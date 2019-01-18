«Убрал мусор»: убил собаку просто так?

200 часов обязательных работ получил председатель базы отдыха, застреливший пса под Казанью

Виновным в жестоком обращении с животными признал суд Олега Репина, который застрелил собаку на базе отдыха в Лаишевском районе Татарстана. Правда, приговор в силу пока не вступил. Дознаватель отказывала в возбуждении уголовного дела как минимум трижды, хотя на этом настаивали не только зоозащитники, но и прокуратура, и депутат Госдумы РФ. Отметим, что новая редакция закона о жестоком обращении с животными упрощает привлечение к ответственности убийц собак и кошек. Подробности — в материале «Реального времени».

Чтобы не мучилась

Двести часов обязательных работ назначил мировой суд в Лаишевском районе Олегу Репину, который был признан виновным в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ). В наступившем году это первый случай в Татарстане, когда была применена новая редакция закона. Напомним, что если раньше в суде нужно было доказывать, что животное было убито садистскими методами и мучилось, то сейчас к уголовной ответственности будут привлекать и тех, кто убивает братьев наших меньших из хулиганских побуждений.

Согласно материалам дела, 15 марта 2018 года примерно в 9 часов утра 57-летний Олег Репин четыре раза выстрелил в белую собаку (помесь лайки с дворнягой) по кличке Чак. Произошло это на базе отдыха «Дубрава», председателем коей и являлся Репин. Испугавшаяся собака убежала в соседнюю базу отдыха «КГУ-Кордон-1». Репин с ружьем в руках последовал за ней и фактически добил пса двумя выстрелами.

Сам подсудимый свою вину в суде так и не признал. По его версии, 14 марта его позвали на охоту, поэтому он приехал на дачу забрать свое ружье. Переночевав и открыв дверь дачного дома на следующее утро, он увидел, что возле его порога испражняется собака. Когда Репин начал ее прогонять, пес якобы начал огрызаться и направился в его сторону. Репин зашел в дом и вышел из него уже с оружием (тем самым ружьем), но сразу его не применил. В суде он рассказал, что последовал за собакой на соседнюю базу отдыха «КГУ-Кордон-1» — чтобы проконтролировать, не набросится ли она на кого-нибудь. Там пес, по словам председателя «Дубравы», внезапно развернулся и оскалился. Тут он выстрелил ему в бок, потом еще раз — чтобы не мучился. Убитую собаку оттащил с дороги, чтобы труп никто не увидел и чтобы он «никому не мешал». И пошел за санками, чтобы убрать собаку. В это время приехал Вадим Баранов, которому и принадлежала собака по кличке Чак.

Председатель «Дубравы» настаивал на том, что убивать собаку он не хотел. А если бы захотел, «застрелил бы ее в другом месте без свидетелей». Можно предположить, что именно так он и поступил бы, если бы знал, что может получить за это уголовное преследование.

Двести часов обязательных работ назначил мировой суд в Лаишевском районе Олегу Репину, который был признан виновным в жестоком обращении с животными. Фото yandex.ru



«Убрал мусор»: убил собаку просто так?

У хозяина собаки несколько иная версия. В суде он рассказал, что, приехав 15 марта в «КГУ Кордон-1», увидел на перекрестке кровавые следы. В 20-ти метрах от следов он нашел и труп Чака. Баранов сразу же отправился к Репину выяснять, «зачем он застрелил его собаку». На это Репин ответил, что собаки и кошки испражняются на его территории и что «нужно было следить за своей собакой». При этом в разговоре с Барановым Репин ни разу не упомянул, что собака на него огрызалась или кидалась.

Один из свидетелей из «КГУ Кордон-1», слышавший выстрелы, рассказывал, как спросил у Репина: «Вы по уткам стреляли?». Тот ответил, что стрелял по кошкам и собакам, которые «изгадили» его территорию, а вот о нападении Чака даже не упомянул. Другой свидетель вспоминает, что, когда на собрании собственников ПКБО «Дубрава» у председателя спросили, зачем он убил собаку, Репин и вовсе заявил, что «убрал мусор».

