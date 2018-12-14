«Показывают Францию, как будто призывают: «Давайте мы тоже пойдем — жилеты наденем!»

Минниханов раскритиковал повестку федеральных СМИ и пригрозил тем, кто против Стратегии Путина

Фото: Максим Платонов

Сегодня в казанском Кремле прошло заседание совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Совпало событие с подписанием Путиным обновленной Стратегии государственной национальной политики. Документ Минтимер Шаймиев назвал «как нельзя прекрасным». Рустам Минниханов шутя пригрозил тем, кто захочет выступить против стратегии и «против нас», и обрушился с критикой на федеральные СМИ, которые показывают «жилеты во Франции», как будто призывают тоже устроить забастовку, и озвучил список телеканалов, которые «можно спокойно смотреть», например «Матч ТВ» и «Культуру». Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Это как нельзя прекрасный документ»

Заседание совета по межнациональным отношениям практически совпало с подписанием Путиным указа «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

— Сегодня какое число? — спросил с трибуны Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Из зала ему хором, как ученики классному руководителю, ответили: «Четырнадцатое». Конечно, этот вопрос означал не то, что Шаймиев забыл, какой сегодня день (не мог забыть, даже учитывая почтенный возраст). Он хотел обратить внимание, насколько вопросы национальной политики важны для Татарстана и нынешнее заседание совета — это плановое мероприятие, а не созванное, хотя и под важный повод.

— …а указ когда подписан? — продолжил экзаменовать чиновников Шаймиев.

— 6 декабря, — хором отвечали они.

— Это я к чему говорю? Прошла неделя, а такие судьбоносные заседания у нас заблаговременно готовятся.

У Государственного Советника в руках был текст той самой обновленной стратегии, и он поручил всем ознакомиться с ее содержанием: «Даже всем оппозиционным силам надо показать, обратить внимание правоохранительных органов…»

— Это как нельзя прекрасный документ. Сейчас внесены существенные изменения. Хоть я и не самый удобный человек, но у меня нет претензий к документу. У меня есть поддержка по всем изменениям. Мы же многонациональная страна, поэтому простых решений нет, но идущий одолевает — оно видно, — оценил Шаймиев документ и обратил внимание, что в нем получило отражение и йошкар-олинское поручение Путина по языкам.

«Если кто против, пусть попробуют против нас выступить»

— Я согласен с Минтимером Шариповичем, — сказал Рустам Минниханов, — это серьезный документ, он требует реализации. И я предлагаю принять за основу программу, которую мы подготовили (каждый регион должен в соответствии со стратегией разработать и свою дорожную карту, — прим. ред.), но утвердим мы ее после того, как получим федеральный план мероприятий. С учетом более внимательного осмысления указа отразим все моменты. Берем его за основу и дорабатываем и постараемся оказаться и в федеральном плане со своими инициативами, — поручил Минниханов.

Традиционно по итогам подобных мероприятий формируется протокол, и присутствующие голосуют за его принятие или против.

— Мы должны голосовать? — уточнил Минниханов. Очевидно, вопрос касался именно того голосовать или нет, потому что из вариантов голосовать за или против мог быть только «за».

— Если кто против, пусть попробуют… — посмеялся Минниханов и после небольшой паузы добавил: — Против нас выступить. Зал поддержал шутку громким смехом.

Чего же особенного в обновленном варианте стратегии? Вряд ли, несмотря на то, что все знали, когда она подписана, кто-то из чиновников ее успел прочитать, а тем более сравнить с прежним вариантом.

Раздвоение личности и идентичности

Зато легко ориентировался в тонкостях Вадим Козлов, преподаватель социологии и антропологии КФУ и исполнительный директор «Казанского межрегионального центра экспертиз». Он рассказал «Реальному времени», что кардинальных изменений стратегия не претерпела, просто в ней более четко расставлены акценты, направленные на единение народов страны и формирование единой гражданской нации.

— И основные усилия со стороны государства и субъектов будут направлены на сохранение межнационального мира, даже на укрепление его и параллельно на формирование у населения чувства единства — именно как представителя одной страны и единого многонационального народа, — сказал Козлов.

Как мы теперь будем жить в новой стратегии и что изменится прямо завтра? Скорее всего, по крайней мере, для жителей Татарстана, ничего не изменится, потому что мы уже давно живем с раздвоением личности в хорошем смысле — ощущая и региональную идентичность, и федеральную.

— У нас традиционно сдвоенная идентичность, и они идут не в противовес, а дополняют друг друга, — объяснил Козлов.

Об этом же в докладе говорил заместитель руководителя аппарата президента РТ Александр Терентьев: по результатам соцопросов, более 80% татарстанцев выражают близость с народом России, то есть считают себя россиянами (что соответствует средним данным по стране), и примерно 85% ощущают близость с жителями Татарстана (из них 87% татар, 83% русских и 80% представителей других национальностей).

