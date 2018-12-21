Топ-5 правил веселой и зажигательной новогодней ночи от команды ГРК «Мираж»

Фото: предоставлено пресс-службой отеля «Мираж»

До наступления нового года осталось чуть больше недели. Даже для самых нерешительных настало время позаботиться об окончательном выборе места, где можно от души повеселиться в компании близких друзей, за бокалом шампанского отсчитать бой курантов, отведать оригинальный оливье от шефа, прослушать новогоднее обращение Владимира Владимировича, в общем, с комфортом и шиком встретить 2019-й. Редакция «Реального времени» совместно с ведущим гостинично-развлекательным комплексом Казани «Мираж» подготовила сводку советов и правил, которые помогут быстро сориентироваться среди многочисленных предложений рынка услуг.

1. Присмотритесь к кухне ресторана и меню, которое предлагает площадка. Первое, над чем стоит задуматься, это разнообразие блюд и возможность выбора. Велика вероятность, что среди ваших гостей есть люди, которые по тем или иным причинам не употребляют в пищу определенные продукты, поэтому стоит заранее поинтересоваться могут ли в ресторане приготовить халяльные или вегетарианские блюда, угодить каждому посетителю. Ломящийся праздничный стол — обязательный атрибут Нового года. Многим уже успели изрядно надоесть стандартные предложения вроде цезаря с курицей или салата из крабовых палочек, поэтому, возможно, для особенной ночи стоит поискать что-то более оригинальное.



Премиальный ресторан Milli в ГРК «Мираж» в новогоднюю ночь соберет эксклюзивное меню. Гостям предложат дорадо с овощами, каре ягненка с киноа в чесночном соусе, зур-бэлеш с уткой или гусем, тар-тар из семги и оригинальный оливье с языком по рецепту местного повара. Сюрпризом для посетителей станет десерт от шеф-кондитера и бутылка игристого вина.

2. Обратите особое внимание на репутацию ресторана, отзывы об уровне сервиса и компетентности стаффа. Плохое обслуживание может испортить впечатление даже от самого изысканного ужина. Перед тем как забронировать стол, стоит как минимум посетить интернет-сайт заведения, тщательно промониторив колонку «комментарии», а лучше лично прогуляться по банкетным залам и поинтересоваться наличием книги отзывов либо списка ВИП-гостей, уже побывавших здесь. Визит знаменитостей — весомый показатель качества обслуживания.

Milli имеет большой послужной список в части обслуживания почетных гостей на самом высшем уровне. За уютными столиками Milli отдыхала вся сборная Бразилии по футболу во главе с Неймаром и Марсело, топовый нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, Валерий Меладзе и Стас Костюшкин. К слову, бар Pivovar, расположенный по соседству, может похвастаться визитами Егора Крида и Сергея Безрукова.

3. Поинтересуйтесь развлекательными программами и артистами, которых ресторан пригласил для организации новогоднего вечера. Лучше проявить настойчивость и быть в курсе того, кому администрация заведения решила доверить творческое наполнение праздника. В противном случае существует риск провести заветную ночь с 31 декабря на 1 января, слушая тамаду, случайно оставшегося без работы, и безголосых певцов в паре с баянистом. Рестораны премиального уровня предпочитают доверять тематические вечера асам своего дела и известным медийным личностям, чьи программы наполнены качественной музыкой и юмором.

В канун нового года гостей ресторана Milli будет встречать опытный конферансье и признанный мастер прямого эфира, ведущий БИМ-радио Руслан Мазитов и небезызвестный казанский кавер-бенд Doratti с программой «аутентичных» хитов современной поп и рок-сцены. На праздничную вечеринку Milli приглашен и главный волшебник — Дед Мороз с непременной спутницей Снегурочкой «в новом прочтении».

4. Продумайте наиболее удобное для вас расположение ресторана, в котором предстоит встретить праздник. В приоритете заведения с хорошей транспортной доступностью, охраняемым паркингом для личных авто и близостью к городской транспортной инфраструктуре.



Неоспоримым достоинством Milli является локация. Ресторан расположен в самом сердце города — из панорамных окон Milli открывается роскошный вид на Казанский кремль. Кроме того, «Мираж» владеет собственной обустроенной парковкой, которая доступна всем гостям заведений ГРК, в комплексе расположен отель с большим номерным фондом различных категорий комфорта: от просторного стандарта до президентского сюита.

5. Как можно скорее бронируйте места в понравившемся вам месте, ведь до наступления праздника остаются считанные дни! Каждый уважающий себя ресторан, предсказывая ажиотаж, заранее заказывает у надежных поставщиков продукты для новогоднего стола, рассчитывает программу и количество задействованного в обслуживании персонала. Слишком велик риск, что всего через пару дней свободных мест и интересных предложений не останется вовсе.

Партнерский материал

Интернет-газета «Реальное время»