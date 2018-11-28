Улыбающийся нокаутер Усик, мечтающий о встрече с украинцем Лебедев и зубодробительный Акоста

Видеоподборка лучших моментов уходящей осени на профессиональном ринге

В мире профессионального бокса этой осенью было много запоминающихся боев. Особняком среди них для российского зрителя стоят поединки Усика, Лебедева и Поветкина. Все трое попали в итоговый хит-парад нокаутов от «Реального времени», правда, последний оказался в числе проигравших.

Александр Усик — Тони Белью

Абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе украинцу Александру Усику предстояло защитить свои титулы в бою с британцем Тони Белью. В результате Усик отправил своего соперника в нокаут в восьмом раунде. При этом сам украинец чувствовал себя очень уверенно, с улыбкой реагируя на атаки Белью. Британец оказался на настиле ринга после серии пропущенных ударов и завершающего с левой. Для 35-летнего Тони этот бой, скорее всего, стал последним на профессиональном уровне, от чего он разрыдался прямо на ринге.

Джаррелл Миллер — Богдан Дину

Американский боксер в супертяжелом весе Джаррелл Миллер дважды отправлял румына Богдана Дину на пол, но победу смог одержать лишь в четвертом раунде. После этого успеха Миллер стал обладателем временного титула WBA-NABA и вакантного титула WBO NABO в супертяжелом весе.

Эгидиюс Каваляускас — Роберто Аррьяса

Несмотря на то, что большую часть времени первым номером атаковал Аррьяса, литовцу Каваляускасу не составило труда отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Эгидиюсу удалась комбинация ударов в виде левого джеба в корпус и мощного перевода правой в область головы. Аррьяса успел увернуться от джеба, но пропущенный удар в висок моментально «вырубил» его.

Наоя Иноуэ — Хуан Карлос Пайано

Четвертьфинальный поединок в рамках Всемирной боксерской суперсерии в легчайшем весе между обладателем титула WBA японцем Наоя Иноуэ и доминиканцем Хуаном Карлосом Пайано завершился убедительной победой первого. Японец отправил своего соперника в нокаут уже в первом раунде (видео смотреть с 3-й минуты).

Артур Бетербиев — Каллум Джонсон

Российский боксер Артур Бетербиев успешно защитил свой пояс чемпиона IBF в полутяжелом весе в бою против Каллума Джонсона. Поединок прошел в обоюдоострых атаках, где каждый имел возможность отправить соперника в нокаут. В данном случае больше повезло Бетербиеву, который поймал британца встречным ударом в область виска.

Каллум Смит — Джордж Гроувз

Бой примечателен тем, что прошел он в Саудовской Аравии. Претенденты на титул победителя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в суперсреднем весе бились достаточно качественно. Все закончилось в седьмом раунде — Гроувз «поймал» левый хук Смита и обрушил на себя серию ударов на добивании. После этого британец решил от греха подальше не вставать до судейского счета и «спокойно» дождался завершения боя.

Энтони Джошуа — Александр Поветкин

Этот поединок на переполненном лондонском стадионе Уэмбли ждали с нетерпением. