Куда пойти в Казани: концерт «АИГЕЛ», гонки на «Трудовых резервах» и предновогодний Open Space Market

Афиша мероприятий с 17 по 23 декабря

Фото: Ирина Анисимова

На следующей неделе любителям музыки будет где разгуляться: в Казани выступит популярный дуэт «АИГЕЛ», пройдет новогодний концерт Хоровой капеллы КФУ, а в консерватории можно будет послушать произведения композиторов XX — начала XXI века. Также жителей и гостей столицы ждут гонки на картах и интересный боксерский поединок. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Спектакль «Здравствуй, мама, это я!»



Во вторник в Татарском академическом театре им. Г. Камала пройдет спектакль «Здравствуй, мама, это я!», представляющий собой телефонный разговор пожилой матери с сыном-бизнесменом. Постановка рассказывает о любви родителя и ребенка: бескорыстной, возможно, немного наивной, но, безусловно, чистой и искренней.

Начало — в 19.00. Стоимость билетов: 300—350 рублей.

Дни узбекского кино

Если на прошлой неделе в «Мире» проходили Дни венгерского кино, то 18 и 19 декабря кинотеатр представит зрителям пять фильмов от узбекских режиссеров. Программа следующая: 18 декабря — «Хазонрезги» и «Дом отца», 19 декабря — «Тополек мой в красной косынке», «Слово Абая» и «Родина».

Показы пройдут 18 и 19 декабря. Вход свободный.

18 декабря в Казани откроется выставка художников Ирины Кориной и Светы Шуваевой. Фото vk.com/smena_kazan



«Ринг чемпионов» в Казани

Во вторник, 18 декабря, в КРК «Пирамида» 28-летний средневес Арам Амирханян встретится с не имеющим поражений 23-летним панчером Хусейном Байсангуровым.

Начало — в 19.00. Стоимость билетов: 3000—10000 рублей.

Выставка «Артикул и Бахила» в «Смене»

Также 18 декабря в Казани откроется выставка одних из самых известных художников России — Ирины Кориной и Светы Шуваевой.

Начало — в 19.00. Вход свободный по предварительной регистрации.

Новогодний концерт Хоровой капеллы КФУ

В среду в первой физической аудитории Казанского университета состоится традиционный новогодний концерт Хоровой капеллы им. Усцова КФУ. Зрителей ждет новая программа обновленного состава.

Начало — в 18.30. Вход свободный.

Гостей ждет дизайн-маркет, DJ-сеты, лекции, мастер-классы и фуд-корт. Фото Олега Тихонова

Open Space Market

С 21 по 23 декабря в ВЦ «Казанская ярмарка» пройдет предновогодний Open Space Market. Гостей ждет дизайн-маркет, DJ-сеты, лекции, мастер-классы и фуд-корт.

Время работы: 12.00—20.00. Стоимость билетов — 100 рублей, для учащихся — 50 рублей, для детей до 7 лет и пенсионеров вход бесплатный.

Концерт «Новейшая музыка: диалоги»

В пятницу, 21 декабря, в Казанской консерватории пройдет концерт «Новейшая музыка: диалоги. VIII сезон». У слушателей будет возможность познакомиться с творчеством А. Пярта, А. Шнитке, К. Пендерецкого, С. Губайдулиной и других композиторов второй половины XX — начала XXI века.

Начало — в 17.00. Вход свободный.

Концерт «АИГЕЛ»

Также на следующей неделе в Jam Bar на Профсоюзной выступит дуэт «АИГЕЛ», дебютный альбом которого вошел во все чарты актуальной музыки, а песня «Татарин» стала народным хитом.

Начало — в 19.00. Стоимость билетов: 600—900 рублей.

В воскресенье на стадионе «Трудовые резервы» лучшие пилоты России и Татарстана сойдутся в одном из состязаний, чтобы доказать, кто из них самый быстрый. Фото kzngo.ru

Гонки Rotax Max Kazan

В воскресенье на стадионе «Трудовые резервы» лучшие пилоты России и Татарстана сойдутся в одном из состязаний, чтобы доказать, кто из них самый быстрый.

Начало — в 12.00. Вход свободный.

Фестиваль гик-культуры «Кавабанга»

Также 23 декабря в «Штабе» пройдет первый фестиваль гик-культуры «Кавабанга». Гостей ждет предновогодняя ярмарка, турниры по различным играм, викторины, лекции и фуд-корт.

Начало — в 14.00. Стоимость билетов: 100 руб., детям до 7 лет — бесплатно.