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Общество

Власти Франции ввели мораторий на повышение цен на топливо после массовых протестов

15:44, 04.12.2018 2
Власти Франции ввели мораторий на повышение цен на топливо после массовых протестов
Фото: pixabay.com

Правительство Франции ввело мораторий на повышение цен на топливо на шесть месяцев. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в Матиньонском дворце.

Ввести временный мораторий на тарифы АЗС было одним из требований участников движения «желтые жилеты», протестующих в Париже.

«Никакие налоги не стоят единства общества. Я услышал гнев французов», — передает ТАСС слова Эдуара Филиппа.

Напомним, что с середины ноября во Франции проходят акции протеста против повышения цен на топливо. В ходе одной из них пострадала съемочная группа RT. Кроме того, за один день протестов было задержано более 400 человек.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:14
    Если применительно к России - либо россияне не гневаются, либо политики глухи.
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  • Анонимно 16:29
    В параллельных мирах в России - и те и другие....
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