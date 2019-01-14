«Хозяевам льда» не только трибуны помогали — что нужно знать о Рождественской гонке чемпионов в Тольятти

Исход автоспортивной дуэли Самарской области и Татарстана решила критическая неисправность продукции АвтоВАЗа

Фото: предоставлено AG Team

Накануне в Тольятти завершилась традиционная Рождественская гонка чемпионов на льду, которая носит показательный характер и, как признаются сами пилоты, выглядит скорее как автоспортивная «тусовка», нежели соревнование. О каком спорте можно говорить, если команды «гонялись» даже не на своих машинах, а на продукции АвтоВАЗа, к которой более привычна команда «Лада-Роснефть» из Тольятти? Тем не менее состав участников вызывает уважение — на автодроме в Сосновке вчера прокатился даже экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров. Тем временем результаты и состав участников гонки показывают, что на автоспортивной карте России выделяются Казань и Тольятти, которые накануне и поделили пьедестал. Пилот казанской команды AG Team Егор Санин мог и вовсе выиграть финал, но на ровном месте заглохла его (вернее, АвтоВАЗа) Lada Vesta Sport. Об этом, а также о дуэли казанских пилотов с Дмитрием Брагиным — в репортаже «Реального времени» из Тольятти.

«АвтоВАЗ сломал мою машину? Это несерьезно»

— Сегодня во втором заезде мне не повезло, а Кириллу (Ладыгину, — прим. ред.) — наоборот. Но не только из-за фортуны. Он же до этого тут как-то пять раз побеждал, — говорил после гонки ее серебряный призер Егор Санин.

— В следующем году поборетесь за титул чемпиона?

— Если позовут, то да.

— Что случилось с машиной?

— Пока не знаем. Заглох двигатель, пропал газ. К сожалению, перезаезды по регламенту делать нельзя. Специалисты АвтоВАЗа перестарались? Нет, это несерьезное предположение. Даже думать об этом не хочу. Тем более что еще в прошлом году сам был в этой команде.

— Состав участников и пьедестал показывают, что в российском автоспорте лидируют Казань и Тольятти, так?

— Наверное, да. На третьем месте, наверное, Москва. Остальные далеко, — признал пилот.

Победитель финала определялся по формуле «до двух побед». И во втором заезде машина Санина заглохла на подъеме, похоронив всю интригу финала и смазав общее впечатление от спортивной составляющей гонки.





Накануне в Тольятти завершилась традиционная Рождественская гонка чемпионов на льду, которая носит показательный характер и, как признаются сами пилоты, выглядит скорее как автоспортивная «тусовка», нежели соревнование



Брагин выбил Тутаева, но Санин отомстил

Большинство экспертов тем временем даже в финале Егора Санина не ждали. Помимо Ладыгина (пилота «вазовской» «конюшни») там, по их мнению, должен был оказаться лидер другой татарстанской команды «ТАИФМоторСпорт» Дмитрий Брагин, который на протяжении всей гонки бился с пилотами AG Team. Один из них, Анвар Тутаев, стал первой жертвой маститого Брагина, не выйдя из группы на стадии 1/16 финала. После этого он в беседе с корреспондентом «Реального времени» подтвердил предгоночные расклады, также заявив, что не посыпает голову пеплом, будучи выбитым таким соперником.

— Можно сказать, что не повезло с соперниками?

— Нет, почему же, как раз повезло. Ведь самое приятное — оказаться в компании сильнейших. Ничего страшного, что не получилось выйти даже в 1/8 финала. По показанному времени на трассе есть прогресс. Будем стремиться к большему, мои соперники показали, к чему нужно стремиться. А вообще, главное на этой гонке — получить удовольствие от общения.

— Обычно гонки — это соревнование машин. Но только не здесь?

— На самом деле, не совсем так. Пусть автомобили нам предоставили организаторы и одинаковых автомобилей не бывает. Но все равно эта трасса и эта гонка — больше на техничность пилота. И те пилоты, которые выступают здесь 15—20 лет, естественно, имеют большое преимущество. Я же в прошлом году был здесь зрителем и, по сути, только знакомлюсь с трассой.

— Кто может бросить вызов Дмитрию Брагину сегодня?

— Ребята поопытнее, конечно. Тот же Паша Кальманович не первый раз здесь выступает. Также Тимур Тимерзянов — он не первый раз на этой трассе, у него есть опыт.

— Кто выиграет гонку?

— Еще вчера организаторы попросили заполнить анкету с тем же вопросом. Я написал: «Брадыгин» ( смеется). Ну серьезно, Кирилл Ладыгин и Дмитрий Брагин — очень сильные пилоты, отлично знают эту трассу. Так что я почти не рисковал, — резюмировал Тутаев.

Начать все-таки хочется с позитива. Порадовал наш молодой Егор Санин, который, с точки зрения знания трассы, был наиболее подготовленным. Поэтому его успеха мы ждали. С другой стороны, и остальные члены нашей команды — вполне состоявшиеся пилоты



В AG Team ждали сенсации от Егора Санина

Однако самому Брагину было не до шуток. На своем пути к финалу Санин «отомстил» за своего партнера по команде AG Team, выбив фаворита гонки.

