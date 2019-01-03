«Мамаево кокорище», «ледовое побоище» и Массимо Глушаков

Топ скандалов 2018 года в российском спорте

Прошедший спортивный год в России был богат не только на события, но и на скандальные истории, порой совсем не красившие, к сожалению, наших футболистов, хоккеистов, фигуристов и т. д. Спортивная редакция «Реального времени» вспоминает главные из них.

Белый флаг олимпийской сборной и уход Медведевой от Тутберидзе

2018 год для большого мирового спорта начинался, конечно же, зимней Олимпиадой в корейском Пхенчхане, куда представители нашей сборной поехали под белым флагом «Олимпийских атлетов из России». Тем не менее даже в сильно усеченном составе россияне выступили достойно. Всего наши спортсмены увезли из Пхенчхана 17 медалей, две из которых — высшей пробы. Надо сказать, что на оба золота — хоккейное и «фигурное» — в России рассчитывали. Первое, правда, досталось не без скрипа — в финале наша сборная была в одной минуте от провала, а вот второе было взято без вопросов и в блестящем стиле — но только не двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, на которую возлагались главные надежды, а 15-летней Алиной Загитовой, вошедшей в элиту фигурного катания лишь в прошлом сезоне.

На Медведеву с ее вымученной улыбкой и серебряной медалью в руках было больно смотреть. Позже наставница обеих фигуристок Этери Тутберидзе раскрыла, чем именно осталась недовольна Евгения. «Не могли подержать Алину еще год в юниорках», — якобы такие слова она бросила тренеру после оглашения баллов. Вскоре после Олимпиады Женя объявила о том, что расстается с Тутберидзе и отправляется на «перезагрузку» карьеры к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Тут-то и началась самая «жара» в СМИ и социальных сетях. Война поклонников Медведевой и Загитовой разгоралась с каждым новым выступлением соперниц. Пожалуй, это противостояние можно сравнить разве что с интернет-войнами фанатов московского «Спартака» и питерского «Зенита» в футболе.

Домагой Вида и «Слава Украине!»

Чемпионат мира по футболу, который прошел в России нынешним летом, лучшим в истории не называл только ленивый. Шикарная дружелюбная атмосфера и поистине крутые матчи превратили жизнь 11 российских городов в праздник. Казалось, что все так и пройдет — на удивление гладко и без провокаций. Однако ближе к концу турнира одна политическая бомба все же рванула.

После памятного четвертьфинала Россия — Хорватия, в котором отечественные футболисты, заново влюбившие страну в футбол, уступили лишь в серии пенальти, защитник балканской сборной и экс-игрок киевского «Динамо» Домагой Вида зачем-то записал крайне вызывающее видеопослание своим друзьям в «незалежной» с лозунгами «Слава Украине!» и «Белград, гори!». А те, недолго думая, «слили» его в Сеть.

Через несколько дней хорват, конечно, принес извинения, но осадок, что называется, остался. Испортить такой роскошный Кубок мира нужно было постараться.

Круговорот скандального Шумакова в КХЛ

За последние три года хоккеист Сергей Шумаков, кажется, еще ни из одной команды не уходил без скандала. Сначала на него вместе с партнером Шалуновым ополчились новосибирские болельщики, когда эта парочка резко сбавила в игре за «Сибирь» после известия о скором уходе в московский ЦСКА (мол, зачем рисковать и стараться, если тебя уже подписали на хорошие деньги). С некоторыми неприятностями Шумаков покидал и армейскую команду. Оказалось, что во время финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» он систематически нарушал спортивный режим, да так, что у соседей люстра ходуном ходила. Так что наставник ЦСКА Игорь Никитин быстро лишил его игровой практики и заставил заниматься отдельно.

Тогда хоккеист заявил, что его очень сильно хотят за океаном и улетел в НХЛ, где подписался на контракт новичка с «Вашингтоном», который отправил его обкатываться в АХЛ. Тут дела у Сергея не задались (4 очка в 10 матчах), и «Вашингтон» вскоре выставил его на драфт отказов. После этого Шумаков попытал счастья в системе «Флориды», но «пантеры» расторгли с ним просмотровый контракт чуть ли не через несколько дней после заключения.

Что оставалось делать хоккеисту, у которого виноваты все, кроме него самого? Конечно, возвращаться в КХЛ, из которой он ультимативно уходил еще несколько месяцев назад. Что ж, будем смотреть, как у Шумакова пойдет в «Авангарде» и кто окажется виноват в его проблемах на этот раз.

