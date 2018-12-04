Власти Франции ввели мораторий на повышение цен на топливо после массовых протестов

Правительство Франции ввело мораторий на повышение цен на топливо на шесть месяцев. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в Матиньонском дворце.

Ввести временный мораторий на тарифы АЗС было одним из требований участников движения «желтые жилеты», протестующих в Париже.

«Никакие налоги не стоят единства общества. Я услышал гнев французов», — передает ТАСС слова Эдуара Филиппа.

Напомним, что с середины ноября во Франции проходят акции протеста против повышения цен на топливо. В ходе одной из них пострадала съемочная группа RT. Кроме того, за один день протестов было задержано более 400 человек.