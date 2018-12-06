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Международные детские игры: юные пловцы сразятся за кубок Александра Попова

14:08, 06.12.2018 2
Международные детские игры: юные пловцы сразятся за кубок Александра Попова Фото: minsport.tatarstan.ru

В Казани стартовали Международные детские игры на призы олимпийских чемпионов — XI «Кубок Александра Попова». Церемония открытия соревнований состоялась в бассейне «Буревестник», где в этот день начался турнир пловцов. В мероприятии приняли участие четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почетный член и кавалер ордена МОК Александр Попов. Открытие соревнований — в видеорепортаже «Реального времени».

Игры пройдут в Казани в период с 6 по 8 декабря и объединят соревнования по шести видам спорта: греко-римская борьба (на призы Александра Карелина), гандбол (на призы Игоря Лаврова), лыжные гонки (на призы Александра Легкова), художественная гимнастика (на призы Дарьи Шкурихиной), синхронное плавание (на призы Светланы Ромашиной) и плавание (на призы Александра Попова).

Видео Камиля Исмаилова
Спорт Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:03
    Юные дарования! Растите и надеюсь сделаете нас чемпионами
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  • Анонимно 15:40
    Так клево, что до сих пор есть дети которые занимаются спортом, и не важно каким, главное не по подъездам и дворам сидят
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