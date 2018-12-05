Эмоции под контролем: Газпромбанк провел уникальный мастер-класс для своих партнеров

Газпромбанк провел конференцию для представителей бизнеса

Фото: Максим Платонов

Развитие эмоционального интеллекта становится актуальным трендом среди руководителей высшего звена западных компаний. Газпромбанк, постоянно отслеживающий новинки в области менеджмента, организовал для крупных партнеров встречу с бизнес-тренером Радиславом Гандапасом, который рассказал о ресурсах эмоционального интеллекта. Участникам мероприятия рассказали, как использовать компетенции эмоционального интеллекта, чтобы добиться успеха в работе и бизнесе. Подробности — в материале «Реального времени».

«Филиал Газпромбанка в Казани — один из самых уютных в России»

Просветительские семинары и конференции для своих клиентов Газпромбанк проводит несколько раз в год. В них принимают участие представители топ-менеджмента крупнейших предприятий и организаций республики. Таким образом банк стремится повысить ключевые управленческие компетенции руководителей и укрепить партнерские отношения с клиентами. Ранее Газпромбанк организовывал семинары, посвященные банковским продуктам, изменениям в валютном законодательстве и другим актуальным для предпринимателей темам.

Встреча с известным в России специалистом по лидерству состоялась в бизнес-центре спа-комплекса LUCIANO

Встреча со специалистом по лидерству Радиславом Гандапасом состоялась в бизнес-центре спа-комплекса LUCIANO. Зал, украшенный в новогоднем стиле еловыми ветками и зимними композициями, настроил участников мероприятия на праздничное настроение. Приветствуя гостей, вице-президент — управляющий филиалом Газпромбанка в Казани Марат Мухаметшин отметил, что взаимоотношения Газпромбанка с клиентами давно вышли за рамки обычного банковского обслуживания.



Марат Мухаметшин отметил, что взаимоотношения Газпромбанка с клиентами давно вышли за рамки обычного банковского обслуживания



— Со многими из вас мы реализуем различные интересные проекты. Сегодняшнее мероприятие призвано расширить горизонты нашего сотрудничества. Банк присутствует во всех основных городах России: от Калининграда до Камчатки. Вы знаете, что в Республике Татарстан наша сеть состоит из 10 офисов продаж. Сегодня я особенно благодарен тем, кто приехал в Казань из других городов Татарстана, — сказал Марат Мухаметшин. Он пожелал гостям продуктивного участия в семинаре.

Накануне встречи клиентов банка с Радиславом Гандапасом в Казань из Москвы прилетел первый вице-президент Газпромбанка (Акционерное общество) Иван Рютов. Он отметил, что ему повезло с татарстанскими коллегами, поскольку в столице республики находится один из самых уютных филиалов для работы клиентов с банком в России.

«Мы стараемся разрабатывать новые продукты, которые помогают клиентам бороться с различными вызовами», — отметил Иван Рютов



— Год почти заканчивается: декабрь проходит в суете и уже сейчас можно подводить итоги. В 2018 году мы сталкивались с интересными вызовами, которые заставляли нас меняться, как в плане ведения бизнеса, так и в личностном отношении. Мы стараемся разрабатывать новые продукты, которые помогают клиентам бороться с различными вызовами. Мы пригласили топового тренера поговорить больше о внутреннем росте, совершенствовании нас как личностей, что важно и для развития бизнеса, — добавил Иван Рютов.

«Газпромбанк работает с клиентами не дежурно, а индивидуально»

Обсудить «Ресурсы эмоционального интеллекта» в зале LUCIANO собрались более 170 представителей топ-менеджмента крупнейших предприятий и компаний РТ. Напомним, что офисы продаж Газпромбанка кроме Казани открыты в Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске. Собственники бизнеса, финансовые и коммерческие директора, руководители финансово-экономических служб предприятий с интересом слушали выступление Радислава Гандапаса и выполняли его задания.

