Прага перед Рождеством: вертепы, глинтвейн, пряники и Карлов мост

Путевые заметки. Как Европа готовится к главному христианскому празднику

Если вы любите тайны, но вам совсем не обязательно их разгадывать, а просто нравится, что они есть, вам стоит поехать в Прагу, особенно в Прагу предрождественскую. Три часа в воздухе, и вы уже в аэропорту Рузине. Еще 40 минут — и вы в центре Праги, на Вацлавской площади. Обо всем об этом в путевых заметках корреспондента «Реального времени».

Через Мостик

В середине Вацлавской площади есть станция метро под названием Muctik, что переводится как «Мостик». Никакого мостика там сейчас нет, просто название. Впрочем, на этой станции пересекаются несколько линий очень удобного пражского метро, так что все же мостик — между линиями.

Метро и трамвай в Праге — самое удобное средство передвижения, ездить по центру города на такси — дело рискованное, на узеньких улочках не только в час пик бывают серьезные пробки. Кроме этого, многие трамвайные маршруты пролегают через исторический центр, так что это еще и своего рода экскурсия.

В Праге действует единый билет на все виды транспорта, причем, правила очень лояльны. Например, если вы купили билет за 32 кроны, это чуть больше одного евро, вы можете полтора часа спокойно ездить на любом виде транспорта и совершать какое угодно количество пересадок.

Закомпостировать билет нужно только один раз — перед первой поездкой, на нем будет обозначено время, когда вы вошли в вагон. И от него отсчитывается полтора часа. Билеты не проверяют нигде, но не советую ездить «зайцем» — если нападете на контролеров, штраф очень серьезный. Но мы живем в самой середине Вацлавской площади, так что практически все достопримечательности в пешей доступности.

Вацлавская сейчас заполнена павильончиками с рождественскими товарами, вся украшена лампочками и отовсюду доносится музыка. Фото saxanatravel.com

Вацлавская площадь, которая начинается от Национального музея — огромного пафосного сооружения, тоже, по сути, не площадь, а широкая прямоугольная улица. Место променада и большого количества магазинов, причем далеко не брендовых, а вполне даже народных марок. Вацлавская сейчас заполнена павильончиками с рождественскими товарами, вся украшена лампочками и отовсюду доносится музыка. Но далеко не такая оглушительная, как это часто бывает у нас. Нет, это, как правило, или рождественские песнопения или хорошая ретро-эстрада. Просто для настроения.

Конец Вацлавской площади — это место, где проходят стихийные фотосессии. 6 декабря Прага отмечала день святого Микулаша, то есть по-нашему день почитания Николая-чудотворца, который из-за разницы в календарях православные отмечают 19 декабря. В этот день, рассказывают пражане, по Вацлавской бродил святой Микулаш, дарил сладости и с ним можно было сфотографироваться. Но мы попали в Прагу позже, и смоли увидеть других сказочных персонажей, с которыми охотно фотографировались туристы, выстроившиеся даже в длинную очередь.

Рождество в католической Европе — главный христианский праздник в году, тогда как у православных это Пасха. В эти дни все направлено на подготовку к дню, когда верующие будут отмечать день прихода в мир Спасителя. Через несколько сотен метров от Вацлавской площади работает главный рождественский рынок Праги — Гавельский. Длинный ряд павильончиков, и в каждом множество товаров — от шоколада до кружевных салфеток с символами Рождества, от деревянных игрушек — до теплых жилетов из лисьего меха. От специй, которые пригодятся при приготовлении рождественского рулета — до орехов в сахарной глазури, копченых колбас и сыров разных сортов.

Отдельная тема — вертепы. Рождественский вертеп некогда был популярен и в России, но в период безбожия, когда и елки-то какое-то время были под запретом, традиция была утрачена. Сейчас вертепы — фигурки Богородицы, Иосифа-обручника и Богомладенца — можно купить в России в православных храмах, в Европе же в предрождественские дни они продаются на каждом рождественском рынке и в каждом сувенирном магазине.

Один из традиционных рождественских подарков — это пряники. Фото t-a.by



Это керамические изображения Святого Семейства, скульптурные группы, куда входят еще и волхвы, и ангелы, и даже овечки, которые, по преданию, согревали в пещере (вертепе) Младенца-Христа своим дыханием. В популярном чешском магазине изделий ручной работы из натуральных материалов «Мануфактура» можно купить вертеп из коры деревьев, а в люльке Богомладенец лежит на настоящей соломе. Правда, стоит такой вертеп недешево — ручная работа.

Один из традиционных рождественских подарков — это пряники. От крошечных — до огромных, до целых пряничных домиков. Есть пряники в форме сердца, в виде елок и зверушек, колокольчиков и ангелочков. В Европе пряники не только едят, ими украшают елки в домах. Зато потом можно снять эту сладкую елочную игрушку и съесть.

У святого Микулаша

Почти сразу за Гавельским рынком по узенькому переулку можно пройти в самое сердце Праги — на Староместскую площадь, и здесь стоит главная елка чешской столицы. Она не столь высока, как главная европейская елка в Страсбурге, но убрана не менее нарядно. Рядом с ней высокий деревянный помост, на который ведет украшенная лапником, шарами и мишурой лестница — это место, с которого площадь видна как на ладони. Правда, чтобы подняться на помост, надо выстоять очередь.

Знаковое место площади — величественный Никольский собор, собор святого Микулаша. Здесь тоже все готово к Рождеству — весь декабрь идут адвенты, предрождественские службы. Вообще в Европе можно купить предрождественский календарь из 24 окошечек — по дням от 1 декабря, до католического Сочельника 24 декабря. Его покупают обычно детям, чтобы он знали, сколько дней остается до дня рождения Христа. Каждое утро ребенок открывает окошечко, и за ним спрятана сладость — конфетка, печеньице и маленькая шоколадка. Так и живет малыш в предощущении праздника.

В Никольском соборе уже стоит елка, украшен алтарь, у одной из стены — гигантский вертеп, целый город Вифлеем, где родился Христос, — дома, фигурки людей, Святое Семейство, волхвы. Неподалеку от него — благотворительная рождественская ярмарка. Дети — прихожане собора — пожертвовали на нее свои поделки: трогательные рисунки, раскрашенные еловые шишки, самодельные игрушки. Цены самые демократичные, в пределах одного евро. Дети с малолетства приучаются к тому, что надо делать добро.

Почти сразу за Гавельским рынком по узенькому переулку можно пройти в самое сердце Праги — на Староместскую площадь, и здесь стоит главная елка чешской столицы. Фото praga-praha.ru



Для казанцев Никольский собор дорог еще и памятью епископа Сергия (Королева), возглавлявшего казанскую кафедру в начале 50-х годов прошлого века, он служил в Казани недолго, но оставил мощный след в духовной жизни города. Владыка Сергий долгое время жил в Праге, его прихожанами были эмигранты первой и второй волн, и ему разрешали совершать богослужения в одном из приделов Никольского собора. После окончания войны владыку Сергия направили на казанскую кафедру, и он навсегда упокоился в нашем городе. Хочется верить, что в недалеком будущем он будет канонизирован.

Справа от Никольского собора — самая гламурная улица Праги, улица домов высокой моды — Парижская, некогда она называлась Никольской. Практически все люксовые марки представлены здесь. Завершает улицу бутик шведской марки COS, цены на этот бренд чуть ниже люкса, но намного выше, чем масс-маркет. Шведская марка любима почитательницами лаконичного кроя и натуральных материалов.

На Парижской улице пока нет столпотворения, сезон скидок еще не наступил, а цены в люксовых магазинах заоблачные. Вот после Рождества, когда начнутся сейлы, на Парижской будет не протолкнуться.

Над Влтавой

Говорят, что тот, кто не побывал на Карловом мосту, не видел Прагу. Здесь всегда столпотворение, даже для того, чтобы пройти через арку башни, ведущей на мост, надо немного потолкаться. Нам повезло — мы попали на мост над Влтавой в солнечный и безветренный день, когда температура была плюс десять.

Карлов мост, соединяющий два берега, Карлову улицу с прелестным районом Праги, который называется Малостранской, украшен с скульптурами, одна из них — святой мученик Ян Непомуцкий, очень почитаемый католиками. Есть предание, что если встать напротив фигуры Яна Непомуцкого на Карловом мосту и попросить его о помощи, непременно поможет. Проверено на себе, помогает. Надо только очень искренне, с верой, просить.

Говорят, что тот, кто не побывал на Карловом мосту, не видел Прагу. Фото ab-travel.ru



А вообще Карлов мост — место веселое и тусовочное. И толпы людей как-то удачно распределяются на нем, и никто никому не мешает. Покупать сувениры здесь не рекомендуется, самые высокие цены именно на Карловом, исключение стоит сделать только для эмалек. Изделия из эмали — традиционный пражский народный промысел. Это могут быть бусы, сережки, заколки для волос, набившие оскомину и вышедшие в тираж магнитики и даже кастрюли, кофейники и кружки. Проверено на собственном опыте -самые красивые купить можно только на Карловом мосту.

Запахи Праги сейчас, за две недели до Рождества, — это корица, ваниль и шоколад. Корица — это глинтвейн, который пьют на каждом шагу. Ваниль и шоколад — это традиционное чешское лакомство, которое называется труднопроизносимым словом трдльник. Это трубочка из дрожжевого слоеного теста, обсыпанного сахаром, которая выпекается прямо при вас. Трдльник может быть пустым, а может начиняться сбитыми сливками, мороженым или шоколадом. И, конечно, на каждом шагу продают горячие жареные сосиски.

А вообще, когда идешь на него со стороны Староместской площади по улице Карловой, то хочется рассматривать каждый дом, каждый балкон, подоконник или эркер. Как, впрочем, практически на всех улицах Праги. Этот город — царство модерна. Разгадать тайну Праги, наверное, невозможно. Ты как будто все время находишься на сцене, в естественных декорациях и ждешь начала спектакля, где будешь в одной из ролей ты сам. Какой это спектакль — вот в этом и заключается тайна Праги. Не надо пытаться ее разгадывать, в ней просто надо жить. Это же так интересно. Особенно перед Рождеством и Новым годом, когда на каждом шагу стоят елки и переливаются огни.