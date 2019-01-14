Без ажиотажа: выставка Кало и Риверы в московском Манеже

Роковые мужчины и автобусы Фриды

Не совсем привычная ситуация: выставка двух известных художников, на которую, по всем прикидкам, непросто попасть, не собирает очередей. И это при том, что сейчас в московском Манеже демонстрируется самая большая из привозившихся когда-либо в страну коллекций Фриды Кало и Диего Риверы. На выставке побывала корреспондент «Реального времени».

Два цвета

Первое, на что обращаешь внимание, приближаясь к Манежу, — отсутствие очереди, опоясывающей здание. Когда пару лет назад музей Фаберже в Санкт-Петербурге проводил выставку Фриды Кало, и коллекция ее в сравнении с той, что привезена сейчас в Москву, была меньше, для того, чтобы попасть в зал, надо было выстоять в очереди минимум час-полтора. В Москве же ничего подобного нет, и только баннер с портретом Фриды на фасаде выставочного зала напоминает об уникальной экспозиции, которую привез в Москву все тот же музей Фаберже. В чем причина? В неверной маркетинговой политике, в минимуме рекламы? Может быть.

В залах, правда, публика есть, но не сказать, что ее много. Той ситуации, что в Вене на выставке Брейгеля, когда можно минут 15—20 ожидать возможности подойти к картине, конечно, нет. Можно спокойно взять в кассе аудиогид и свободно перемещаться от картины к картине.

Когда попадаешь в Манеж, сразу же обращаешь внимание, что экспозиция выстроена идеально. Первый зал – биографии художников, проиллюстрированные архивными фотографиями. Причем авторами экспозиции при окраске стен выбраны два разных цвета — та часть, что посвящена Фриде, окрашена в терракотовый, «половина Диего» — в синий. Так будет во всех залах.

Авторами экспозиции при окраске стен выбраны два разных цвета — та часть, что посвящена Фриде, окрашена в терракотовый, «половина Диего» — в синий



Биография выстраивается уже если только рассматривать тщательно подобранные фотографии. Фрида с отцом, свадебная фотография Фриды и Диего — она молодая красавица, он полный, обрюзгший, на 20 лет старше. Но — была любовь. Фрида и Троцкий, с ним у нее был в 1937 году роман, очевидно, покорил Лев Давыдович мексиканку своей харизмой. Когда все открылось, из дома художников Троцкому пришлось уехать. Измены, разводы, возвращения — все это преследовало семейную жизнь Фриды и Диего, но в финале и он, и она говорили, что были единственными друг у друга. И так бывает.

Сальвадор Дали в цветастой юбке

Фрида Кало творила в жанре наивистского искусства. И, боже мой, как же ее полотна отличаются от «доморощенных наивистов»! Наив Фриды — в чистом, почти детском, взгляде на жизнь. На жизнь, которая была к ней жестока. Совсем молоденькой Фрида попала в серьезную аварию. В автобус, в котором она ехала, врезался трамвай. В результате — переломанные кости, травмированный позвоночник, на какое-то время прикованность к постели, бесконечные операции, боли и до конца жизни ортопедические корсеты. Из которых она своими руками делала арт-объекты. А роковой автобус потом будет появляться на ее полотнах.

Она вообще, словно борясь с болью и нездоровьем, украшала жизнь вокруг себя. Ее полотна — торжество яркой палитры, чистота цвета. Ее наряды, ее цветы в волосах — как вызов белой больничной палате. Ее называли «Сальвадором Дали в цветастой юбке» — именно цвет был ее союзником в борьбе с болезнью.

Она рисовала страстно, любила писать портреты, вообще любила людей. Парадокс, но, возможно, отсутствие у Фриды академического образования сделало ее стиль неповторимым. Сюрреализм прорывается в некоторых ее картинах фантасмагорическими образами, связанными в основном с болезнью и уходом из жизни. «Я никогда не рисую сны или кошмары. Я рисую свою собственную реальность», — писала Фрида Кало. Тем не менее для посещения выставки Фриды и Диего есть возрастное ограничение 18+. И это вполне разумное ограничение.

В залах публика есть, но не сказать, что ее много



Фриду интересовало и доколумбийское искусство Мексики, и искусство религиозное, она пыталась разгадать культурные и эстетические коды, ведущие к «космической расе» мексиканцев, частью которой она была. Ее физические и нравственные страдания, в искусстве так часто бывает, и стали той плодотворной почвой, на которой выросли ее картины.

Вундеркинд

Диего Ривера был вундеркиндом, он начал рисовать в 3 года, а в 11 уже поступил в Академию художеств. Так что с академическим искусством у него все было в порядке. Потом уехал в Европу, познакомился с импрессионистами, подружился с Пикассо, увлекся кубизмом. Впрочем, для него было характерно и смешение художественных стилей, и смешение политических взглядов — был «левым», но мог писать на заказ для капиталистов.

Диего был типичным мачо — разбил множество женских сердец. Автопортрет, написанный в 1907 году (эта картина есть на выставке), психологически точен. То ли Казанова, то ли мексиканский вариант нашего Сергея Сергеевича Паратова. Одним словом, роковой.

Как-то даже написал себя в образе лягушки, которая держит в лапах женское сердце. Но Фрида Кало стала для него, несмотря на постоянные измены, «вечной спутницей». Большая часть творчества Риверы отдана монументальной живописи — свое монументальное полотно «Славная победа» он подарил Советскому Союзу, где неоднократно бывал, работа хранится в Пушкинском музее. Кстати, в пятидесятые годы прошлого века группа мексиканских художников подарила СССР большое количество своих работ, но их сочли «чуждыми» и отправили в запасники. Были среди них работы Фриды и Диего.

Большая часть творчества Риверы отдана монументальной живописи



Диего любил писать простых людей, любил писать детей, и их портреты получались необычайно теплыми. Много писал на заказ, а на вырученные деньги собирал коллекцию доколумбийского искусства, это было их с Фридой общее увлечение. Кстати, Фриду он писал в разных стилях, но всегда с любовью. Иногда, правда, это была любовь-ненависть, совсем по Достоевскому. Впрочем, отношения Фриды и Диего словно сошли со страниц романа великого русского писателя-психолога.

Левые взгляды Риверы, а он то был членом компартии Мексики, то выходил из нее, на какое-то время закрыли для российских зрителей большую часть его творчества, он воспринимался у нас в стране только как художник-коммунист. На выставке в Манеже, к счастью, идеология не давит. И Ривера здесь иной — нежный, страстный, сомневающийся.

А выходя с выставки, можно подойти к стенду с двойным портретом Фриды и Диего и сфотографироваться в их компании. Можно даже взять напрокат ободок для волос, украшенный белыми и красными цветами, такой любила носить Фрида, и сфотографироваться в нем.

Завершает выставку большой арт-шоп, где можно купить сувениры. От книг и альбомов — до мексиканских стаканов. От цветастых накидок-дождевиков, расписанных по мотивам картин Фриды, до традиционных магнитиков и блокнотов. Или купить шоколадку, обложка которой — тоже репродукция картины Фриды. И пробовать, каково на вкус ее полотно.