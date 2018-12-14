«Корпоративный дух Рождества»: отметить Новый год с видом на Казанку обойдется в миллион рублей

Почем предновогодние корпоративы в казанских ресторанах: дорогая «Утка», «любовный новогодний пир» и «банное» Рождество за 700 тысяч

Аналитическая служба «Реального времени» в четвертый раз анализирует ценники на корпоративы в казанских кафе и ресторанах в преддверии Нового года. Как выяснилось, средний чек в них (а мы отобрали для обзора 209 популярных заведений) в рождественские недели почти не изменился, зато все больше «кабаков» готовы продавать себя, так сказать, «мелким оптом» — то есть закрываться, предоставляя всю площадь в аренду одной компании. Так, отпраздновать Новый год с видом на Казанку можно нынче «всего» за 1 млн рублей. В 400—700 тыс. рублей обойдутся корпоративы в «Утке в котелке», «Пире» и Love Story. Одновременно из числа самых дорогих заведений выпали The SNOB lounge bar, «Пашмир», «Твин Пикс», «Мацони», которые либо снизили цены, либо не стали их повышать.

Средний чек почти не изменился

Так как замеры цен аналитическая служба провела заранее, стоит иметь в виду, что к концу декабря они могут поползти вверх. По ситуации на настоящий момент цены в казанских ресторанах, барах и кафе варьируются, как и год назад, от 700 рублей до 5 тыс. рублей с человека (в 2016 году чек начинался от 400 и заканчивался на 5,5 тыс. рублей). Средний чек фактически не изменился — не забываем про курс рубля и инфляцию — и составил на этот раз около 2,5 тыс. рублей. Напомним, годом ранее новогодний вечер обошелся бы на 100 рублей дешевле, а в 2015—2016 годах — в 2,2—2,3 тыс. рублей.

Средний «безалкогольный чек» дешевле на 200 рублей (2,3 тыс.). Услуга «без алкоголя», впрочем, означает лишь то, что за водку или шампанское придется заплатить дополнительно или принести спиртное с собой, так что провести корпоратив в таких заведениях окажется дороже изначально заявленного ценника. Так как включение в него новогодней программы также заведомо сказывается на стоимости услуги, то не каждый ресторан и кафе готовы обеспечить застолье еще и Дедушкой Морозом со Снегурочкой (компаниям, таким образом, ради своих коллективов придется дополнительно оплачивать услуги ведущего, диджея, певцов и танцоров).

Средний чек «без Снегурочки» в 93 казанских заведениях снижается в итоге до 2,2 тыс. рублей. Для сравнения, в ресторанах, где «Снегурочка» в счет включена, средний чек дорожает до 2,4 тыс. рублей. Ну а за «Снегурочку и шампанское» придется выложить в среднем уже почти 3 тыс. рублей с человека — столько же, сколько и в прошлом году. Порядка 100 казанских заведений включают в стоимость корпоративов новогоднюю программу, из них полный пакет услуг (танцы, водка, Снегурочка, Дед Мороз, музыка и «шутки ведущего») предоставляет лишь половина.

Все больше заведений готовы предоставлять всю площадь в аренду одной компании

Главным отличием этого декабря стало решение 16 заведений предоставлять свои площади «под закрытие» и не пересчитывать чек на количество участников корпоратива, а выставлять его сразу, вне зависимости от числа сидящих за столом (хоть 30, хоть 100 гостей — делить шампанское и Снегурочку будут сами). Напомним, в прошлом году такую возможность предоставляли лишь несколько заведений: например, справить Рождество или Новый год в ресторане «Маяк» всем коллективом стоило депозита в 250 тыс. рублей, в ресторане «Сакура», помимо депозита в 250 тыс. рублей, требовалось бы оплатить еще и аренду в ту же сумму, в «Желуде» аренда стоила 35 тыс. рублей в дополнение к 150 тыс. рублей депозита. Все три ресторана расположены в горнолыжном комплексе «Казань» (принадлежит Равилю Зиганшину). В этом году, напротив, зиганшиновские рестораны готовы сдавать свои площади в пересчете и на одного клиента (4 тыс. рублей на брата), но и закрываться ради одной компании тоже не перестали. Стоимость такой аренды стартует с 200 тыс. рублей.

Главным отличием этого декабря стало решение 16 заведений предоставлять свои площади «под закрытие». Фото sviyaga-hills.com



С видом на Казанку за миллион рублей

В этом году верхняя цена «на закрытие» под нужды корпоратива выросла фактически в два раза (по сравнению с корпоративом в «Сакуре» — 500 тыс. рублей). Почти 1 млн рублей за эту услугу запрашивает ресторан «Панорама» в «Ривьере» (формальный собственник «Панорамы» — Борис Шмелев). Какую сумму «Панорама» требовала год назад, неизвестно (к моменту сбора данных для исследования все места были уже забронированы), но в декабре 2018 года «откорпоративить премиально» будет стоить 950 тыс. рублей. Для сравнения, 2—3 года назад встретить Новый год в «Панораме» стоило 10—15 тыс. рублей с человека. Впрочем, не сказать, что владельцы ресторана вдруг резко подняли цены — скорее изменили «корпоративную политику». Так, в ресторане 140 мест, и всего 64 участников новогоднего корпоратива было достаточно в 2016 году, чтобы собрать с них более 950 тыс. рублей, а 67 гостей, оплативших чек на 15 тыс. рублей, принесли бы заведению за один вечер заветный миллион рублей.

Дорогая «Утка», «любовный новогодний пир» за 600 тыс. рублей и «банное» Рождество за 700 тыс.

В 65-местном ресторане «Пир» (при банном комплексе, принадлежит известному казанскому бизнесмену Альберту Юлдашеву) с компании, желающей подарить здесь коллективу предновогодний праздник, запросят 700 тыс. рублей (в среднем, 10 тыс. рублей с человека). В ресторане Love Story, что на Кремлевской набережной, год назад просили 5 тыс. рублей с человека, в этом же году заведение продает площади под закрытие за сумму от 450 до 600 тыс. рублей. В пересчете на число мест в зале (130) окажется, что средний новогодний чек даже снизился и с одного человека требуют от 3,4 до 4,6 тыс. рублей.

В открывшемся на ул. Дзержинского лишь в начале этого года ресторане «Утка в котелке» за корпоратив потребуют 400 тыс. рублей. Это, как выясняется, одно из самых дорогих предложений: в пересчете на количество мест (50) средний чек на человека составит 8 тыс. рублей.

В открывшемся лишь в начале этого года ресторане «Утка в котелке» за корпоратив потребуют 400 тыс. рублей. Фото kazan.vibirai.ru



«Актеры» в Лядском саду оформили-таки алкогольную лицензию, но снизили цены

Ресторан Luciano SPA год назад готов был закрыться для проведения отдельного корпоратива за 150 тыс. рублей или же брать с отдельного гостя по 1,9 тыс. рублей. В этом году расценки почти не изменились, хотя есть возможность снять зал на 60 мест в будни за 85 тыс. рублей (1,5 тыс. рублей с человека), в выходные потребуют те же 150 тыс. рублей (или 2,5 тыс. рублей с человека). Еще 39 тыс. рублей попросят за бонус — новогоднюю программу со Снегурочкой или без.

«Марусовка», открытая ресторатором Русланом Садыковым несколько лет назад в Лядском саду в Доме актера, еще год назад не успевала оформить лицензию и готова была предоставлять услуги для проведения лишь безалкогольных корпоративов (за 3 тыс. рублей с человека). На этот раз под закрытие на новогодний вечер с алкогольным угаром попросят 140—170 тыс. рублей. С учетом количества посадочных мест (94) средний чек на брата выйдет в 1,5—1,8 тыс. рублей, если, конечно, не будет пустовать ни один столик.

Банкротства и Новый год: «Носорог» и «Аль Фахир», несмотря на проблемы, готовы «откорпоративить» вас за 100—150 тыс. рублей

Открывшие только в прошлом году бар «Носорог» на ул. Меридианной известные казанские рестораторы Михаил Горшенин и Сергей Стройкин в прошлом декабре брали за новогодний корпоратив (не включая алкоголь) по 3 тыс. рублей с человека. В январе 2018 года, однако, принадлежащая им компания «Танго Групп» обанкротилась, и кому принадлежит «Носорог» сейчас, пока неясно — зато известно, что под закрытие за проведение вечеринки требуют в предновогодние недели 150 тыс. рублей.

Еще несколько лет назад бар «Соль» на Профсоюзной импонировал недорогим средним чеком в предновогодние недели — 1,5 тыс. рублей. В декабре 2018 года «Соль» готова сдавать свои помещения (порядка 300 мест) только под депозит в 100—120 тыс. рублей. Впрочем, чем больше людей будут готовы «скинуться» на этот депозит, тем меньше выйдет средний чек. 100 тыс. рублей депозита попросят в ресторане Palladium, и еще по 2,5 тыс. рублей с каждого гостя (в прошлом году просили 9,5 тыс. рублей с человека). Закрывавшееся 2 года назад из-за долгов собственников заведение «Аль Фахир» (на ул. Нариманова) в декабре 2017 года просило 2 тыс. рублей с участника корпоратива в зале на 14 человек (алкоголь включен в счет). Год спустя «Аль Фахир» на ул. Лейтенанта Шмидта готов уже и предоставить шоу-программу, и закрыть заведение под новогодний вечер для той или иной компании за те же 100 тыс. рублей (выходит, что средний чек на одного человека — более 7 тыс. рублей). За такую же сумму готов закрыться на вечер и гриль-бар «Мясо» в КРК «Пирамида». Редкий случай — сюда можно принести и свой алкоголь.

За 100 тыс. рублей готов закрыться на вечер и гриль-бар «Мясо» в КРК «Пирамида». Фото kazan.vibirai.ru

«Украинское Рождество»: корпоратив в «Корчме» за 80 тыс. рублей и недешевое застолье на улице Гоголя

По 80 тыс. рублей с одной компании потребуют в ресторане украинской кухни «Корчма Млин» и в «Аквариуме» (отель «Арт») — оба находятся на ул. Островского, при этом в «Аквариуме» отдельно можно заказать программу. С учетом количества мест (60) средний новогодний чек в «Аквариуме» обойдется в 1,3—1,4 тыс. рублей. В 50 тыс. рублей встанет компании корпоратив в BIGTWINBAR на Спартаковской — столько стоит снять все помещение для 20—25 человек. И в такую же сумму ради вас готова будет закрыться чайхана «P.Love» на Гоголя, еще недавно щеголявшая бюджетным вариантом среднего чека в 700 рублей (без алкоголя, который приходилось закупать дополнительно в баре). Дешевле всего депозит на закрытие заведения под один корпоратив обойдется в кофейне «Шербурские зонтики» на Гоголя. С вас потребуют 40 тыс. рублей, и еще 10% этой суммы на обслуживание (сюда тоже можно принести свой алкоголь, если вдруг придется не по душе местная барная карта).

Когда-то самые дорогие рестораны либо снизили цены, либо не стали их повышать

Остались и заведения, готовые дать возможность отпраздновать Новый год вместе с компанией без закрытия заведения, не требуя стотысячных депозитов. В ресторане «Ривьеры», «Каравелле», с одного человека попросят в предновогодние дни (с 20 декабря) 5,5 тыс. рублей (9,5 тыс. рублей — в прошлом году). Когда-то предлагавший самую роскошную новогоднюю ночь (10—15 тыс. рублей с человека) ресторан Extra Lounge, располагающийся на вершине высотки ГТРК «Корстон», в этом году готов распахнуть свои двери всего за 5 тыс. рублей. «Снегурочку» и программу предоставят. В ресторане Forsing (50% принадлежит Рамису Гайнуллину) цену чуть-чуть подняли — с 4,5 до 5 тыс. рублей на брата. В такую же сумму на одного человека обойдется корпоративный вечер в «Ромэйн» на Чистопольской (3 тыс. рублей, в будни).

В Porto Maltese на Подлужной, «Американо» на Чернышевского, «Катыке» на Амирхана, «Пражском клубе» на Ибрагимова, «Трофее» — с одного участника рождественских корпоративов запросят 4 тыс. рублей. Как и в «Ромэйне», в Porto Maltese приносить «свое шампанское» нельзя, зато можно заказать свою программу со своей же Снегурочкой. В «Американо», цитируем, можно выпить «свой бокал шампанского», в «Катык» с собой на встречу с коллегами позволят принести и крепкий алкоголь (шампанское нельзя, коньяк и виски можно).

Но есть заведения, готовые дать возможность отпраздновать Новый год вместе с компанией без закрытия заведения, не требуя стотысячных депозитов. Фото Максима Платонова

Как и в прошлом году, из числа заведений с самыми дорогими рождественскими корпоративами выпали «Пашмир» (считается близким к группе «Сувар») и «Твин Пикс» (открыт командой бара «Гадкий Койот»). В 2016 году здесь требовали с каждого клиента по 5,5 тыс. рублей, при этом без праздничной программы, но с алкоголем. Год спустя в «Пашмире» скинули цену сразу до 3,5 тыс. рублей с человека, то есть удешевили корпоративы на 37%. А «Твин Пикс» вообще снизил чек до 2 тыс. рублей, то есть на 63%. В этом году «Пашмир» не стал повышать ценник и привлекает гостей выступлением кавер-группы (а по индивидуальным разрешениям можно принести и алкоголь). «Твин Пикс» тоже заморозил цены, хотя за доппрограмму (со Снегурочками или без) потребует дополнительную плату. Сколько точно, неизвестно, видимо, зависит от качества «снегурочек и дедов морозов».

Зато одно из самых дорогих в декабре прошлого года заведений, сосед Love Story на Кремлевской набережной The SNOB lounge bar, снизил цену корпоративной вечеринки с 5 тыс. до 3 тыс. рублей. Снизили корпоративные рождественские цены и в «Мацони» (при гостинице «Имерети») — с 4,5 тыс. до 3,5 тыс. рублей (алкоголь придется нести свой).

Самые дешевые рождественские вечера можно заказать в IQ на Баумана (как и в прошлом году — 1 тыс. рублей с человека), куда можно пригласить и своих музыкантов. А также в «Шоколаднице», где надеются получить алкогольную лицензию до конца года, а пока просят по 900 рублей с гостя, в Van Gogh на Ибрагимова (800—900 рублей без бара, 1200—1300 рублей с баром), «Облепихе» и «Все свои» (700 рублей за вход) и «Хочу и буду» (500 рублей за вход).

Цены на новогодние корпоративы в ресторанах Казани

№ Название заведения Адрес корпоратив 2018-2019 корпоратив 2017-2018 Стоимость новогоднего корпоратива, на 1 человека Примечание Стоимость новогоднего корпоратива, на 1 человека Примечание 1 Панорама Фатыха Амирхана, 1Б Ривьера, (4 этаж) 950000 под закрытие н/д, все забронировано 2 Пир Хади Такташа, 54а 700000 под закрытие 4500 3 Love Story Федосеевская, 1 450000-600000 под закрытие 5000 4 Утка в котелке Дзержинского, 13 400 000 под закрытие 5 Luciano SPA Островского, 26 85000 (будни) 150000 (выходные) + 39 000 программа депозит, 39000 за программу дополнительно 1900 6 Марусовка Щапова, 37 140000-170000 свой алкоголь нельзя 3000 7 Носорог Меридианная, 2 150000 под закрытие 3000 8 Соль Профсоюзная, 22 100000-120000 тыс Из программы только музыка зависит от количества посетителей