Знает, куда двигаться: новый BMW X5 уже в Казани

Немецкий автомобиль прогрессивного поколения презентовала компания «ТТС»

Фото: Максим Платонов

В Казани официально стартовали продажи обновленного BMW X5. Нацеленный покорить максималистов, он предстал в лаконичном дизайне, с технологиями последнего поколения, улучшенной динамикой и программным обеспечением. Управлять функциями автомобиля теперь можно с помощью голосовых команд и жестов. Знакомство с флагманом марки состоялось на презентации для клиентов официального дилера BMW в Татарстане — компании «ТрансТехСервис».

Кроссовер для уверенных в себе

Презентация нового BMW X5 прошла в казанском автосалоне «ТТС» — на Агрономической, 7. Среди гостей — верные клиенты компании и поклонники автомобилей немецкой марки. Программа вечера неформальная: музыка, показ модной коллекции бренда Amilero, винное казино, розыгрыш подарков, выступление кавер-группы, мастер-класс от кубинского витолье и, конечно, персональное знакомство с «виновником торжества» — кроссовером премиум-класса.

BMW Х5 в четвертом поколении представлен на российском рынке в нескольких комплектациях: xDrive30d и M50d с дизельным двигателем, xDrive40i и xDrive50i с бензиновым двигателем. От предшественника его отличает экстерьер и начинка: цельная двойная решетка радиатора, большие габариты кузова и салона, лазерные фары с дизайнерскими элементами и умные технологии в помощь водителю.

— Автомобиль оснащен пневматической подвеской на передней и задней оси. Он прибавил в габаритах по кузову: стал длиннее на 36 мм и шире на 66 мм по сравнению с предыдущим. Теперь параметры его экстерьера — это 4 932 см в длину и 2 196 см в ширину с учетом зеркал. 6-цилиндровый двигатель нового поколения BMW TwinPower Turbo делает автомобиль еще мощнее и динамичнее, способным развивать скорость до 250 км/ч, — рассказали эксперты «ТрансТехСервиса».

Наибольшей популярностью у ценителей баварского автопрома пользуется BMW X5 M50d в М Спорт пакете — с легкосплавными дисками, фирменным «М» на дверных порогах и обитой натуральной кожей приборной панели, панорамной стеклянной крышей и трехспицевым рулем, двигателем 400 л.с., который до скорости 100 км/ч разгоняется всего за 5,2 секунды.



Умный помощник

От предыдущих моделей семейства BMW X эту отличают не только технические характеристики, но и наполнение операционной системой BMW 7.0, которая вобрала в себя едва ли не все инновации прогрессивного поколения. Именно она позволяет управлять функциями автомобиля с помощью жестов и голосовых команд и помогает водителю в управлении.

— Система помощи водителю — это система перестроения, круиз-контроль, автоматическое подруливание. Она может, например, предотвратить столкновение с пешеходами, регулируя тормозные усилия, или соблюдать безопасное расстояние с машинами, которые едут впереди или по соседней полосе движения, — объяснили в «ТТС».

Бесключевой доступ в салон — еще одна характерная особенность нового BMW X5. Опция предусмотрена для тех, кто часто использует багажное отделение: теперь верхние и нижние секции задней двери открываются и закрываются механизмом с электроприводом.

Электропривод создает комфортные условия для доступа. Если раньше багажное отделение автомобиля открывалось только вручную, то теперь для этого достаточно лишь движения ногой под задним бампером. Вместе с этим появилась возможность регулировать высоту погрузочной оси.





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Более подробную информацию о модели и других автомобилях бренда BMW можно получить на сайте официального дилера www.tts.ru

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