Тимур Ахмеров: «ГЧП — одно из важных решений для IT-сферы, принятых в прошлом году»
Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Генеральный директор «БАРС Груп» хотел бы, не сбавляя ритма, снова участвовать в собственных «челленджах» и уделять больше внимания семье.
- Что стало самым важным событием 2018 года для вас и почему оно впечатлило?
Я думаю, что статус самого важного и яркого события 2018 года, безусловно, заслуживает чемпионат мира по футболу. И то, с каким с масштабом приняла этот международный проект наша страна, как мне кажется, поразило абсолютно каждого. И я горд, что команде «БАРС Груп» также удалось присоединиться к подготовке этого легендарного события: мы провели большую работу для создания системы «Монитор-2018», с помощью которой обеспечивался мониторинг и контроль сроков, качества, рисков и финансирования работ более 500 организаций-исполнителей в 27 субъектах РФ, выполнявших мероприятия в рамках подготовки к чемпионату.
Также мы поработали и для болельщиков чемпионата, разработав систему бронирования проезда и мобильное приложение «Транспортный гид болельщика». За месяц проведения чемпионата это приложение скачали более 50 тысяч болельщиков, а системой бронирования воспользовалось 200 тысяч человек, заказавших около 400 тысяч билетов.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встречаете новый год: для себя, своей семьи, бизнеса, страны?
Новый год — это возможность перевести дух и подвести личные итоги. В то же время я хотел бы, не сбавляя ритма, продолжать участвовать в собственных «челленджах», которые меняют все сферы моей жизни к лучшему. А возможность уделять как можно больше внимания и заботы друг другу в диком темпе нашей жизни — один из самых важных и сложных вызовов. Ведь абсолютно для каждого бизнесмена семья — это тыл, который дает силы, вдохновение и мотивацию.
Мои бизнес-ожидания в разрезе будущего года концентрируются на федеральном проекте «Цифровая экономика». Опыт «БАРС Груп» по цифровизации десятка отраслей от здравоохранения до строительства и сельского хозяйства, а также работа в ряде экспертных групп дает нам понимание того, что после окончательного принятия проекта предстоит большая работа по воплощению поставленных целей. Мы готовы к этой работе.
- Выберите три главных слова для нового 2019 года.
В прошлом году мною были выбраны слова, связанные с личностными качествами. В этом году хочется упомянуть тренды и важные события в IT. Цифровые платформы — именно на их базе развиваются электронные сервисы, которые стали «подручным» инструментом во всех сферах жизни человека, будь то его здоровье, получение различных социальных услуг и т.д.
Этим летом на законодательном уровне было принято, что проекты в сфере IT можно реализовывать как в формате соглашений о ГЧП, так и в формате концессионных соглашений. Государственно-частное партнерство — для IT-сферы это одно из важнейших принятых решений, которое позволит бизнесу избежать различных барьеров при разработке и выводе инноваций на рынок.
Big Data — это тренд для всех отраслей. Информационные системы, как государственные, так и коммерческие, обладают массивами данных. Технологии обработки этих данных, их дальнейшее использование будут развивать отрасли и услуги, которые они предоставляют.
Надеюсь, что в 2019 году я буду употреблять эти слова только в контексте успешных, благополучных завершений проектов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым