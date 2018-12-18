Максим Михайлов и Зинэтула Билялетдинов — лучшие

В Казани прошла церемония «Спортсмен года — 2018»

Традиционное награждение спортсменов года Татарстана прошло накануне в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма РТ. На этот раз церемония прошла в обновленном формате и была совмещена с вручением призов другого традиционного предновогоднего мероприятия — «Спортивные надежды Татарстана». Итоги насыщенного года, победа спортивной редакции «Реального времени», очередная яркая речь от Зинэтулы Билялетдинова и намеки от Владимира Леонова — об этом и многом другом в репортаже нашего издания.

Михайлов как знак качества

Перед началом церемонии в холле Поволжской академии спорта самым популярным у болельщиков и журналистов VIP-гостем был высоченный молодой человек в элегантном костюме и с легкой улыбкой на лице. Во время матчей волейбольного «Зенит-Казань» диагональный Максим Михайлов, впрочем, сама серьезность. Таким же серьезным он был и с корреспондентом «Реального времени»:

— Приятно видеть столько известных персон. Кто получит звание «Спортсмена года»? Не знаю. Даже загадывать не хочу.

В прошлом году Максим получил свою статуэтку заслуженно. Достоин он был главной награды и в этот раз — все-таки его команда и сам игрок провели еще более впечатляющий год («Зенит-Казань» выиграл пять трофеев из пяти, и почти во всех турнирах Михайлов был признан лучшим игроком). Но события зимней Олимпиады имели для организаторов больший вес, и не отметить успехи татарстанских спортсменов в Пхенчхане было невозможно. Но и волейболист без приза не остался — Макс получил приз в номинации «Стабильность, мастерство, долголетие».

— Вы даже не представляете, сколько все эти люди делают для вас, — обращался в первую очередь к студентам-спортсменам знаменитый пловец Александр Попов, почетный гость церемонии. За его спиной стояли в этот момент номинанты на приз «Спортивные общественные организации». Наградили в итоге сразу несколько организаций, среди которых особенно бурно праздновала свой успех Федерация бадминтона.

«Недопуски к соревнованиям? Уже ничему не удивляюсь»



Звания «Лучший спортсмен с ограниченными возможностями здоровья» среди женщин добилась Марта Зайнуллина — заслуженный мастер спорта России по биатлону и лыжным гонкам. Среди мужчин таковым стал бадминтонист Олег Донцов.

— Естественно, моя высшая награда в этом году была не сегодня, а на Паралимпийских играх, — говорила после церемонии в беседе с журналистами улыбчивая Марта. — Там я завоевала три медали. Нужно двигаться дальше. С тренером разбираем ошибки — будем совместными усилиями становиться сильнее. Я недавно вернулась со сборов из Финляндии, а сейчас там проходит Кубок мира. И, представляете, нас опять не допустили. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся в феврале 2019 года поехать на чемпионат мира в Канаду.

— Вся эта ситуация с недопусками наших паралимпийцев на вас сильно влияет? Сбивает соревновательный ритм?

— Сейчас уже нет. Ничему не удивляюсь и ко всем отстранениям отношусь спокойно.

Лучшим тренером среди женщин стала Светлана Сафронова

Видеопривет от Билла

Награду в номинации «Прорыв года» получил женский клуб по хоккею на траве «Динамо-ГАП», впервые в своей истории выигравший чемпионат России. Событием года был назван фестиваль болельщиков FIFA, который проводился, разумеется, во время чемпионата мира по футболу. А мастер ушу Ильяс Хуснутдинов завоевал звание лучшего спортсмена Татарстана в неолимпийских видах спорта.

— Честно, не ожидал, что наградят. Мне сказали обязательно быть на церемонии, я пришел, — откровенничал со СМИ Хуснутдинов. — Конечно, очень приятно получать такую награду. Волновался ли? Нет, был спокоен. Все-таки этому и учит ушу. Тем не менее приз для меня неожиданный.

У женщин аналогичная награда досталась призеру чемпионатов мира и Европы по армрестлингу, заслуженному мастеру спорта России Виктории Ворониной. Приз «Стабильность, мастерство, долголетие», помимо Михайлова, получила Наталья Быстрова, абсолютный чемпион мира по бодибилдингу.

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал лучшим тренером 2018 года в Татарстане. Наставник казанцев не смог присутствовать на церемонии (вчера «барсы» играли с екатеринбургским «Автомобилистом»), но записал видеообращение, в котором произнес речь, сравнимую по трогательности с той самой, произнесенной в чемпионской раздевалке.

Лучшим тренером среди женщин стала Светлана Сафронова — старший тренер по волейболу Казанского училища олимпийского резерва, олимпийская чемпионка, чемпионка Европы, призер Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР, тренер школы Екатерины Гамовой, главный тренер юниорской сборной России по волейболу среди женщин… И, поверьте, это еще не все регалии великой Сафроновой.



Лучшими спортивными клубами республики ожидаемо стали «Ак Барс», выигравший Кубок Гагарина, и волейбольный «Зенит-Казань», выигравший вообще все, что только можно.



Главные награды в номинациях «Лучшая спортсменка» и «Лучший спортсмен» оставили, конечно, напоследок. Вручал их президент Татарстана



«Поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать»



Почетные гости тем временем выходили на сцену один за другим. Попова сменил бывший гимнаст Алексей Немов, который много шутил и просил публику быть активнее, Немова — яркая синхронистка Анна Гордеева.

Главные награды в номинациях «Лучшая спортсменка» и «Лучший спортсмен» оставили, конечно, напоследок. Вручал их президент Татарстана, для начала обратившийся к залу с речью. Ключевой посыл Рустама Минниханова был такой: «Мы поддерживали спорт в республике, поддерживаем и будем поддерживать». Понятно, что спортсменам при таком отношении как-то неловко не побеждать.

Среди женщин лучшей ожидаемо была названа фигуристка Евгения Тарасова. В этом году она стала серебряным призером Олимпийских игр, призером чемпионата мира, победительницей финала Гран-при, чемпионкой Европы, чемпионкой России и заслуженным мастером спорта России. На церемонии она тоже не смогла присутствовать из-за подготовки к стартующему завтра чемпионату России, поэтому награду за нее получала мама.

Лучшая спортивная редакция — в «Реальном времени»

Ну а лучшим спортсменом Татарстана был признан Андрей Ларьков, серебряный и бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане в лыжных гонках, серебряный призер чемпионата мира, многократный победитель чемпионатов России, заслуженный мастер спорта России. Отметим также, что «Реальное время» было признано изданием с лучшей спортивной редакцией 2018 года в Татарстане.

«Реальное время» было признано изданием с лучшей спортивной редакцией 2018 года в Татарстане. Фото Камиля Исмаилова



Министр спорта РТ Владимир Леонов на церемонии определенно был на позитиве и много говорил как о прошлом, так и о будущем:

— Уходящий год был невероятным по насыщенности, по событиям. На Олимпийских играх мы впервые завоевали три медали. Потрясающие «Ак Барс», «Зенит-Казань», хоккеисты на траве из «Динамо-Казань» и «Динамо-Гипронииавиапром». На всех международных первенствах мы завоевали 310 медалей. Мы продолжили свою программу по строительству спортивных объектов. Теперь пора думать о будущем. Да, невозможно чем-то затмить и перебить чемпионат мира по футболу. В следующем году его у нас уже не будет, но, поверьте, работы будет еще больше. Чтобы дорасти до еще более крупных соревнований, — подытожил Леонов.