Семья Сталина в домашнем интерьере

Премьера в театральном пространстве «Угол»

Фото: Максим Платонов

В «Углу» показали неожиданную премьеру: спектакль о судьбе дочери Сталина Светланы Аллилуевой, где неожиданным образом препарируется и тогдашнее общество, и нынешнее. Подробности — в материале «Реального времени».

«Светлану и Галину не трогай!»

Постановка для театрального пространства «Угол» неожиданная — аудитория этой институции молодежная, ну есть ли ей дело до метаний «кремлевской принцессы», знает ли она имена, которые звучат в спектакле, да и вообще — интересен ли ей сам Сталин? Просто гамлетовское «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?». Оказывается, интересно и нужно, и важно. Спектакль «Говорит Москва» по пьесе Юлии Поспеловой в постановке Ивана Комарова, созданный на грант Минкульта РФ, не оставляет в этом сомнений.

Поспелова в своей пьесе отчасти опиралась на книгу Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу», достаточно вольно переработав стиль автора, но сохранив факты. «Сетанка-хозяйка» — любимая дочь Сталина. Сыновья — Яков, от первого брака с Екатериной Сванидзе, и Василий, от брака с Надеждой Аллилуевой — почему-то не пользовались такой любовью и нежностью отца.

Якова он даже стеснялся, парень, который долгое время жил в Гори, говорил по-русски с сильным акцентом и был диковат, Василий, напротив, рос, как казалось Иосифу Виссарионовичу, очень уже свободным и непокорным. Дочка была иной. Умненькой, ласковой, любящей. И внешне совсем не напоминала мать – Надежду Аллилуеву, и в этом тоже был плюс для Сталина. Он, хотя иногда и ходил по ночам на могилу жены, не мог простить ей самоубийства, считая его предательством.

Светлана Аллилуева и Григорий Морозов. Архивное фото

Но Светлана росла, у нее формировался характер, и она тоже оказалась непокорной. Один из первых звоночков — осенью 1941 года, когда члены семьи Сталина уезжали в эвакуацию в Куйбышев, Светлана неожиданно заявила, что берет с собой племянницу — маленькую Гулю (Галину) Джугашвили, дочку Якова. Старший сводный брат был в это время на фронте, его жена Юлия арестована как враг народа, и Гулю, скорее всего, ждал детский дом. Но Светлана настояла, и Гуля поехала с ней в Куйбышев.

Второй эпизод неповиновения был еще «страшнее» первого. Роман Светланы с кинодраматургом Алексеем Каплером, получивший огласку, в результате чего Каплер на 10 лет отправился в лагеря. Светлана вскоре вышла замуж за однокурсника Григория Морозова, родился сын Иосиф, но жизнь не задалась и супруги расстались. Отношения с отцом становились все более и более напряженными.

Всесильный Лаврентий Берия даже помышлял расправиться и со Светланой, о чем она узнала, однажды войдя в кабинет отца и услышав фразу: «Светлану и Галину — не трогать!». Галина Бурдонская — единственная законная жена Василия Сталина и единственная признанная отцом всех народов невестка. Угроза ареста была вполне реальной, многие члены семьи Сталина были отправлены за решетку. Берии удавалось убедить «хозяина», что они что-то замышляют против него, подозрительный Сталин верил.

Вот такой бэкграунд у пьесы Юлии Поспеловой и спектакля Ивана Комарова.

Пир Валтасара

Длинный стол, накрытый белой скатертью, уставленный хрусталем (признак богатства и хорошего вкуса в советском обществе), за этим столом рассаживаются зрители. Они — участники пира, то есть участники спектакля. На столе сладости, вино, по скатерти разбросаны спелые гранаты — один из любимых фруктов Сталина, непременный атрибут грузинского застолья. В хрустальных вазах — красные гвоздики, «спутницы тревог», революционный цветок.

Не успеваем мы сесть, как на стене высвечивается надпись о том, что гости должны встать — звучит «Интернационал». Именно с него начинались все официальные застолья в Советском Союзе. Звучит долго, полностью, оказывается, что за последние десятилетия мы счастливо забыли этот текст. Но атмосфера создана.

А дальше две актрисы — Елена Кудряшова и Анастасия Радвогина — рассказывают две истории. Короткую — Надежды Аллилуевой, матери. И длинную — Светланы Аллилуевой, дочери. Обе трагические, но они и не могут быть иными, потому что самые первые жертвы диктатора — это те люди, которые стоят к нему ближе других. В семье Сталина и его потомков во многих поколениях практически нет счастливых людей. Своего рода карма.

Форму застолья режиссер, очевидно, выбрал по той причине, что весьма скромный в быту Иосиф Сталин, тем не менее, очень любил ночные посиделки с «товарищами по партии». Своего рода пиры Валтасара, за которыми просматривался трагический конец. Вот на такой пир и приглашены зрители в «Углу». И история, рассказанная в спектакле, — она не только о Сталине и его семье, но и о происходящем в стране, о том тотальном «мороке», охватившем народ. Гибель Кирова и Орджоникидзе — это только крошечные эпизоды, показанные через восприятие маленькой Светланы. За ними — трагедия десятилетий.

У Елены Кудряшовой и Анастасии Радвогиной сложная задача, перевоплощаясь на короткие мгновения в своих героинь, они большую часть не показывают их, а рассказывают о них. Это им удается, зритель ни на минуту не выпадает из действия. Особенно ценно, что в подавляющем большинстве это молодой зритель. В этом смысле «Говорит Москва» — еще и просветительский проект. Уроки истории надо знать на «отлично», чтобы избежать повторения.

Финал спектакля легко предугадать — начало марта 1953 года, смерть Сталина на даче. Трагедия для его детей. Василия Сталина, который еще при жизни отца говорил жене: «Галка, я жив только пока жив Сталин», через несколько месяцев арестуют и по ложному обвинению надолго отправят в тюрьму, а потом в ссылку в Казань, где он умрет при загадочных обстоятельствах.

Светлану не тронут, но и ее судьба будет нелегкой — эмиграция, возвращение в Москву, снова эмиграция, неудачные браки, разрыв с детьми и финал — дом престарелых в одном из крошечных американских городков. Но 5 марта 1953 года было радостным днем для страны, когда появилась надежда, что все пойдет иным путем.

По стене ползут строки стихотворения Корнея Чуковского про страшного Тараканища, который усами шевелит и пожирает зверей. Когда-то в стране, привыкшей к эзопову языку, они считались прямым намеком на усы «отца всех народов», пожирающего этот народ.

А мы друг за другом, вставая из-за стола, выходим из зала, и в узком коридоре, который ведет в гардероб, приспущены люстры и затянуты черным крепом. Так в марте 1953 года было на панихиде в Колонном зале Дома Союзов, где проходило прощание с генералиссимусом. И остается послевкусие — сострадание к судьбам двух этих женщин, матери и дочери, которые имели несчастье жить бок о бок с тираном. Впрочем, от этого никто из нас не застрахован.

1 / 20 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов