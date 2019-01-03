Тимур Ахмеров: «ГЧП — одно из важных решений для IT-сферы, принятых в прошлом году»

Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Генеральный директор «БАРС Груп» хотел бы, не сбавляя ритма, снова участвовать в собственных «челленджах» и уделять больше внимания семье.