Радислав Гандапас рассказал об эмоциональном интеллекте

На семинаре они узнали о том, что эмоции делятся на биологические: радость, грусть, страх, гнев, интерес — и длятся они всего лишь шесть минут. Также существуют социальные эмоции: презрение, гордость, злорадство, вдохновение, стыд, которые человек может испытывать всю жизнь. Участникам рассказали, почему важно идентифицировать эмоциональное состояние, в каком настроении лучше всего принимать решение и как связаны эмоции и успех.

Предпринимателям было важно понять, как повысить мотивацию сотрудников только посредством эмоционального интеллекта



Для представителей бизнеса оказалась важной информация о том, как вводить человека в нужное ресурсное состояние, как справляться с гневом и другими не желательными эмоциями. Предпринимателям было важно понять, как повысить мотивацию сотрудников посредством эмоционального интеллекта и стать лидером, вокруг которого создается ресурсная атмосфера.

В перерыве предприниматели поделились впечатлениями с корреспондентом «Реального времени»

Если начало семинара участники встретили настороженно, то к середине они значительно расслабились, в зале создалась легкая дружеская обстановка. В перерыве предприниматели рассказали о своих впечатлениях корреспонденту «Реального времени».

Айрат Гиззатуллин, генеральный директор ОАО «Химград»:

— Я второй раз участвую в мероприятиях Газпромбанка. Они используют интересный формат, пригласили харизматичного спикера и тему подобрали удачную. Образовательные семинары позволяют повысить лояльность клиента, создать дополнительные навыки, расширить возможности для развития бизнеса. Подобные мероприятия позволяют клиентам банка стать более успешными в бизнес-начинаниях. Газпромбанк наш давний партнер. Мы всегда чувствуем его поддержку при внедрении новых технологий, способствующих развитию бизнеса.

Айдар Садыков, директор санатория «Шифалы Су — Ижминводы»:

— Я стараюсь участвовать во всех мероприятиях Газпромбанка. Банк работает с клиентами не дежурно, а индивидуально. Приятно, что приглашают таких спикеров, как Радислав Гандапас. Он своей эмоциональностью приподнял аудиторию, настроил на восприятие информации, анекдотами расположил к себе, встряхнул зал, что позволило включить людей в работу.

Ян Шарипов участвует во всех мероприятиях Газпромбанка

Ян Шарипов, генеральный директор «ТНГ-групп»:

— Мы участвуем во всех мероприятиях Газпромбанка, поскольку банк никогда не предложит что-то неинтересное. Он организует топовые мероприятия не только для республики, но и для страны. Ранее Газпромбанк проводил конференции, касающиеся профессиональных вопросов, а встреча по личностному развитию проходит первые. Ради семинара я прервал командировку в Москве, прилетел специально послушать коллег.

Эльмира Гиматдинова, главный бухгалтер ООО Инженерный центр «Энергопрогресс»:

— Мероприятие, организованное Газпромбанком, помогает повысить эмоциональный интеллект, что важно в первую очередь руководителям. Мы узнали, как улучшить деятельность в организации и направить эмоции в нужное русло.

Лилия Симонова, главный бухгалтер ООО «Иннополис»:

— Я люблю участвовать в мероприятиях Газпромбанка. Они регулярно проводят обучающие мастер-классы, семинары для клиентов, и я стараюсь не пропускать такие встречи. Я давно слышала про Радислава Гандапаса, и меня восхищает, что банк придумал этот семинар. Тема познавательная, поскольку руководителю важно уметь эмоционально себя контролировать. От его состояния зависит эмоциональная обстановка в компании, которая отражается на результатах работы.

Традицию регулярных образовательных проектов продолжит мероприятие, которое состоится 5 декабря. На этот раз клиентов банка приглашают на закрытый фестиваль интеллектуального отдыха, где будет организовано участие в настольных играх, мини-квестах и мастер-классах.

Партнерский материал