Надия Черкасова: «Женщины составляют 27—32% от общего числа предпринимателей в России»

Совместно с «Опорой России» топ-менеджмент Банка «Открытие» вывел Индекс женской предпринимательской активности и после проведения 5 исследований определил точки ее роста

Развитию женского предпринимательства мешает то же, что и бизнесу мужчин, — недостаток финансовых инструментов. В то же время банки активно занимаются разработкой предложений, направленных на потребности конкретной целевой аудитории. Об аппетитах к риску, «стеклянном потолке» и кастомизации продуктов — в интервью заместителя председателя правления Банка «Открытие» и председателя комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» Надии Черкасовой.

— Вы инициировали создание в России Индекса женской предпринимательской активности WBI (Women Business Index), оценивающего уровень развития женского предпринимательства в стране. Для чего это было сделано и какие тенденции вы наблюдаете?

— Индекс женской предпринимательской активности — это фундаментальный инструмент. Комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры России» реализует его совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и аналитическим центром НАФИ. Мы провели уже пять исследований и замерили состояние по тем блокам, которые я назвала выше — доступ к информации, доступ к образованию, к рынкам сбыта и финансам. За последние три года индекс вырос на 13 пунктов. И сейчас рост идет уже не на десятые, а на сотые доли, потому что многое для развития женского предпринимательства в России сделано. Действительно, все уже поверили в то, что девушка в декрете может создать успешный бизнес в интернете. С последней волны исследования мы ввели еще новый показатель — индекс готовности к цифровой экономике женщин-предпринимателей в России, который составил 45 процентных пунктов из 100 возможных.

Аспект, который вызывает трудности, касается всех предпринимателей, а не только женщин или начинающих, — это недостаточное количество финансовых программ. Конечно, есть Корпорация МСП, у которой есть гарантийные программы для бизнеса. Однако есть отрасли, в которых банки пока недостаточно активны. Я говорю о той же электронной коммерции. Требуется залог, но банки не умеют брать в залог домены сайтов и проводить их оценку. Мы говорим, что жизнь изменилась, но тем не менее не произошло перемен в некоторых подходах, особенно это касается работы банков со стартапами.

Есть отрасли, в которых банки пока недостаточно активны. Я говорю о той же электронной коммерции. Требуется залог, но банки не умеют брать в залог домены сайтов и проводить их оценку



Есть финтех-акселераторы, и наш банк является участником акселератора Banktech, где мы поддерживаем технологические стартапы, которые разрабатывают сервисы для малого бизнеса. Но пока этого влияния недостаточно. Индекс WBI будет расти только тогда, когда будем проводить эти сложные изменения. Это касается всех участников рынка.

— Вы недавно участвовали в сессиях по женскому предпринимательству в рамках форумов «Сделано в Удмуртии» и «Деловой климат в России — 2018» в Ульяновске. Из дискуссии и возможно личных бесед какие выводы можете сделать о развитии женского предпринимательства в этих регионах и в целом в ПФО?

— Развитию женского предпринимательства в России уделяется большое внимание, особенно в последние годы, и тому на самом деле есть много примеров. Это не только доступность информации о том, какие существуют виды бизнеса, но и большое количество разнообразных образовательных программ.

Еще один аспект — это рынки сбыта, бизнесу показывают экспортные возможности, когда, к примеру, предприниматель из Удмуртии или Ульяновской области, используя интернет, может найти клиентов в другом регионе России или вообще в другой стране. Наконец, важный блок с точки зрения развития женского предпринимательства — доступ к финансам. Удмуртия и Ульяновская область, наряду с Астраханью и Новгородской областью, являются одними из лидеров по развитию женского предпринимательства в стране. Данную повестку активно поддерживают главы регионов, в территориях разработаны специальные финансовые инструменты поддержки женских бизнесов социальной направленности.

— Доступ к финансовым ресурсам одинаково актуален для предпринимателей и женщин, и мужчин?