— Анвар однозначно попал в «группу смерти». Наши ребята смеются, что он как сборная России, попавшая в футболе на Бразилию или в хоккее на Канаду (смеется). Но при этом Тутаев смог навязать борьбу Брагину — признанной звезде автоспорта. Анвар уезжает с позитивным настроением. Будет что рассказать внукам, — говорил перед финальными заездами корреспонденту «Реального времени» руководитель AG Team Айдар Гузаиров.

— У ваших пилотов много ранних вылетов. От кого ждали большего?

— Начать все-таки хочется с позитива. Порадовал наш молодой Егор Санин, который, с точки зрения знания трассы, был наиболее подготовленным. Поэтому его успеха мы ждали. С другой стороны, и остальные члены нашей команды — вполне состоявшиеся пилоты. Заслуженный мастер спорта Тимур Тимерзянов, Павел Кальманович — те люди, которые могли себя проявить. Про Анвара мы уже сказали. Но тот же Санин затем отомстил за Анвара, выбив из гонки самого Брагина. Это та сенсация, на которую мы втайне надеялись, — сказал Гузаиров.

Между тем Павел Кальманович в этом сезоне идет на повышение. Его команда будет выступать в топовом классе российских кольцевых гонок — «Туринг». Но вот вчерашнюю гонку занести себе в актив он точно не сможет. На стадии 1/16 финала Павел занял лишь второе место и в 1/8 попал на непростого Владимира Шешенина, которому и отдал путевку в следующий раунд.

— Рассчитывали, наверное, на большее? Все-таки объективно выбыли в числе фаворитов, — спросил корреспондент «Реального времени» Кальмановича после вылета.

— Всегда рассчитываем на большее. Старался очень, но в заезде с Митяевым проиграл всего шесть сотых — была небольшая ошибка плюс на старте немного забуксовал. То есть реально было выиграть заезд. Потом вышел на более сильного соперника, а если бы объехал Митяева, попадал бы на слабого. В гонке с Шешениным на первом круге «привез» достаточно много, увидел, что он далеко позади, и начал осторожничать. И только под конец круга понял, что Вова впереди, но было поздно.

— Вы действующий чемпион в «кольце». Какие планы на следующий сезон?

— Перехожу в самый мощный класс «Туринг». Я ездил в нем ранее, но еще при другом регламенте с моторами 1,6. Сейчас там TCR — более мощные двигатели. Придется немного адаптироваться. Но, думаю, мы быстро вкатимся и будем конкурентоспособны.

— Какие задачи команда ставит перед собой в «Туринге»?

— Победа.

— Вот так, сходу?

— Прямо сходу ( смеется).

Пьедестал гонки поделили представители команд «Лада-Роснефть» и AG Team

10—15 миллионов рублей, чтобы «выехать» в Европу

В итоге же пьедестал гонки поделили представители команд «Лада-Роснефть» и AG Team. И неизвестно еще, сумел бы завоевать главный приз вазовец Кирилл Ладыгин, если бы не «технический демарш» автомобиля Санина. Так что в данном случае «хозяевам льда» не только трибуны, но и свои же авто помогли. После завершения гонок Айдар Гузаиров рассказал корреспонденту «Реального времени» о ближайших и долгосрочных планах команды.

— Прошлый сезон был для вас удачным. Что-то революционное планируете в этом или ближайших сезонах?

— Жить без развития вообще неинтересно, тем более что в прошлом году решили такие сложные задачи. Самое важное для нас, что в этом году мы дебютируем в топовом классе российских кольцевых гонок.

— А когда выйдете за пределы России?

— Это есть в долгосрочных планах. Без этого не будет развития.

— Вопрос финансирования?

— Да, конечно. Мы стараемся строить команду профессиональную, то есть работаем без госдотаций. Поэтому для нас очень важны серьезные вложения в брендинг, маркетинг. Вроде бы это не совсем спортивные цели, но их достижение поможет нам продвинуться и на трассах. Автоспорт — недешевый вид.

— Раскроете бюджет, необходимый для «выезда» в Европу?

— Имея миллион рублей в год, можно уже думать об участии в каких-то российских гонках. Если говорить о российских кольцевых гонках, то эта сумма как минимум утраивается — то есть 3—4 миллиона. А международные соревнования — это 10—15 миллионов рублей, в зависимости от целей, — рассказал Гузаиров.

В чем Казань пока уступает Тольятти



Ну а вчерашняя гонка в целом удалась. Несмотря на серьезный морозец, зрители заполнили не только трибуны, а и весь периметр трассы. Если по гоночным показателям Казань с законодателями мод из Тольятти соперничает на равных, то в борьбе за зрителя пока серьезно уступает.

Особенно учитывая, что вчерашняя гонка даже не вписана в официальный сезон российского автоспорта и носит лишь «показательно-тусовочный» характер. В Тольятти ходят и на такое. Так что автоспортивному Татарстану есть к чему стремиться.