«Если сравнивать с Мордовией с уровнем госдолга 200 процентов, то в Удмуртии острой проблемы нет»

Глава Минфина Удмуртской Республики Станислав Евдокимов подвел финансовые итоги года

Удмуртии удалось за 2018 год сократить госдолг почти на 2 млрд рублей и сэкономить миллиард за счет централизации закупок. Однако в то же время процесс повышения эффективности расходов и оптимизация госаппарата вызывает отчаянное сопротивление на местах, а без серьезного оздоровления бюджета в этой части невозможно дальнейшее развитие. Финансовые итоги года в интервью «Реальному времени» подвел министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов.

Что удалось?

— В конце года принято подводить некие итоги. Что удалось сделать в части финансовой политики Удмуртии в этом году и что не удалось?

— Основные задачи по снижению объема госдолга и централизации закупок мы выполнили. Единственное, что централизовать закупки на муниципальном уровне мы планировали несколько ранее. Но в силу объективных причин Ижевск (с мая по октябрь у города не было главы, — прим. ред.) одним из последних перешел на новую систему.

Исполнение бюджета 2018 года проходило сбалансированно, на уровне плановых назначений. Изначально, при формировании бюджета, были пересмотрены подходы к бюджетному планированию. Расходы определялись исходя из реальных доходных источников без завышения плановых назначений и привлечения кредитных ресурсов на текущие расходы. Это позволило в процессе исполнения бюджета не только выполнить принятые социальные обязательства, но и сократить объем государственного долга на 1,9 млрд рублей. При планировании бюджета на 2019 год мы также исходили из реального прогноза доходов.

— С каким бюджетом мы закончим 2018 год? Изначально он верстался с профицитом.

— На конец года мы выходим с небольшим дефицитом в пределах 150 млн рублей. Это связано с предоставлением финансовой помощи Ижевску в виде бюджетных кредитов. В целом все требования и ограничения, установленные Бюджетным кодексом, в части исполнения бюджета соблюдены. Показатели соглашений, заключенных с Минфином России, в части роста налоговых и неналоговых доходов, увеличения объема инвестиций, снижения уровня госдолга мы выполнили.

«Мы планируем продолжить реорганизацию учреждений бюджетной сферы и работу с их имущественным комплексом. Но к данной работе мы подходим крайне взвешенно и ответственно». Фото udmurt.ru



Эффективность расходов

— В последние два года много говорится о повышении эффективности расходов бюджета. Помню, что этому вы посвятили доклад в прошлом году на аппаратном совещании у главы УР, когда в регион приезжала комиссия Минфина РФ. Что здесь удалось сделать и нет ли противодействия?

— Мы занимаемся выявлением и сокращением неэффективных расходов. Это направление идет очень трудно, система сопротивляется как может, противодействие здесь очень сильное, несмотря на волю главы республики, на предложения идем с трудом, не так быстро, как хотелось бы. Потому что противодействующая сторона здесь играет таким козырем, как услуги населению, то есть очень аккуратно надо делать, чтобы никаких сбоев не было, а на местах бывает, что люди готовы этим пожертвовать, чтобы сохранить свои бюджеты. Проводимая работа не должна негативным образом отразиться на качестве услуг населению. Речь идет о неэффективных расходах, без которых мы можем обеспечить нормальное функционирование бюджетной сети и жизнеобеспечивающих отраслей. Это первое направление, по которому надо завершить работу, и таким образом мы наш бюджет разгрузим.

Работа в данном направлении ведется поэтапно. В апреле мы создали экспертно-аналитическую группу при правительстве республики, в которую вошли представители ряда министерств. Был проведен анализ деятельности 11 министерств и ведомств, расходов и имущества муниципальных образований. По результатам этой работы подготовлены предложения по сокращению выявленных неэффективных расходов.

Мы планируем продолжить реорганизацию учреждений бюджетной сферы и работу с их имущественным комплексом. Но к данной работе мы подходим крайне взвешенно и ответственно.

Второй момент — мы централизовали закупки и сейчас погрузились в контроль не только за самой процедурой, но и за формированием цены заявки. Это позволило нам сэкономить в 2018 году больше миллиарда рублей.

Еще один пример неэффективных расходов — излишняя численность госслужащих. Работа по сокращению численности госслужащих в республике ведется поэтапно с 2017 года. На первом этапе с 36 до 28 было сокращено количество министерств и ведомств. Одновременно сократилась и численность госслужащих на 153 человека. В расчете на год экономия бюджета составила почти 118 млн рублей.