— И да, и нет. Первый барьер, с которым сталкиваются и мужчины, и женщины, — недостаток собственного капитала для старта бизнеса или для вывода его на новый уровень развития. Банки отказывают, предоставляют не ту сумму либо не на тот срок или требуют залог. Здесь, конечно, нет гендерного подхода, но важно банкам создавать финансовые продукты для разных категорий заемщиков, это обычное таргетирование. Мы наблюдаем тренд на кастомизацию в социальном разрезе бизнес-клиентов — продукты для молодежи, женщин, людей, как сейчас называют, серебряного возраста.

Кроме того, предложение банков варьируется и по отраслевому характеру. Потребности предпринимателя, занимающегося интернет-торговлей, отличаются от потребностей перевозчика. Переход к узкой направленности — это тренд в предложении банковских сервисов. Есть большая тема самозанятых, вынужденных предпринимателей, которые совершают сезонные сделки. В каждом сегменте есть что предложить.



Если взглянуть на развитие женского предпринимательства с другой стороны, то вовлечение женщин в бизнес имеет большие плюсы для общества. Многие представительницы бизнеса активно участвуют в благотворительных акциях, у них возникает высокая социальная активность.

— Вероятно, продвижение таких продуктов для женщин-предпринимателей может побуждать к действиям и тех, кто пока не решился начать бизнес?

— Действительно, если мы представляем образ предпринимателя веб-дизайнера, с ним девушка, сидящая в декрете, которая не может отойти от своего ребенка, себя ассоциировать не будет. Но когда очень похожий продукт маркетируется и объясняется через точно такую же ролевую модель, тогда это становится понятным.

У мужчин, как известно, есть аппетит к риску. Женщина же сначала оценит обстановку. Прежде чем начать бизнес, она, как правило, хочет пройти обучение. Образовательные программы организуются на коммерческой основе, но и государство подключается к этой теме. Мероприятия мы проводим в рамках «Опоры России». Здесь женщине важно встретить людей с похожими интересами, причем из своего же города. Поэтому не был удивителен интерес на региональных форумах к местным спикерам — женщинам с собственным успешным бизнесом.

Да, женщины нередко не верят в себя и свои возможности, видят этот «стеклянный потолок», но есть еще и такое понятие как «липкий пол», когда женщина не может сама отойти от собственных стереотипов. Если взглянуть на развитие женского предпринимательства с другой стороны, то вовлечение женщин в бизнес имеет большие плюсы для общества. Многие представительницы бизнеса активно участвуют в благотворительных акциях, у них возникает высокая социальная активность. Кроме того, это создание новых рабочих мест, дополнительные поступления налогов в бюджет.

— Вы говорили на эту тему на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым?

— В рамках форума у меня была встреча с главой республики, и мы обсуждали роль женского предпринимательства, тему развития предпринимательства в целом и роль банка в регионе. Пока банк «Открытие» не представлен так хорошо на бизнес-уровне в республике, но у нас есть большая программа развития, чтобы до конца 2020 года войти в тройку лидеров банковского рынка России. Обсуждали программу акселерации чемпионов бизнеса Удмуртии. Нам интересны предприниматели, которые не только занимаются развитием собственного дела, но и несут социальную нагрузку, в частности поддерживают такие яркие мероприятия, как форум «Сделано в Удмуртии».

— А в рамках визита в Ульяновск какие вопросы вы обсуждали с руководством области? Какие совместные проекты планируете реализовать в регионе?

— Цель визита в Ульяновск — подписание соглашения между Банком и правительством области. Мы планируем развиваться по нескольким направлениям: финансирование значимых инвестиционных проектов области, в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса, помощь в привлечении иностранных и отечественных инвестиций для финансирования целевых программ, а также предметная поддержка женского предпринимательства. Совместно с комитетом по развитию женского предпринимательства «Опоры России» и Корпорацией МСП реализуется по всей стране образовательный проект «Мама-предприниматель». В этом году он прошел в 52 регионах, а Ульяновская область стала лидером: в пятый раз приняв проект в Димитровграде с участием главы региона Сергея Морозова. В начале следующего года мы предложим женщинам-предпринимателям специальные финансовые и нефинансовые продукты.

