Обновленный интернет-банк «Аверс Online»: удобный интерфейс и новые возможности

В настоящее время интернет-банкинг стал неотъемлемым атрибутом, своего рода must have для банков. Финансовые организации на регулярной основе создают новые дистанционные сервисы, стремясь предложить своим клиентам максимум возможностей. Ведь согласно данным, полученным Банком России по итогам ежегодного замера индикаторов финансовой доступности, более половины взрослого населения России (54,3%) готовы начать регулярно пользоваться дистанционными каналами доступа к финансовым услугам при наличии такой возможности. Доля тех, кто уже использует интернет-банкинг или мобильный банкинг, выросла в 2018 году до 45,1%. Возрос примерно на 10 процентных пунктов и уровень удовлетворенности указанными каналами доступа. Для большего привлечения клиентов к дистанционным сервисам Банк «Аверс» выпустил обновленную версию интернет-банкинга. Как расширился его функционал — в материале «Реального времени».

Будущее — за мобильными приложениями

В 2018 году интернет-банки представлены двумя основными бизнес-моделями, по которым работает цифровое обслуживание: Daily Banking и Digital Office. Более эффективным в Daily Banking считается интернет-банк, в котором клиент может наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте и получать информацию о продукте. В Digital Office важны полнота решения в интернет-банке клиентских задач, требующих обращения в офис банка или телефонный контакт-центр.

Большинство банков используют при разработке своих приложений пользовательский опыт клиентов, сложившийся при решении ими основных задач по управлению средствами на карте и получению информации по продукту. Не удивительно, что банки начали уделять больше внимания развитию мобильных приложений, чем интернет-банкингу. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Markswebb Rank & Report. Во многом тенденция определяется запросами клиентов, так как многие пользователи перешли на мобильные приложения. Это объясняется стремительным развитием мобильного интернета: согласно исследованию Deloitte Digital Banking Maturity, если в 2013 году им пользовались только 15% населения, то сейчас показатель достиг 71%. Причем цифровые услуги клиенты получают не через планшет, а исключительно через смартфон. Эксперты уверены, что будущее за мобильными приложениями, поэтому сейчас банки вкладывают средства не в мобильную версию сайта, а в развитие онлайн-платформ.

Интуитивно понятный интерфейс

Дистанционные сервисы развивает и Банк «Аверс», который недавно выпустил обновленную версию интернет-банкинга «Аверс ONLINE». Сервис благодаря новому дизайну стал более удобным и интуитивно понятным. В его функционале расширены операции с кредитами, вкладами и текущими счетами.

Клиенты могут воспользоваться интернет-банком «Аверс ONLINE» для погашения кредитов, получения информации по своим продуктам (остатки, выписки и детали по счетам, картам, вкладам и кредитам), а также совершать переводы с карты на карту, оплачивать мобильную и стационарную связь, Интернет, ТВ, ЖКХ и другие услуги компаний без комиссии, осуществлять обмен валюты, заблокировать и разблокировать карты и многое другое.

Обновленный интернет-банк «Аверс ONLINE» позволяет производить поиск по описанию операции и дате ее совершения, выполнять внутрибанковские переводы по номеру карты с возможностью выбора карты списания/зачисления с сохранением данных, созданием шаблона и повтором операции из истории.

Помимо этого в сервисе улучшены механизмы взаимодействия с мобильным приложением «Аверс ONLINE»: теперь в интернет-банке клиенту доступны общие с «Аверс ONLINE» шаблоны, история операций, наименования счетов, карт, вкладов и кредитов.

Пользоваться интернет-банком «Аверс ONLINE» могут все держатели карт Банка «Аверс». Для этого достаточно пройти регистрацию. Мобильное приложение интернет-банка доступно для смартфонов на платформах iOS и Android. Подключение и обслуживание в интернет-банке бесплатно.

В обновленной версии интернет-банка «Аверс ONLINE» расширили операции с кредитами, вкладами и текущими счетами. Фото Рината Назметдинова



Топ-3 самых востребованных сервисов

Среди самых востребованных сервисов в дистанционных сервисах Банка «Аверс» — перевод с карты на карту, пополнение счета мобильного телефона и погашение кредитов. Кроме финансовых услуг, клиенты онлайн могут управлять лимитами по карте. В целях безопасности через приложение можно установить лимит на снятие наличных и изменить его в любое время. Также в новой версии сохранились уже такие привычные услуги как курсы валют, адреса банкоматов и офисов банка.

Дистанционные сервисы в Банке «Аверс» будут развиваться и дальше, уже начата работа над следующей версией с еще более удобным интерфейсом и расширенным функционалом. В перспективе создание дистанционного цифрового офиса, чтобы клиент через интернет-приложение мог совершить 99% операций, которые совершает в банке.

Безопасный онлайн-банкинг

Интернет-банкинг — невероятно комфортная система безналичных расчетов для владельцев банковских счетов. Простота и удобство онлайн-банкинга привлекает множество людей, но следует понимать, что в вопросах виртуальных расчетов на первое место выходит их безопасность.

Безопасность клиента зависит прежде всего от самого себя. Например, не стоит подключаться к общедоступным Wi-Fi-сетям, не устанавливать приложения из недоверенных источников, не открывать подозрительные письма и ссылки, не сообщать по телефону свои логины, пароли, одноразовые пароли из SMS, коды CVV и номера карт.

Надо помнить, что если у клиента есть подозрение, что логин и пароль были скомпрометированы, то их нужно как можно скорее изменить в интернет-банке. Также необходимо своевременно информировать банк о смене номера мобильного телефона, и самое главное — нельзя оставлять мобильное устройство с активным приложением без присмотра.

Для обеспечения безопасности операций клиентов Банк «Аверс» использует комплекс современных средств и методов защиты информации, благодаря чему безопасность всех операций в «Аверс ONLINE» обеспечивается на самом высоком уровне. В то же время пользователям дистанционных банковских сервисов необходимо соблюдать правила безопасного использования интернет-банкинга.

Вот основные меры безопасности при использовании мобильного приложения:

— Используйте только официальные приложения Банка, доступные в официальных магазинах приложений производителей мобильных платформ. Обязательно убедитесь, что в авторах приложения указан ООО «Банк «Аверс».

— Своевременно устанавливайте обновления безопасности операционной системы.

— При потере/смене номера телефона обязательно позвоните в Банк по телефону 8-800-700-43-21 и сообщите об этом.

— Не взламывайте свой телефон (например, через Rooting), так как это отключает защитные механизмы, заложенные производителем мобильной платформы. В результате ваш телефон становится уязвимым к заражению вирусным ПО.

— Помните, что Банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания на установку приложений через SMS/MMS/Email — сообщения.

— Завершайте работу с мобильным приложением через завершение сессии (кнопка «Выход»).

Подробная информация о продуктах и услугах в офисах Банка, по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

ООО «Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г.