» и только потом пройти переподготовку по направлению «Диетология». Путь долгий, согласитесь! Да, в интернете найти диетолога легко и просто, но будет ли этот специалист врачом? Вряд ли!

— В наших городах постоянно открываются новые точки фастфуда, рекламу вредной еды можно встретить буквально повсюду. Должно ли государство регулировать долю общепита с вредной пищей?



— Государство должно регулировать вопросы популяризации здоровой еды и воспитания культуры питания. В тех же фастфудах можно найти и полезные овощные салаты, и это уже вопрос выбора.

Мама — «бройлер», папа — «бройлер», и сынок — «бройлер» — подобные откормленные «ячейки общества» часто встречаются у крупных супермаркетов с непомерным количеством пакетов. В таких семьях обычно царит своеобразный культ еды. В доме всегда много вкусной, хорошо приготовленной и красиво поданной пищи. Там постоянно переедают взрослые и, естественно, приучают к этому ребенка: «Ну как грибочки? Не пересолены? А картошечка, как картошечка? Обязательно попробуйте мясцо. Удалось, правда?» Так причем здесь реклама фастфуда по телевизору? Надо с детства объяснять, почему вредны сахар и белый хлеб, как правильно составлять рацион питания, какие каши самые полезные, а от каких стоит отказаться, почему надо пить воду.

Екатерина Гумарова