Видео недели: приключения Путина на G-20, ужасы уйгурского лагеря в КНР и Ходорковский о татарском

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«Дави его, я здесь приму!»

Главный сюжет недели — российский пограничный корабль таранит буксир украинских ВМС в Керченском проливе. Капитан российского судна делает это даже с некоторым азартом.

Цвет настроения черный

Спустя несколько дней Владимир Путин обвинил украинские власти в «продаже антироссийских настроений», поскольку им «нечего больше продавать».

— Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак — им, наверное, подадут и младенцев, — сказал президент РФ, имея в виду, что Украине «все сходит с рук».

Прошел мимо

На саммите G-20 в Аргентине президент РФ так и не поздоровался за руку с коллегой из США Дональдом Трампом.

Зато по-свойски поприветствовал наследного принца Саудовской Аравии.

«Не заставлять, но убеждать»

Михаил Ходорковский высказался о переходе на добровольное изучение татарского языка в Татарстане — оговорившись, правда, что он в этом вопросе не эксперт.

— Каждый выученный язык — это большое преимущество для человека. Но заставлять детей делать что-либо я считал бы нужным в самую последнюю очередь, — сказал экс-олигарх, проживающий в Лондоне.

Инженер человеческих душ

Другой олигарх, но уже без приставки «экс», после получения ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени по-восточному витиевато высказался на тему «Спасибо, что ты есть» в отношении Владимира Путина. Свою благодарность он, в частности, выразил за то, что «Россия продолжает играть роль, которую ей предначертал Всевышний, — сохранение человеческой души на одной шестой части суши».

Одну шестую земной суши занимал, как известно, СССР, так что Усманов распространил работу Путина по «сохранению души» на все постсоветское пространство.

Так скибидим!

Одно из казанских АТП приняло «Скибиди-челлендж», сняв свой клип на песню группы Little Big. Правда, коммерческий — с целью привлечения на работу водителей-дальнобойщиков.

Марс все ближе

Аппарат NASA «Инсайт» приземлился на Марс и тут же передал на Землю снимки Красной планеты. Но его задача в другом: аппарат должен пробурить и исследовать 5-метровую скважину на планете.

Негодование единоросса

На международном форуме «Как попасть в пятерку» депутат-единоросс со стажем Андрей Макаров (в Госдуме — с 1993 года, с перерывом в 1999—2003 гг.) подверг резкой критике состояние медицины и социальной инфраструктуры в России.

«У нас девочки в Сибири и на Севере в школе бегают на улицу зимой в туалет, потому что нет теплых туалетов. А вы обсуждаете, как попасть в пятерку», — сказал он экспертам, обсуждавшим выполнение майского указа президента РФ, в котором поставлена задача сделать Россию пятой по величине экономикой мира.

Лагерь для уйгуров в Китае

Уйгурка Мехригуль Турсун рассказала в Конгрессе США о порядках в «воспитательном лагере» для уйгуров в Китае, в частности, о пытках электрическим током.

Дрифт перед Кабмином Татарстана

Некие смелые люди устроили перфоманс на площади Свободы в Казани — дрифт с чаепитием. Свое видео они подписали так: «Когда вокруг творится какая-то дичь, а ты такой сидишь и пытаешься спокойно поесть».