Инновации, надежность, комфорт: новые Audi A6 и Audi Q8 уже в Казани

Сразу две новинки от немецкого концерна с мировым именем презентовали в казанском салоне ТТС

Фото: пресс-служба ТТС

Шикарный выбор встал перед поклонниками Audi. Сразу две новинки уходящего 2018 года — премиальный бизнес-седан Audi A6 55 TFSI quattro и кроссовер-купе Audi Q8 — были официально представлены в салоне «ТрансТехСервиса», официального дилера известной немецкой автомобилестроительной компании в Татарстане.



В клубах дыма и блеске зеркал



То, что за панорамными окнами огромного шоурума автоцентра ТТС на проспекте Победы, 93 происходит нечто особенное и значимое, было понятно сразу: множество людей, яркий свет, музыка и два таинственных, но явно стремительных силуэта, скрытых до поры клубами сценического дыма и бархатисто-черными накидками, украшенными четырьмя характерными кольцами. Известная каждому эмблема, казалось бы, не оставляла сомнений: Audi приготовил очередной подарок поклонникам высокого автомобилестроительного искусства. Но вот что? Проехать мимо такого события мог себе позволить далеко не каждый, и к назначенному времени совсем немаленькая парковка у автоцентра была заполнена до отказа, а люди в зале все прибывали.

Живая музыка, молекулярный бар, винное казино, дегустации чуть более крепких напитков… Организаторы презентации, тонко играя на струнах души, умело подогревали нетерпеливое ожидание собравшихся. И вот, когда на площадке начался зеркальный перформанс, стало ясно: момент настал. Покровы слетели — и в клубах дыма и блеске зеркал восторженным взглядам предстали они — два новых флагмана от Audi: обновленный, представитель уже восьмого по счету поколения бизнес-седанов Audi A6 и великолепный кроссовер Audi Q8.

Audi А6. Победитель получает все

Этот слоган как нельзя лучше отображает отношение к Audi А6. Безупречные, стремительные, спортивные линии кузова только подчеркивают общее впечатление от этого автомобиля. А он, и это понятно с первого взгляда, гармонично сочетает в себе стремительную мощь (а по-другому с 340-сильным бензиновым двигателем V6: 55 TFSI, способным разогнать автомобиль до сотни всего за 5,1 секунды, быть просто и не может) с элегантностью и безупречностью истинно германского бизнес-седана. Стильный дизайн, великолепная отделка салона, непревзойденный уровень комфорта, дополненный широким набором инновационного оборудования. Новый Audi A6 получил интеллектуальную цифровую систему управления MMI touch response с двумя сенсорными экранами, инновационные ассистирующие системы и широкие возможности персонализации.

Использование технологии «Мягкого гибрида» (MHEV — mild hybrid electric vehicle) позволяет снизить расход топлива в смешанном цикле до 6,8 л/100 км. А система интеллектуального полного привода quattro с технологией ultra продуманно сочетается с семиступенчатой коробкой передач S-tronic

— Сегодня мы имеем только одну модификацию Audi А6 с турбированным V-образным 6-цилиндровым двигателем в 340 лошадиных сил. Вывод в продажу версии с двухлитровым двигателем мы ожидаем в первом квартале 2019 года. Также многие ожидают версию с трехлитровым дизелем, ее не было уже давно — с 2015 года, поклонники бренда уже очень соскучились по этой версии. И стоит отметить, что производитель откликнулся на эту просьбу, и, возможно, во втором квартале 2019 года, будет поступление в продажу и этой версии, — поделился планами менеджер отдела продаж автоцентра ТТС-Audi Альберт Тимергалеев.

Безупречный флагман в линейке Q

Первый в истории Audi полноразмерный купе-кроссовер Audi Q8 — это продуманное сочетание элегантности премиального четырехдверного купе с практичностью современного внедорожника. Дизайн — запоминающийся. Отличительные черты Audi Q8 — фирменная мощная восьмиугольная решетка радиатора Singleframe с вертикальными ламелями, безрамные двери и плавно-покатая крыша, которая, как отметили многие из тех, кто собрался на презентацию, делает очень удобной посадку и выход из салона для задних пассажиров. Салон — просторный. Багажное отделение — огромное: 605 литров — до шторки, а со сложенными задними сиденьями — 1 755 литров.

Уже в стандартном исполнении оснащен фирменной системой полного привода quattro с асимметричным динамическим распределением крутящего момента. Механический центральный дифференциал передает крутящий момент на переднюю и заднюю оси в пропорции 40:60. Бензиновый двигатель 3.0 TFSI (340 л. с.) благодаря новой технологии умеренного гибрида (MHEV) обладает невероятной мощностью и экономичностью. Дорожный просвет в 210 мм, короткие свесы и система помощи при спуске с горы наделяют Audi Q8 впечатляющим внедорожным потенциалом. Но и это не предел: Audi предлагает опциональную адаптивную пневмоподвеску, способную менять высоту автомобиля еще на 90 мм. А это совсем немало. Шасси — полноуправляемое: система дает возможность «подруливать» задними колесами на угол до пяти градусов, что дает значительный плюс к управляемости.

Инновационная цифровая концепция управления, прогрессивные системы активной и пассивной безопасности водителя и пассажиров, в том числе парковочный ассистент, круиз-контроль и пр., а также другие интеллектуальные системы помощи водителю делают Audi Q8 идеальным как для повседневных, так и для деловых поездок.

Просто попробуй!

О том, что интерес к Audi А6 и Audi Q8 есть, и немалый, красноречивее всего говорило поведение гостей автоцентра. Взрослые, солидные мужчины и некоторые из представительниц прекрасной половины человечества не просто заглянули под капот и посидели на водительском сиденье, но и (благо полы в ТТС-Audi всегда безупречно чисты), встав на колени, заглядывали под днище, изучали исполнение колесных арок. Ну а во вместительные багажные отделения разве что не забирались целиком.

Сотрудники автоцентра поделились, что открытая в день презентации запись на тест-драйв уже насчитывает десятки имен. И действительно: понять характер автомобиля и то, насколько вы подходите друг другу, можно, только побывав за рулем. Ну а уже после этого — решать вопрос с приобретением.

— У нас самый большой склад в Поволжье. У ТТС — четыре салона в Поволжье и общий склад. Достаточно большое количество автомобилей и их комплектаций. Можно всегда подобрать то, что нужно. Если машины нет в наличии, ее можно заказать. И речь идет не только о представленных сейчас флагманах, Audi-центр Казань представляет весь ассортимент Audi, которые официально поставляются в Россию, — сообщили сотрудники автоцентра.

Более подробную информацию об автомобилях бренда Audi можно получить на сайте официального дилера.

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Партнерский материал