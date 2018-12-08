Число задержанных во время протестов в Париже возросло до 598

Число задержанных на акциях протеста «желтых жилетов» в Париже достигло 598 человек.

По информации телеканала BFMTV, 475 человек помещены под стражу.

Напомним, что с середины ноября во Франции проходят акции протеста против повышения цен на топливо. В ходе одной из них пострадала съемочная группа RT.



После этого власти Франции были вынуждены ввести мораторий на повышение цен на топливо на шесть месяцев.

«Никакие налоги не стоят единства общества. Я услышал гнев французов» — заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.