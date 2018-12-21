Топ-5 правил веселой и зажигательной новогодней ночи от команды ГРК «Мираж»
До наступления нового года осталось чуть больше недели. Даже для самых нерешительных настало время позаботиться об окончательном выборе места, где можно от души повеселиться в компании близких друзей, за бокалом шампанского отсчитать бой курантов, отведать оригинальный оливье от шефа, прослушать новогоднее обращение Владимира Владимировича, в общем, с комфортом и шиком встретить 2019-й. Редакция «Реального времени» совместно с ведущим гостинично-развлекательным комплексом Казани «Мираж» подготовила сводку советов и правил, которые помогут быстро сориентироваться среди многочисленных предложений рынка услуг.
1. Присмотритесь к кухне ресторана и меню, которое предлагает площадка. Первое, над чем стоит задуматься, это разнообразие блюд и возможность выбора. Велика вероятность, что среди ваших гостей есть люди, которые по тем или иным причинам не употребляют в пищу определенные продукты, поэтому стоит заранее поинтересоваться могут ли в ресторане приготовить халяльные или вегетарианские блюда, угодить каждому посетителю. Ломящийся праздничный стол — обязательный атрибут Нового года. Многим уже успели изрядно надоесть стандартные предложения вроде цезаря с курицей или салата из крабовых палочек, поэтому, возможно, для особенной ночи стоит поискать что-то более оригинальное.
Премиальный ресторан Milli в ГРК «Мираж» в новогоднюю ночь соберет эксклюзивное меню. Гостям предложат дорадо с овощами, каре ягненка с киноа в чесночном соусе, зур-бэлеш с уткой или гусем, тар-тар из семги и оригинальный оливье с языком по рецепту местного повара. Сюрпризом для посетителей станет десерт от шеф-кондитера и бутылка игристого вина.
2. Обратите особое внимание на репутацию ресторана, отзывы об уровне сервиса и компетентности стаффа. Плохое обслуживание может испортить впечатление даже от самого изысканного ужина. Перед тем как забронировать стол, стоит как минимум посетить интернет-сайт заведения, тщательно промониторив колонку «комментарии», а лучше лично прогуляться по банкетным залам и поинтересоваться наличием книги отзывов либо списка ВИП-гостей, уже побывавших здесь. Визит знаменитостей — весомый показатель качества обслуживания.
Milli имеет большой послужной список в части обслуживания почетных гостей на самом высшем уровне. За уютными столиками Milli отдыхала вся сборная Бразилии по футболу во главе с Неймаром и Марсело, топовый нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, Валерий Меладзе и Стас Костюшкин. К слову, бар Pivovar, расположенный по соседству, может похвастаться визитами Егора Крида и Сергея Безрукова.
3. Поинтересуйтесь развлекательными программами и артистами, которых ресторан пригласил для организации новогоднего вечера. Лучше проявить настойчивость и быть в курсе того, кому администрация заведения решила доверить творческое наполнение праздника. В противном случае существует риск провести заветную ночь с 31 декабря на 1 января, слушая тамаду, случайно оставшегося без работы, и безголосых певцов в паре с баянистом. Рестораны премиального уровня предпочитают доверять тематические вечера асам своего дела и известным медийным личностям, чьи программы наполнены качественной музыкой и юмором.
В канун нового года гостей ресторана Milli будет встречать опытный конферансье и признанный мастер прямого эфира, ведущий БИМ-радио Руслан Мазитов и небезызвестный казанский кавер-бенд Doratti с программой «аутентичных» хитов современной поп и рок-сцены. На праздничную вечеринку Milli приглашен и главный волшебник — Дед Мороз с непременной спутницей Снегурочкой «в новом прочтении».
4. Продумайте наиболее удобное для вас расположение ресторана, в котором предстоит встретить праздник. В приоритете заведения с хорошей транспортной доступностью, охраняемым паркингом для личных авто и близостью к городской транспортной инфраструктуре.
Неоспоримым достоинством Milli является локация. Ресторан расположен в самом сердце города — из панорамных окон Milli открывается роскошный вид на Казанский кремль. Кроме того, «Мираж» владеет собственной обустроенной парковкой, которая доступна всем гостям заведений ГРК, в комплексе расположен отель с большим номерным фондом различных категорий комфорта: от просторного стандарта до президентского сюита.
5. Как можно скорее бронируйте места в понравившемся вам месте, ведь до наступления праздника остаются считанные дни! Каждый уважающий себя ресторан, предсказывая ажиотаж, заранее заказывает у надежных поставщиков продукты для новогоднего стола, рассчитывает программу и количество задействованного в обслуживании персонала. Слишком велик риск, что всего через пару дней свободных мест и интересных предложений не останется вовсе.
Партнерский материал
Справка
Ресторан татарской кухни Milli открыт в новогоднюю ночь и готов встретить гостей праздничной программой с 21 часа. Посетителей Milli ждет стильный и респектабельный интерьер с просторным основным залом, продуманным зонированием и двумя отдельными ВИП-комнатами с чил-аут зоной. В праздник посетителям предложат меню от 5 500 до 8 500 тысяч рублей на человека. Специальная программа будет организована в Milli не только в саму новогоднюю ночь, но и в течение всех новогодних праздников.
Пивной бар Pivovar также базируется в стенах «Миража». В ночь с 31 декабря на 1 января заведение будет закрыто, зато уже на следующий день Pivovar вновь будет готов встретить гостей. «Ешь, пей, танцуй!» — девиз заведения. Живая музыка, свежесваренное пиво собственного производства по австрийской технологии, аппетитные закуски от поварской команды Pivovar не оставят равнодушным никого. В новогодние праздники бар предложит своим гостям специальное «похмельное меню» и интерактивные развлечения с живой музыкой. Каждое утро в течение всех новогодних праздников в баре будет действовать спецпредложение — завтрак со шведским столом и бокалом игристого всего за 500 рублей.
После сытного ужина и бокала пенного напитка продолжить веселье можно в караоке-клубе комплекса «Мираж», который открыт для гостей с 21 до двух часов утра. Здесь посетителям предложат европейскую кухню, внушительный бар, коктейльную карту и выбор из более чем 25 тысяч песен на разных языках.
Связаться с отделом продаж и забронировать стол в заведениях ГРК «Мираж» на новогоднюю ночь можно по телефону: +7 (843)278-05-05. Ресторан Milli: 278-92-62. Бар Pivovar: 278-07-07.
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