Следующим этапом стало сокращение госслужащих с 1 сентября этого года на 161 штатную единицу. Ожидаемая экономия — 106 млн рублей. Кроме того, проводится централизация кадровых служб министерств и ведомств, а также функций по обслуживанию информационных систем.

В большей степени проблема с чрезмерным количеством чиновников характерна для муниципалитетов. В администрациях некоторых районов их численность достигает 150 человек. При этом схожие по численности населения, площади и экономике районы других регионов ПФО управляются 50—60 специалистами. К примеру, штатная численность чиновников администрации Сарапула — 219 человек, тогда как подобным городом в ПФО в среднем управляют 120 человек, в администрации Дебесского района — 135 человек, в соседних регионах — 55 человек.

«Мы централизовали закупки и сейчас погрузились в контроль не только за самой процедурой, но и за формированием цены заявки. Это позволило нам сэкономить в 2018 году больше миллиарда рублей». Фото udmurt.ru



Так исторически сложилось, 20 лет так было, и все считают, так и должно дальше оставаться, но за это время все поменялось — законодательство, подходы, не надо такой штат держать, достаточно программное обеспечение приобрести.

Мы уже говорили о необходимости внедрения типовой штатной численности администраций муниципальных образований: малые МО — 55, большие МО — 75, городские округа — 100 штатных единиц. Это приоритетное направление, которое лежит на поверхности.

В муниципалитетах имеются излишние площади, занимаемые разными структурными подразделениями. Их необходимо высвобождать и отдавать под запуск социальных или бизнес-проектов. Это большой пласт работы, который проводится и далек от завершения.

Ожидаемый бюджетный эффект от данного мероприятия по муниципальным образованиям республики оценивается в 745 млн руб.

В целом финансовое состояние бюджетов муниципалитетов можно характеризовать как устойчивое. Основной доходный источник местных бюджетов — это налог на доходы физических лиц. За 11 месяцев этого года поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований идет с ростом в среднем на 14 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

По Ижевску ожидается выполнение плановых назначений по налогам с ростом к прошлому году на 12 процентов. Дополнительно к первоначальному плану по доходам ожидается поступление 625 млн рублей.

При этом отмечу, что в связи с неучтенным имуществом Ижевск недополучает порядка 300 млн рублей. Сейчас Олег Николаевич (Бекмеметьев, глава Ижевска, — прим. ред.) при нашем участии этой проблемой активно занимается. Здесь есть резервы.

Межбюджетные отношения

— Перейти с бюджета выживания на бюджет развития — для республики это мечта или этого реально можно достичь?

— Расходы тесно увязаны с доходами, соответственно, с развитием экономики региона. Как задел под будущие доходы необходима поддержка тех предприятий и производств, у которых есть четкий бизнес-план, перспективы дальнейшего роста. В комплексе с мероприятиями по финансовому оздоровлению региона считаю эту цель достижимой.

— Как в части привлечения дополнительных средств строится работа с федеральным центром?

— Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета растет. На 2019 год мы ожидаем 18,9 млрд рублей. Эти средства уже практически полностью распределены по статьям, остались лишь отдельные направления по дорогам и сельскому хозяйству.

Подходы к распределению средств между регионами на федеральном уровне пересмотрены — сегодня объем целевых средств из федерального бюджета мы знаем до утверждения республиканского бюджета и можем предусмотреть требуемый уровень софинансирования. Ранее распределение средств происходило и в процессе исполнения бюджета, что требовало изыскания средств на обеспечение незапланированного софинансирования и внесения изменений в закон о бюджете.

Замглавы Ижевска по финансам Павел Новгородцев и глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Фото izh.ru



Безусловно, в течение года мы будем продолжать работу с федеральным центром, чтобы получить дополнительные средства.

Особенность этого года — это, конечно, национальные проекты, по которым предусмотрен небольшой уровень софинансирования от региона — около 3%. Остальное — это федеральные деньги.

— В последние полгода, пока у Ижевска не было главы, Минфин республики активно взаимодействовал с администрацией города. Даже ваш заместитель Павел Новгородцев перешел на позицию замглавы администрации Ижевска — начальника управления финансов.

— Практика назначения замминистра финансов начальником финансового управления столицы используется регионами и обеспечивает в некоторой мере реализацию единой финансовой политики. Бюджет города на 2019 год принят исходя из реальных возможностей доходной базы. Соответственно, не заключаются не подкрепленные финансами договоры и соглашения. Город начал жить по средствам. С нашей стороны администрации города была оказана консультативная и финансовая помощь на сумму более 500 млн рублей.

