Дорогие дошколята: четыре тысячи татарстанцев заплатили за детсад маткапиталом

В республиканском отделении ПФР подвели итоги года, обсудили пенсионную реформу и поправки в законе

Фото: Гуландам Фатхуллина

Сегодня в татарстанском отделении Пенсионного фонда России проанализировали результаты работы и остались ими довольны. Руководитель отделения Эдуард Вафин констатировал рост пенсий и поставил республику в авангард по реализации пилотных проектов. Вместе с тем на итоговой коллегии выяснилось, что татарстанские семьи стали все чаще направлять полученный материнский капитал не на улучшение жилищных условий, а на оплату… детских садов и яслей для своих детей. В свою очередь, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, выслушав все доклады, сделала акцент на пенсионной реформе, необходимости заняться информированием населения и успешном проведении индексации выплат в следующем году. Подробности — в материале «Реального времени».

ПФР: пенсии растут, с работой справляемся

В татарстанском отделении Пенсионного фонда России не стали ждать наступления нового года и подвели итоги работы сейчас, в уходящем. Но перед этим заместителю премьер-министра РТ Лейле Фазлеевой показали результаты информатизации отделения — на большом экране можно было посмотреть средний размер пенсии по районам Татарстана, количество онлайн-обращений и другие данные.

Управляющий отделением ПФР Эдуард Вафин называет 2018 год для пенсионной системы страны знаковым и насыщенным по поставленным задачам и объему выполненных работ. Выплаты населению, по его словам, осуществлялись без перебоев и со всеми поставленными задачами отделение справилось.

В этом году татарстанское отделение потратило на выплаты 1,15 миллиона жителей республики 205 миллиардов рублей. В январе, феврале, апреле и августе пенсии в Татарстане проиндексировали, а для работающих пенсионеров провели перерасчет. Так, средний размер страховых пенсий по старости вырос на 461 рубль, до 13,7 тысячи рублей. Как известно, на ближайшие шесть лет правительство России уже закрепило рост выплат законопроектом, и он должен не превышать уровень инфляции. В следующем году, с января, размер средней пенсии должен составить уже 14,6 тысячи рублей, в 2020-м — 15,6 тысячи, а в 2021 году — до 16,6 тысячи рублей.

Правда, нужно понимать, что такие суммы получат далеко не все. Например, в 2019 году индексация будет в размере 7,05%, и если пенсионер получал 15 тысяч рублей, то ему будет приходить примерно на тысячу рублей больше. Но если человек за всю свою жизнь заработал на пенсию в 10 тысяч рублей, то ему, соответственно, поднимут ее на 705 рублей.

Немного подняли в уходящем году и пенсии по государственному обеспечению для работающих и неработающих пенсионеров — рост выплат на 2,9% коснулся порядка 80 тысяч татарстанцев. С 1 февраля планируется поднять ежемесячные денежные выплаты на 3,4%, а с 1 апреля 2019 года социальные пенсии — еще на 2,4%.

— Необходимый объем средств на вышеуказанные цели предусмотрен в бюджете отделения на 2019 год и составит порядка 192,7 миллиарда рублей, и это без учета расходов на материнский капитал, — отметил Эдуард Вафин.

Рассказал он и о том, что в 2019 году в рамках реализации федерального закона на 25% поднимут фиксированные выплаты по старости и инвалидности тем, кто 30 лет отработал в сельском хозяйстве и сейчас не работает, но проживает в селах. Таких людей в Татарстане порядка 50 тысяч. Эта же категория сельских жителей в 2019 году получит 1 333 рубля в рамках выплат страховых пенсий по старости и инвалидности I и II группы, 667 рублей — в рамках выплат пенсионерам III группы инвалидности.

Материнский капитал переходит на детские сады и ясли

Отдельная тема — реализация программы материнского капитала. За 11 месяцев 2018 года сертификаты на материнский капитал выдали 18 тысячам семей, а выплаты на общую сумму 7,7 млрд рублей получили 20,7 тысячи семей. Большая часть обратившихся все так же тратит материнский капитал на улучшение жилищных условий. Но с начала 2018 года в программе заработали поправки, которые сняли трехлетнее ограничение по использованию средств на дошкольное обучение детей. Следствием стал все более растущий интерес родителей именно к этой статье расходов. В этом году детский сад и ясли оплатили материнским капиталом порядка 4 тысячи семей. С 2019 года получатели сертификата также смогут его использовать для строительства жилого дома на земельном участке.

