«Там русский дух, Казанью пахнет!»

Сегодня в КЦ «Московский» Всероссийский Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом жителей Казани. Путешествие Деда Мороза по России стартовало 8 ноября. С 2016 года Дед Мороз проехал 35 000 км, посетил более 200 социальных учреждений и 150 семей, подарил 175 тонн подарков. В этом году зимний волшебник посетит 22 города: Красноярск, Томск, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Саратов, Краснодар, Воронеж, Тулу, Санкт-Петербург, Череповец, Вологду, Ярославль и Москву.