Учтены наши рекомендации и по оптимизации структуры администрации города, а также снижению количества муниципальных служащих. Приведу несколько цифр. В Ижевске заявленная численность муниципальных служащих составляет 1200 человек, тогда как в администрациях городов Пензы, Ульяновска и Чебоксар не больше 600 человек. Я бы предложил оставить в администрации не 30, а 20 управлений, но главе города виднее. Тем самым мы сократим управленческие расходы до уровня столиц регионов ПФО.

Госдолг

— Проблема госдолга для Удмуртии остается особенно актуальной. К концу 2018 года его удалось уменьшить до 47 млрд рублей, но это все равно сумма большая. Совсем недавно звучали новости о Мордовии, которая не смогла выполнить требования по сокращению госдолга, и ситуация там с обеспечением бюджета действительно сложная. Остается ли Удмуртия в зоне риска?

— Если сравнивать с Мордовией, у которой уровень государственного долга достигает 200% от собственных доходов, то такой острой проблемы сегодня у нас нет. Пару лет назад ситуация действительно была критическая, когда уровень государственного долга приблизился к 100 процентам от объема собственных доходов.

В настоящее время госдолг Удмуртии находится на уровне 86% от собственных доходов бюджета, и этот показатель в дальнейшем будет снижаться. По долговой устойчивости республика находится в средней группе.

В профиците бюджета на 2019 год учтена сумма бюджетного кредита, который мы должны вернуть в следующем году, это 948 млн рублей. При этом все социальные обязательства у нас обеспечены финансированием на 100 процентов. Текущее содержание учреждений обеспечено пока на 30—35 процентов. Наша задача — в первом квартале изыскать недостающие средства в объеме порядка 3 млрд рублей. Деньги, которые поступят сверх этого, будут направлены на программу развития.



«Еще один пример неэффективных расходов – излишняя численность госслужащих. Работа по сокращению численности госслужащих в республике ведется поэтапно с 2017 года. На первом этапе с 36 до 28 было сокращено количество министерств и ведомств». Фото udmurt.ru



Начиная с 2018 года Минфин России перестал использовать инструмент бюджетных кредитов. Вместо этого действует механизм кредитования региональных бюджетов Федеральным казначейством на срок до 90 дней. Для нас установлен лимит в 5 млрд рублей. Указанные кредиты мы активно используем для снижения процентных ставок по кредитам, взятым в банках. Мы оформляем кредит в Казначействе, погашаем за счет этих средств задолженность по кредиту перед банком, и таким образом 90 дней экономим на процентах, а затем перекредитовываемся. В течение 2018 года это позволило нам сэкономить 342 млн рублей бюджетных средств.

Сейчас перед нами стоит задача по переходу с семилетнего периода погашения бюджетных кредитов на 12-летний. Для этого мы должны в том числе обеспечить рост доходов бюджета не ниже уровня инфляции. В 2018 году мы это условие обеспечиваем. Рост доходов оценивается в 6 процентов при инфляции в 4 процента. Данная мера позволит нам снизить нагрузку на бюджет, так как ежегодная сумма погашения снизится в 2 раза во все последующие годы.

Безусловно, ситуация с государственным долгом требует внимания. Нельзя расслабляться и допускать излишние заимствования. Все кредиты, которые мы сейчас привлекаем, идут на перекредитование под более низкую процентную ставку и не рассматриваются как источник финансирования текущих расходов бюджета. Но в сравнении с соседними регионами уровень государственного долга республики в силу объективных причин пока выше.

К 2023 году мы планируем выйти на размер госдолга в 35 млрд рублей. Это будет поэтапный процесс, резкого снижения уровня госдолга мы себе позволить не можем.

«Бюджет развития — это не только появление новых производств, но и улучшение качества жизни наших сограждан. К этому мы и будем идти». Фото udmgossovet.ru



— Какие сейчас стоят задачи перед Минфином Удмуртии?

— Наша задача — за несколько лет перейти от бюджета выживания к бюджету развития. То есть я хочу приходить к главе УР с докладом не о том, что у нас не хватает нескольких миллиардов, чтобы прожить, а о том, что у нас вот есть несколько дополнительных миллиардов, давайте обсудим на какие направления их распределим.

Нам нужно увеличить доходную часть бюджета, мы ожидаем в 2019 году рост на 8 процентов. Также необходимо успешно завершить аналитическую работу по сокращению неэффективных расходов, чтобы бюджет мог свободно вздохнуть.

Бюджет развития — это не только появление новых производств, но и улучшение качества жизни наших сограждан. К этому мы и будем идти.