«Нижнекамскнефтехим» начнет строительство этиленового комплекса в 2019 году

Фото: Максим Платонов

Сейчас ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в Группу компаний ТАИФ, ведет работу со строительными подрядчиками и планирует начать работы на площадке в следующем году. Об этом представители предприятия рассказали студентам Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева и Нижнекамского химико-технологического института. Новый этиленовый комплекс создаст новые рабочие места, и на предприятии уже начали искать специалистов. Для этого представители компании проводят встречи со студентами, которым презентуют проект. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Флагман нефтехимической отрасли Татарстана

Как получить хорошую работу и профессионально вырасти на одном из крупнейших нефтехимических компаний Восточной Европы — как подняться по карьерной лестнице, рассказали представители «Нижнекамскнефтехима» студентам базовых учебных заведений. Для этого они провели встречу в Нижнекамском химико-технологическом институте, на которую пришли более 500 учащихся.

— Встречу мы решили провести перед началом большой стройки нового этиленового комплекса, который для «Нижнекамскнефтехима» символизирует начало нового этапа в истории компании. Вам предстоит работать на этом комплексе. Производство очень интересное, технология требует большой аккуратности и внимания. Вы можете реализовать себя и на других заводах предприятия или влиться в ряды сотрудников проектно-конструкторского, научно-технологического центра. Возможностей достаточно, и каждый сможет найти свое призвание, — с такими словами обратился к студентам Ильфат Шарифуллин, первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Запустить этиленовый комплекс планируют через несколько лет, но вопросом подбора кадров начали заниматься уже сейчас



Организаторы сначала показали небольшую презентацию компании. Сегодня «Нижнекамскнефтехим» — это флагман нефтехимической отрасли Татарстана. Предприятие генерирует более 162 млрд рублей годовой выручки и является главным производителем синтетического каучука в России. В 2017 году НКНХ реализовало 702 тыс. тонн синтетических каучуков, 79% от которых было отгружено крупным зарубежным и отечественным потребителям. Среди них такие шинные гиганты, как Michelin, Pirelli, Bridgestone, Continental и Goodyear. Вторым основным продуктом компании являются пластики. В прошлом году их реализовали около 700 тыс. тонн, 85% из которых было продано в России.

«Комплекс находится на стадии проработки и проектирования»

Сейчас «Нижнекамскнефтехим» совместно с немецкой компанией Linde AG реализует амбициозный проект по строительству нового этиленового комплекса. Для этого в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано базовое соглашение с международной химической корпорацией Linde Group на строительство комплекса мощностью 600 тыс. тонн этилена в год. Вопрос финансирования нового проекта решился также на Петербургском экономическом форуме в мае 2018 года, где было подписано кредитное соглашение о предоставлении 807 млн евро консорциумом немецких банков во главе с Deutsche Bank под покрытие страховым полисом «Ойлер Гермес» (Euler Hermes). Кроме того, в октябре этого года в Москве в рамках форума «Российская энергетическая неделя» «Нижнекамскнефтехим» заключил долгосрочное кредитное соглашение на срок до 2033 года на сумму около 240 млн евро. Средства кредитной линии пойдут на финансирование строительства новой электростанции мощностью 495 МВт (парогазовой установки — ТЭС), которая обеспечит энергией действующую производственную площадку и новый этиленовый комплекс.

— Комплекс находится на стадии проработки и проектирования. На нем будет производится 600 тыс. тонн этилена в год, а также пропилен, дивинил, бензол и сопутствующие продукты. «Нижнекамскнефтехим» сейчас наращивает мономерную группу, которая в дальнейшем приведет к увеличению выпуска продукции и сопутствующих продуктов, — объяснил главный инженер управления дирекции строящегося производства «Этилен-600» Роман Васильев.

Новый комплекс построят на территории предприятия и оснастят последними технологиями с минимальным воздействием на окружающую среду. С этой целью в состав завода включены локальные очистные сооружения, что обеспечит соответствие качества сточных вод современным нормативным требованиям и снизит нагрузку на биологические очистные сооружения «Нижнекамскнефтехима».

— Сейчас также ведется работа со строительными подрядчиками. В начале следующего года компания Linde AG предоставит нам физический объем для них. После этого мы проведем тендер, и в следующем году «Нижнекамскнефтехим» планирует выйти на строительную площадку, — рассказал студентам заместитель генерального директора — главный инженер «Нижнекамскнефтехима» Ильфат Шарифуллин.

Этиленовый комплекс создаст новые рабочие места

Чтобы новый комплекс заработал, понадобятся специалисты. Запустить проект планируют через несколько лет, но вопросом подбора кадров начали заниматься уже сейчас. На таких встречах студентам не только хотят рассказать про новый комплекс, но и заинтересовать лучших работать на нем.

Студентам рассказали и о реализации социальных программ на «Нижнекамскнефтехиме»



— Цель встречи — рассказать о строящемся комплексе молодому поколению, объяснить важность проекта, чтобы ребята серьезно учились. Мы хотим заинтересовать молодых людей, чтобы они целеустремленно осваивали профессию, поскольку нам необходимы новые кадры и мы хотим, чтобы к нам приходили грамотные специалисты, — сказал главный инженер управления дирекции строящегося производства «Этилен-600» Роман Васильев.

Студентам рассказали и о реализации социальных программ на «Нижнекамскнефтехиме». Работники предприятия могут получить квартиру по социальной ипотеке, бесплатно заниматься спортом, отдыхать в санатории и на базе отдыха по льготной цене. И это только часть тех социальных проектов, которые реализуются на НКНХ. Специалисты компании ответили на вопросы студентов. А участники встречи по окончании мероприятия заполнили анкету обратной связи.

На встречу в Нижнекамском химико-технологическом институте пришли более 500 учащихся



— Мне очень все понравилось. Мне было интересно узнать об обеспечении работников жильем, я не местная и этот вопрос для меня очень важен. Видно, что предприятие социально обеспечивает работников. Кроме этого, здесь неплохая зарплата и можно подняться по карьерной лестнице, поэтому после окончания института я бы хотела устроиться на «Нижнекамскнефтехим», — поделилась впечатлениями студентка третьего курса НХТИ Анастасия Галактионова.

— Замечательное предприятие, я уже там работаю почти четыре месяца в рамках программы Федеральная экспериментальная площадка, — сказал студент третьего курса НХТИ Михаил Ерычев. — Здорово, что строится новый комплекс, так как это новые рабочие места.

Партнерский материал