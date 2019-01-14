«Хозяевам льда» не только трибуны помогали — что нужно знать о Рождественской гонке чемпионов в Тольятти
Исход автоспортивной дуэли Самарской области и Татарстана решила критическая неисправность продукции АвтоВАЗа
Накануне в Тольятти завершилась традиционная Рождественская гонка чемпионов на льду, которая носит показательный характер и, как признаются сами пилоты, выглядит скорее как автоспортивная «тусовка», нежели соревнование. О каком спорте можно говорить, если команды «гонялись» даже не на своих машинах, а на продукции АвтоВАЗа, к которой более привычна команда «Лада-Роснефть» из Тольятти? Тем не менее состав участников вызывает уважение — на автодроме в Сосновке вчера прокатился даже экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров. Тем временем результаты и состав участников гонки показывают, что на автоспортивной карте России выделяются Казань и Тольятти, которые накануне и поделили пьедестал. Пилот казанской команды AG Team Егор Санин мог и вовсе выиграть финал, но на ровном месте заглохла его (вернее, АвтоВАЗа) Lada Vesta Sport. Об этом, а также о дуэли казанских пилотов с Дмитрием Брагиным — в репортаже «Реального времени» из Тольятти.
«АвтоВАЗ сломал мою машину? Это несерьезно»
— Сегодня во втором заезде мне не повезло, а Кириллу (Ладыгину, — прим. ред.) — наоборот. Но не только из-за фортуны. Он же до этого тут как-то пять раз побеждал, — говорил после гонки ее серебряный призер Егор Санин.
— В следующем году поборетесь за титул чемпиона?
— Если позовут, то да.
— Что случилось с машиной?
— Пока не знаем. Заглох двигатель, пропал газ. К сожалению, перезаезды по регламенту делать нельзя. Специалисты АвтоВАЗа перестарались? Нет, это несерьезное предположение. Даже думать об этом не хочу. Тем более что еще в прошлом году сам был в этой команде.
— Состав участников и пьедестал показывают, что в российском автоспорте лидируют Казань и Тольятти, так?
— Наверное, да. На третьем месте, наверное, Москва. Остальные далеко, — признал пилот.
Победитель финала определялся по формуле «до двух побед». И во втором заезде машина Санина заглохла на подъеме, похоронив всю интригу финала и смазав общее впечатление от спортивной составляющей гонки.
Брагин выбил Тутаева, но Санин отомстил
Большинство экспертов тем временем даже в финале Егора Санина не ждали. Помимо Ладыгина (пилота «вазовской» «конюшни») там, по их мнению, должен был оказаться лидер другой татарстанской команды «ТАИФМоторСпорт» Дмитрий Брагин, который на протяжении всей гонки бился с пилотами AG Team. Один из них, Анвар Тутаев, стал первой жертвой маститого Брагина, не выйдя из группы на стадии 1/16 финала. После этого он в беседе с корреспондентом «Реального времени» подтвердил предгоночные расклады, также заявив, что не посыпает голову пеплом, будучи выбитым таким соперником.
— Можно сказать, что не повезло с соперниками?
— Нет, почему же, как раз повезло. Ведь самое приятное — оказаться в компании сильнейших. Ничего страшного, что не получилось выйти даже в 1/8 финала. По показанному времени на трассе есть прогресс. Будем стремиться к большему, мои соперники показали, к чему нужно стремиться. А вообще, главное на этой гонке — получить удовольствие от общения.
— Обычно гонки — это соревнование машин. Но только не здесь?
— На самом деле, не совсем так. Пусть автомобили нам предоставили организаторы и одинаковых автомобилей не бывает. Но все равно эта трасса и эта гонка — больше на техничность пилота. И те пилоты, которые выступают здесь 15—20 лет, естественно, имеют большое преимущество. Я же в прошлом году был здесь зрителем и, по сути, только знакомлюсь с трассой.
— Кто может бросить вызов Дмитрию Брагину сегодня?
— Ребята поопытнее, конечно. Тот же Паша Кальманович не первый раз здесь выступает. Также Тимур Тимерзянов — он не первый раз на этой трассе, у него есть опыт.
— Кто выиграет гонку?
— Еще вчера организаторы попросили заполнить анкету с тем же вопросом. Я написал: «Брадыгин» ( смеется). Ну серьезно, Кирилл Ладыгин и Дмитрий Брагин — очень сильные пилоты, отлично знают эту трассу. Так что я почти не рисковал, — резюмировал Тутаев.
Начать все-таки хочется с позитива. Порадовал наш молодой Егор Санин, который, с точки зрения знания трассы, был наиболее подготовленным. Поэтому его успеха мы ждали. С другой стороны, и остальные члены нашей команды — вполне состоявшиеся пилоты
В AG Team ждали сенсации от Егора Санина
Однако самому Брагину было не до шуток. На своем пути к финалу Санин «отомстил» за своего партнера по команде AG Team, выбив фаворита гонки.
— Анвар однозначно попал в «группу смерти». Наши ребята смеются, что он как сборная России, попавшая в футболе на Бразилию или в хоккее на Канаду (смеется). Но при этом Тутаев смог навязать борьбу Брагину — признанной звезде автоспорта. Анвар уезжает с позитивным настроением. Будет что рассказать внукам, — говорил перед финальными заездами корреспонденту «Реального времени» руководитель AG Team Айдар Гузаиров.
— У ваших пилотов много ранних вылетов. От кого ждали большего?
— Начать все-таки хочется с позитива. Порадовал наш молодой Егор Санин, который, с точки зрения знания трассы, был наиболее подготовленным. Поэтому его успеха мы ждали. С другой стороны, и остальные члены нашей команды — вполне состоявшиеся пилоты. Заслуженный мастер спорта Тимур Тимерзянов, Павел Кальманович — те люди, которые могли себя проявить. Про Анвара мы уже сказали. Но тот же Санин затем отомстил за Анвара, выбив из гонки самого Брагина. Это та сенсация, на которую мы втайне надеялись, — сказал Гузаиров.
Между тем Павел Кальманович в этом сезоне идет на повышение. Его команда будет выступать в топовом классе российских кольцевых гонок — «Туринг». Но вот вчерашнюю гонку занести себе в актив он точно не сможет. На стадии 1/16 финала Павел занял лишь второе место и в 1/8 попал на непростого Владимира Шешенина, которому и отдал путевку в следующий раунд.
— Рассчитывали, наверное, на большее? Все-таки объективно выбыли в числе фаворитов, — спросил корреспондент «Реального времени» Кальмановича после вылета.
— Всегда рассчитываем на большее. Старался очень, но в заезде с Митяевым проиграл всего шесть сотых — была небольшая ошибка плюс на старте немного забуксовал. То есть реально было выиграть заезд. Потом вышел на более сильного соперника, а если бы объехал Митяева, попадал бы на слабого. В гонке с Шешениным на первом круге «привез» достаточно много, увидел, что он далеко позади, и начал осторожничать. И только под конец круга понял, что Вова впереди, но было поздно.
— Вы действующий чемпион в «кольце». Какие планы на следующий сезон?
— Перехожу в самый мощный класс «Туринг». Я ездил в нем ранее, но еще при другом регламенте с моторами 1,6. Сейчас там TCR — более мощные двигатели. Придется немного адаптироваться. Но, думаю, мы быстро вкатимся и будем конкурентоспособны.
— Какие задачи команда ставит перед собой в «Туринге»?
— Победа.
— Вот так, сходу?
— Прямо сходу ( смеется).
10—15 миллионов рублей, чтобы «выехать» в Европу
В итоге же пьедестал гонки поделили представители команд «Лада-Роснефть» и AG Team. И неизвестно еще, сумел бы завоевать главный приз вазовец Кирилл Ладыгин, если бы не «технический демарш» автомобиля Санина. Так что в данном случае «хозяевам льда» не только трибуны, но и свои же авто помогли. После завершения гонок Айдар Гузаиров рассказал корреспонденту «Реального времени» о ближайших и долгосрочных планах команды.
— Прошлый сезон был для вас удачным. Что-то революционное планируете в этом или ближайших сезонах?
— Жить без развития вообще неинтересно, тем более что в прошлом году решили такие сложные задачи. Самое важное для нас, что в этом году мы дебютируем в топовом классе российских кольцевых гонок.
— А когда выйдете за пределы России?
— Это есть в долгосрочных планах. Без этого не будет развития.
— Вопрос финансирования?
— Да, конечно. Мы стараемся строить команду профессиональную, то есть работаем без госдотаций. Поэтому для нас очень важны серьезные вложения в брендинг, маркетинг. Вроде бы это не совсем спортивные цели, но их достижение поможет нам продвинуться и на трассах. Автоспорт — недешевый вид.
— Раскроете бюджет, необходимый для «выезда» в Европу?
— Имея миллион рублей в год, можно уже думать об участии в каких-то российских гонках. Если говорить о российских кольцевых гонках, то эта сумма как минимум утраивается — то есть 3—4 миллиона. А международные соревнования — это 10—15 миллионов рублей, в зависимости от целей, — рассказал Гузаиров.
В чем Казань пока уступает Тольятти
Ну а вчерашняя гонка в целом удалась. Несмотря на серьезный морозец, зрители заполнили не только трибуны, а и весь периметр трассы. Если по гоночным показателям Казань с законодателями мод из Тольятти соперничает на равных, то в борьбе за зрителя пока серьезно уступает.
Особенно учитывая, что вчерашняя гонка даже не вписана в официальный сезон российского автоспорта и носит лишь «показательно-тусовочный» характер. В Тольятти ходят и на такое. Так что автоспортивному Татарстану есть к чему стремиться.
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