Вести свой бизнес легально выгодней. Во-первых, открывается доступ к кредитам и программам поддержки предпринимателей, во-вторых, можно свободно и открыто рекламировать свою продукцию и услуги, не боясь прихода налоговой



— Почему так важно развивать женское предпринимательство. Что это даст экономике региона? Как изменит ситуацию планируемое налогооблажение самозанятых? Повлияет ли это на статистику развития женского предпринимательства?

— Сегмент женского предпринимательства в России «оцифровывается» в понятные данные: 54% трудоспособного населения — женщины, по различным оценкам, они составляют 27—32% общего числа предпринимателей в нашей стране. Мы видим здесь огромный ресурс для развития национальной экономики и роста числа предпринимателей. Чтобы увеличить количество субъектов малого и среднего бизнеса, важно вовлекать в предпринимательство женщин. Согласно Индексу WBI, женщины не идут в свой бизнес по трем основным причинам: отсутствие стартового капитала, нехватка знаний и компетенций, страха. В части самозанятых, безусловно, часть физических лиц, которые сейчас фактически занимаются коммерческой деятельностью, выйдут из тени и станут самозанятыми. Вести свой бизнес легально выгодней. Во-первых, открывается доступ к кредитам и программам поддержки предпринимателей, во-вторых, можно свободно и открыто рекламировать свою продукцию и услуги, не боясь прихода налоговой. Самое важное для самозанятых — это простая и не требующая затрат процедура регистрации и дальнейшей работы. Например, сейчас на государственном уровне создается целая платформа для самозанятых. Через банк «Открытие» также можно будет зарегистрироваться в качестве самозанятого. Совершая операции, банк самостоятельно будет рассчитывать налоги и перечислять их в налоговые органы.

— Недавно завершился процесс объединения банка «Открытие» и «Бинбанка». Насколько уже сформирована управленческая структура и насколько автономны другие подразделения бизнеса?

— Юридическое присоединение «Бинбанка» к «Открытию» произошло в январе 2019 года. В Удмуртии и Ульяновской области назначены единые управляющие — Антон Янц и Юрий Осокин соответственно. Руководители определены на всех территориях, и среди них есть люди, работавшие в банке «Открытие», и те, кто пришел из «Бинбанка» и других кредитных учреждений. Мы здесь смотрели не на то, откуда человек, а насколько он готов достигать поставленные амбициозные цели. Мы уже работаем как единая команда, сейчас формируем единую корпоративную культуру. И показатели работы, которые я привожу, это цифры объединенного банка. В периметре группы «Открытие» также есть страховая компания РГС. Конечно, мы видим, как можно осуществлять кросс-продажи, как стать продуктовой фабрикой для всей группы.

— Все эти события в банковской сфере, отзывы лицензий, спасение банков ЦБ, вероятно, привели к тому, что бизнес стал уходить и в государственные банки. Все-таки доверие к коммерческим банкам у кого-то пошатнулось. Какой стратегии придерживается банк «Открытие»?

— На самом деле рынок МСБ отличается тем, что он очень подвижен. Банки в тройке лидеров рынка показывают отток предпринимателей в 32%. Представители бизнеса очень активны и все время пробуют новые продукты и предложения. Здесь у банков очень высокая конкуренция — все друг за другом внимательно наблюдают. И здесь выигрывает тот банк, который может предложить конкретный кастомизированный продукт и высокое качество обслуживания. Согласно утвержденной стратегии Банка до 2020 года у нас амбициозные цели и задачи. За это время года мы увеличим кредитный портфель в шесть раз и обеспечим рост клиентской базы в 2,5 раза. Наша стратегия в малом бизнесе называется «500/500»: мы планируем выдать 500 млрд рублей кредитов и привлечь 500 тыс. клиентов.