Видео недели: Кадыров попросил денег, история фейкового робота Бориса и Ту-160 в Венесуэле

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Фейковый робот от канала «Россия 24»

На этой неделе телеканал «Россия 24» рассказал о суперсовременном роботе по имени Борис, который умеет танцевать и планирует изучить математику. Пользователи Сети быстро вывели Бориса на чистую воду — им оказался человек в костюме «Робот Алеша».

Тереза Мэй и «моя прелесть»



Английский актер Энди Серкис, прославившийся ролью Голлума в киносаге «Властелин колец», выложил свою пародию на британского премьер-министра Терезу Мэй. В видео он говорит о Brexit как о прелести, которую хочет отнять народ, требующий повторного голосования.

«Больше денег и не мешать»



Рамзан Кадыров в интервью российскому телеканалу заявил, что для процветания Чечне нужно дать больше денег и не мешать.

История деда из Бийска, прославившегося на всю страну



Корреспонденты Daily Storm нашли дедушку из Бийска, который дал знаменитое интервью про елочку, в котором рассказал, что «без соли доедает».

Ту-160 прилетели в Венесуэлу



Российские тяжелые бомбардировщики Ту-160 совершили посадку в Каракасе, столице Венесуэлы, чтобы принять участие в военных учениях в латиноамериканской стране. Госсекретарь США назвал это «разбазариванием госсредств».

Михаил Леонтьев назвал губернатора дебилом

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев выдал речь о главе Хакасии Валентине Коновалове.

В Карелии лихач сбил мэра города



В Карелии лихач сбил мэра города Питкяранты Татьяну Юрченко, переходившую дорогу в неположенном месте. Глава города была госпитализирована с переломом верхней трети левого предплечья.

Тереза Мэй застряла в машине



На этой неделе в Сети широко обсуждалось еще одно видео с участием премьер-министра Великобритании. На сей раз, приехав в Берлин на встречу с европейскими лидерами, Тереза Мэй застряла в машине.

Совет от Путина



Президент России Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока 13 декабря призвал россиян опираться только на себя и не ждать помощи от государства. Видео с комментарием было размещено в телеграм-канале «Пул N3».

Поджог больницы в Подмосковье

В Подмосковье подожгли дверь районной больницы. За сутки до этого про нее вышел репортаж канала «Навальный Live». Сам оппозиционер уверен, что так руководство спасается от ревизии.