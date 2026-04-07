В Татарстане интернет появился в 159 населенных пунктах

В проведение подобных работ инвестировали в 2025 году 759 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» в прошлом году мобильная связь и интернет появились в 159 населенных пунктах. Об этом на заседании Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщил заместитель министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи республики Булат Габдрахманов.

По его словам, в проведение подобных работ инвестировали в 2025 году 759 млн рублей.

— С 2022 по 2025 год 274 населенных пункта охвачено мобильным интернетом. 54 тыс. жителей республики получили мобильный интернет в тех зонах, где его не было, — сказал Габдрахманов.

Он отметил, что в республике еще остались 360 населенных пунктов, где нет стабильно работающего мобильного интернета, поэтому работу по проведению соответствующих сетей продолжат.

Ранее сообщалось, что экономика Рунета превысила 30 трлн рублей в 2025 году.

Никита Егоров