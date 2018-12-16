Видео недели: Кадыров попросил денег, история фейкового робота Бориса и Ту-160 в Венесуэле
Топ видеороликов по версии «Реального времени»
Фейковый робот от канала «Россия 24»
На этой неделе телеканал «Россия 24» рассказал о суперсовременном роботе по имени Борис, который умеет танцевать и планирует изучить математику. Пользователи Сети быстро вывели Бориса на чистую воду — им оказался человек в костюме «Робот Алеша».
Тереза Мэй и «моя прелесть»
Английский актер Энди Серкис, прославившийся ролью Голлума в киносаге «Властелин колец», выложил свою пародию на британского премьер-министра Терезу Мэй. В видео он говорит о Brexit как о прелести, которую хочет отнять народ, требующий повторного голосования.
«Больше денег и не мешать»
Рамзан Кадыров в интервью российскому телеканалу заявил, что для процветания Чечне нужно дать больше денег и не мешать.
История деда из Бийска, прославившегося на всю страну
Корреспонденты Daily Storm нашли дедушку из Бийска, который дал знаменитое интервью про елочку, в котором рассказал, что «без соли доедает».
Ту-160 прилетели в Венесуэлу
Российские тяжелые бомбардировщики Ту-160 совершили посадку в Каракасе, столице Венесуэлы, чтобы принять участие в военных учениях в латиноамериканской стране. Госсекретарь США назвал это «разбазариванием госсредств».
Михаил Леонтьев назвал губернатора дебилом
Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев выдал речь о главе Хакасии Валентине Коновалове.
В Карелии лихач сбил мэра города
В Карелии лихач сбил мэра города Питкяранты Татьяну Юрченко, переходившую дорогу в неположенном месте. Глава города была госпитализирована с переломом верхней трети левого предплечья.
Тереза Мэй застряла в машине
На этой неделе в Сети широко обсуждалось еще одно видео с участием премьер-министра Великобритании. На сей раз, приехав в Берлин на встречу с европейскими лидерами, Тереза Мэй застряла в машине.
Совет от Путина
Президент России Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока 13 декабря призвал россиян опираться только на себя и не ждать помощи от государства. Видео с комментарием было размещено в телеграм-канале «Пул N3».
Поджог больницы в Подмосковье
В Подмосковье подожгли дверь районной больницы. За сутки до этого про нее вышел репортаж канала «Навальный Live». Сам оппозиционер уверен, что так руководство спасается от ревизии.
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