Программа материнского капитала пока продлена до 2021 года. При этом индексации стоит ждать только в 2020 году. Если сейчас размер выплат составляет 453 026 рублей, то через год он вырастет до 470 241 рубля.

Татарстан в авангарде

Управляющий татарстанским отделением ПФР Эдуард Вафин говорит, что Татарстан идет в авангарде — в частности, продолжается внедрение пилотных проектов в пенсионной системе.

— Необходимо отметить, что многие идеи по линии Пенсионного фонда, предложенные нашим отделением, воплотились в жизнь, нашли свое дальнейшее развитие по всей стране. В настоящее время только в области IT-технологий мы участвуем в 22 пилотных проектах, — отметил Вафин.

Среди них — проект по начислению пенсий по данным персонифицированного учета, который отделение предложило на проходящем в Иннополисе «Финнополисе» в 2016 году. Кроме того, в этом году в республике завершили пилотный проект по ведению и хранению пенсионной документации без дублирования в бумажном виде. Другой пример — сейчас отделение является участником пилотного проекта по наполнению электронного хранилища ПФР на федеральном уровне.

Дистанционно в Татарстане за 11 месяцев ПФР оказал более 83% всех госуслуг, а с февраля 2018 года местные жители могут обращаться за услугами в любой орган Пенсионного фонда и в МФЦ.

Чтобы исключить влияние человека на процесс расчета пенсии, в этом году в отделении стали внедрять искусственный интеллект. Займется этим система «База знаний». В целом, по мнению Вафина, в последние годы в ПФР осуществлен настоящий прорыв по предоставлению услуг в электронной форме.

На старте пенсионной реформы

Естественно, при подведении итогов нельзя было не сказать о повышении пенсионного возраста. Вкратце повторив основные принципы пенсионной реформы, Эдуард Вафин рассказал о еще одном проекте — «Моя пенсия». В отделении ПФР выяснили, что среди населения высок уровень недовольства размером пенсий при низком уровне интереса к формированию будущих пенсий. В рамках проекта предлагается усилить вовлеченность и информированность граждан старше 45 лет в этот процесс, чтобы они успели изменить ситуацию до выхода на пенсию.

— То есть заблаговременная работа, осуществляемая нами за год до достижения пенсионного возраста гражданином, начнется на 15—20 лет раньше. Таким образом, к моменту выхода на пенсию гражданин узнает и использует все возможности увеличения своих пенсионных прав и будет ориентироваться в непростом пенсионном законодательстве, — полагает руководитель отделения ПФР.

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, выслушав доклад Вафина и его коллег, назвала уходящий год совсем непростым, но благодаря работе властей был реализован комплекс мер для обеспечения положительной динамики в экономике. Переходя к пенсионной реформе, она сделала акцент на том, что ее реализация и имидж Татарстана во многом зависят от качества взаимодействия чиновников с населением, как и выполнение всех поставленных задач.

— В связи с этим предстоит в полном объеме провести все запланированные индексации, перерасчеты пенсий в 2019 году. Это будет основная и главная задача, — уверена Лейла Фазлеева.

Важной чиновник называет и информационно-разъяснительную работу, поскольку «от того, как правильно мы донесем информацию, будет зависеть, как правильно она будет понята людьми на местах». Для этого заместитель премьер-министра попросила Министерство информатизации и связи РТ в максимально короткие сроки подключить органы исполнительной власти республики к Единой системе межведомственного электронного взаимодействия версии 3.0, чтобы участвовать в работе по информированию населения о правах граждан предпенсионного возраста.

Для соблюдения прав граждан предпенсионного возраста, по словам Фазлеевой, кабинет министров РТ подготовил для муниципалитетов соответствующие рекомендации.

— Это проведение совещаний с работодателями на местах по вопросам соблюдения трудовых прав, проведение постоянного мониторинга ситуации на территории муниципального образования по соблюдению трудовых прав граждан предпенсионного возраста, обеспечение информирования граждан предпенсионного возраста и создание горячих линий в каждом муниципальном районе, — отметила заместитель премьер-министра РТ.