Молись, танцуй, учись

Совет по межнациональным отношениям в казанском Кремле был посвящен итогам реализации государственной национальной политики в 2016—2018 гг., вначале озвучили краткие итоги. 76,9% оценивают межнациональную обстановку в республике как спокойную. В религиозной сфере таких 82,9%. Темпы строительства мечетей и церквей опережают темпы строительства школ и детских садов — за 2 года построено 45 мечетей и 39 православных храмов, в стадии строительства — 38 мечетей и 48 церквей, в стадии реставрации — 65 храмов.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова рассказала, что с 2016 по 2018 год творческие проекты получили грантов на 92 млн рублей, проведено 994 Сабантуя, по госзаказу снято 10 фильмов, которые посмотрели более 30 тысяч человек.

Министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов рассказал, что в школах Татарстана ведется обучение на пяти языках, а семь языков являются предметов изучения. За три года в библиотеки поставлено более 12 тысяч экземпляров учебников на сумму 2 млн рублей. Прошли экспертизу примерные программы по родному языку и литературе для 1—9 классов, а программа для 10—11 классов направлена на экспертизу. Будущие учителя татарского языка теперь получают двойную специальность: «учитель татарского языка и литературы — учитель начальной школы». А на гранты и стипендии тем, кто связан с изучением родных языков, за 3 года выделено 8,5 млн рублей.

Ильдар Гильмутдинов «капает на мозги»

Все эти доклады были стандартными и не вызвали никакой реакции со стороны президиума. Оживилось руководство Татарстана только тогда, когда вышла директор представительства Ассамблеи народов Татарстана в Елабуге Зулейха Эмирбекова. После отчета об основных итогах она резко выдохнула, как будто набралась смелости перед прыжком в пропасть, и сказала: «Есть у нас мечта — современный Дом дружбы народов». И снова резко выдохнула: «Есть мечта!»

— У нас есть здание, но нужен капитальный ремонт, если бы объединить усилия республики и города… — уже жалостливо попросила она.

— Не помогаешь ты! И даже не обращался, – ответил Минниханов уже не Эмирбековой, а главе Елабужского района Геннадию Емельянову.

— Надо учесть, что Елабуга становится более многонациональной, там особая экономическая зона, — поддержал Шаймиев.

— Вы все правильно критикуете нас и Геннадия Егоровича, — сказал Минниханов. — Я думаю, что эти вопросы на районном уровне решаемы. Что там — одно здание привести в порядок?!

Очевидно, что теперь новый Дом дружбы народов в Елабуге появится. Увидев, как быстро в Татарстане решаются подобные вопросы, о своей мечте заявила гостья из Москвы Татьяна Вагина, начальник департамента национальной политики управления президента России по внутренней политике. Она сказала, что долго пытаются найти в Москве помещение под федеральный Дом дружбы народов и Ильдар Гильмутдинов, депутат Госдумы от Татарстана, «капает на мозги», чтобы этот дом был создан.

Вагина похвалила Татарстан за национальную политику и особенно за «взвешенную позицию руководства республики в языковом вопросе». За то, что благодаря поправкам депутатов от Татарстана в итоговом варианте текст закона в полной мере соответствует Конституции России и сейчас должен найти отражение во ФГОС. Пока, по ее словам, Минпросвещения не достаточно динамично этим вопросом занимается, но в следующем году проект концепции будет представлен на общественное обсуждение и все смогут добавить свои предложения.

«Ведь если телевизор смотреть — это с ума сойти»

Так же, как и с Домом дружбы народов в Елабуге, на заседании совета оперативно решили проблему с рейтингами первого мусульманского телеканала «Хузур ТВ». Канал, созданный при поддержке президента Татарстана, по словам Ришата Хамидуллина, директора издательского дома «Хузур», пропагандирует татарских богословов и борется с распространением чуждых ценностей, а смотрит его 1 млн человек.

— Не спеши, пожалуйста, — остановил Минниханов Хамидуллина, когда тот уже собирался уходить с трибуны. — Вас смотрит 1 млн человек, а что нужно, чтобы больше подписчиков было? У нас только в Татарстане 2 млн татар живет, а по стране — 5 миллионов.

Хамидуллин ответил, что писал письма руководителям кабельных сетей, чтобы они включили телеканал в сетку, но просьба осталась без внимания.

— Асгат Ахметович [Сафаров, — руководитель аппарата президента РТ], в этой работе нужна ваша помощь. Я в регионах часто бываю, татары там плачут — им источник нужен, они книжки просят. У нас «ТНВ-Планета» есть, многие тюркоязычные с удовольствием смотрят. Все равно татары — это вторая нация, и я думаю, что это хороший канал [Хузур-ТВ], он воспитывает только хорошие побуждения, ведь если телевизор смотреть — это с ума сойти, — сказал Минниханов и обрушился с критикой на повестку федеральных СМИ.

— Показывают Францию, как будто призывают: «Давайте, мы тоже пойдем — жилеты наденем!» Один раз показали — и хватит, а зачем 20 раз показывать? У нас же много хороших людей, хороших предприятий, нет, обязательно надо Францию показать, как они там бастуют! Наверное, это коммерчески понятно, но мы же воспитываем людей! — возмутился Минниханов и призвал смотреть «добрые» телеканалы.

В числе таких, кроме «Хузур ТВ», он назвал «Матч ТВ» и «Культуру», которые «можно спокойно смотреть».