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«Там русский дух, Казанью пахнет!»

17:30, 01.12.2018 1

Мастер-класс по художественному чтению от Деда Мороза

«Там русский дух, Казанью пахнет!»

Сегодня в КЦ «Московский» Всероссийский Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом жителей Казани. Путешествие Деда Мороза по России стартовало 8 ноября. С 2016 года Дед Мороз проехал 35 000 км, посетил более 200 социальных учреждений и 150 семей, подарил 175 тонн подарков. В этом году зимний волшебник посетит 22 города: Красноярск, Томск, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Саратов, Краснодар, Воронеж, Тулу, Санкт-Петербург, Череповец, Вологду, Ярославль и Москву.

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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
Фото и видео Дмитрия Резнова
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:23
    там перегаром пахнет)
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