Десять лет дружбы, закольцованной в СИЗО

Самая сладкая парочка российского футбола Александр Кокорин и Павел Мамаев раньше попадала на страницы желтых газет совсем не по криминальным поводам, а скорее по теме слишком «теплой» дружбы футболистов. Напомним, первую порцию всенародного гнева в свой адрес она получила после провала сборной России на Евро-2016 во Франции, который игроки решили отметить в Монте-Карло шумной вечеринкой. Обоим тогда пришлось принести извинения.

Но, как показало время, ничему это Кокорина и Мамаева не научило. В октябре прошлого года двое друзей отмечали десять лет своей дружбы, да так, что получилась импровизированная серия «Мальчишника в Вегасе». Тут были и женщины легкого поведения, и избитый водитель, и стул, прилетевший в голову чиновнику Минпромторга РФ, и попытка выкупить видеозапись со всем этим «праздником» за 5 миллионов рублей. Закончилась «черная комедия» заключением в СИЗО.

«Массимо Глушако или глубоко»

Ушедший год можно назвать однозначно худшим для капитана «Спартака» Дениса Глушакова в его футбольной карьере. Всего полтора года назад болельщики «Спартака» готовы были носить Дениса на руках, называть его именем сыновей и собираться по его первому зову в центре Москвы праздновать чемпионство с самогоном из родного села Глушакова. Но вот начался новый сезон, и игрок, кажется, потерял всякий интерес к своему футбольному развитию, утонув во внутренних дрязгах и ссорах с наставником команды. Известно, что перед выборами капитана «Спартака» Глушаков обрабатывал футболистов из второй молодежной команды, в то время как игроки основы за него не голосовали.

Денис перестал получать место в составе соразмерно своей ухудшающейся форме и начал настраивать коллектив против наставника Массимо Карреры, впервые за 16 лет приведшего красно-белых к победе в чемпионате. Болельщики этот нарыв внутри коллектива быстро прочувствовали, и все чаще с трибун «Открытие Арены» в адрес капитана стали доноситься вовсе не подбадривающие кричалки.

Окончательно свое место в составе Глушаков потерял после того, как публично поддержал стихотворную критику Карреры от актера Дмитрия Назарова в Instagram. В конечном счете тренер свой пост в «Спартаке» потерял, а Глушаков остался. Вот только трибунам он по-прежнему не мил.

Однако на этом скандальная история Глушакова не закончилась. В продолжение падения «на дно» полузащитник засветился в целой мыльной эпопее с «бывшей одноклассницей», отдыхающей с ним в сауне. Супруга футболиста засняла этот отдых на видео и подала на развод, претендуя, разумеется, на свою часть совместно нажитого имущества. После чего в Сеть попала аудиозапись, в которой Денис угрожает ей всевозможными карами вплоть до убийства. Адвокатская война Дениса и его супруги продолжается по сей день.



Обыск российской биатлонной сборной в Австрии

Уже под самый конец года очередной сюрприз поджидал наших биатлонистов: многострадальная российская сборная снова подверглась антидопинговому давлению — на этот раз в в австрийском Хохфильцене, где местная полиция устроила настоящее «маски-шоу».

Сначала австрийцы выдвинули обвинения в нарушении антидопинговых норм на чемпионате мира 2017 года группе российских биатлонистов и тренеров. По словам телекомментатора Дмитрия Губерниева, в списке обвиняемых значились десять россиян: спортсмены Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков и Ирина Старых, тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов. Ни один из них задержан не был.

Обвинения были основаны на переписке экс-руководителей профильного международного союза. Речь идет о бывшем главе Международного союза биатлонистов Андресе Бессеберге и бывшем генеральном секретаре организации Николь Реш. Как рассказал главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, из переписки экс-чиновников якобы следует, что российские спортсмены использовали допинг и насыщали кровь кислородом. Эти сведения он получил от полиции, которая прибыла в лагерь сборной в австрийских Альпах.

Однако вскоре исполком Международного союза биатлонистов (IBU), рассмотрев информацию австрийских властей о расследовании в отношении российской команды, постановил, что «в настоящее время никаких действий не требуется». При этом, правда, в IBU уточнили, что отсутствие санкций отчасти связано с тем, что австрийские власти не предоставили никакой дополнительной информации, помимо той, что была опубликована.