Что касается пса, большинство жителей близлежащих баз отдыха называли его миролюбивым и добродушным, рассказывали, что «его все любили» и что «с ним играли даже дети». Впрочем, среди свидетелей были и те, кто что считал собаку бездомной и боялся ее. Прежний хозяин Чака то ли умер, то ли бросил его. Но в 2016 году собаку приютил Вадим Баранов. Он построил для нее вольер, а зимой пускал домой. Баранов также представил следствию паспорт, в котором было указано, что Чака прививали от бешенства в 2017 году. Да и при вскрытии видимых признаков этой болезни у собаки не нашли.

Суд посчитал Репина виновным, отметив, что даже если собака и скалилась на него, он успел войти в дом и мог вызвать помощь по телефону, а не хвататься за ружье. К тому же он продолжал преследовать собаку, несмотря на то, что признаков агрессии она уже не проявляла. Ружье у стрелка конфисковали.

— Как представитель потерпевшего, я просила у него изъять ружье — орудие преступления. Я просила, чтобы его конфисковали, хотя статья не предусматривает конфискацию. Судья согласился — конфисковал ружье и патроны. И я думаю — вот это главное — жить рядом с человеком, который не раскаялся, — говорит адвокат потерпевшего Инна Рыбак.

Когда дознаватель Нургалеева еще раз отказала в возбуждении уголовного дела, подключился депутат Госдумы РФ Александр Грибов, который как раз и является одним из авторов новой редакции статьи 245 УК РФ. Фото duma-er.ru



«Если ты убиваешь собаку, где гарантия, что ты не сделаешь то же самое с человеком?»

Привлечь к уголовной ответственности за убийство животного довольно сложно. В случае с тем же Репиным правоохранительные органы не спешили возбуждать уголовное дело. Первоначально председателя «Дубравы» привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах». За это мировой суд лишил его права на хранение и ношение оружия на 1 год 6 месяцев с конфискацией ружья и двух патронов. Об убийстве животного при этом ничего не говорилось.

Возбуждать уголовное дело в отношении Репина дознаватель отдела МВД по Лаишевскому району Л. Нургалеева отказывалась как минимум трижды. Первый отказ был вынесен через неделю после того, как Баранов написал заявление. Однако зампрокурора Лаишевского района отменил отказ, вернув дело в полицию на дополнительную проверку. Когда дознаватель Нургалеева еще раз отказала в возбуждении уголовного дела, подключился депутат Госдумы РФ Александр Грибов, который как раз и является одним из авторов новой редакции статьи 245 УК РФ. Грибов обратился к главе МВД по РТ Артему Хохорину и попросил привлечь Репина к уголовной ответственности. Впрочем, это не помешало дознавателю вынести третий отказ.

Как поясняет представитель татарстанской общественной организации «Зоозабота» Эвелина Скрипочкина, раньше соответствующая статья закона использовалась настолько редко, что изменения в нем даже не заметили и при отказе в возбуждении дела ссылались на комментарии к старой версии.

Зоозащитница отмечает, что по новой редакции привлечь к уголовной ответственности за убийство животных стало легче — прежде наказание предусматривалось только в случае убийства животного садистскими методами.

— Сейчас садистские мотивы убрали во вторую часть. Понятно, что не всегда животных истязали, могли просто стрелять в них или выкидывать с балкона, например. Тогда наказания за это не было. Сейчас к уголовной ответственности можно привлечь, когда убийство совершено из хулиганских или корыстных побуждений, — поясняет Скрипочкина. — Убийство собаки — это все равно убийство. Если ты убиваешь собаку просто так, где гарантия, что ты не сделаешь это с человеком, который тебе чем-то не понравился.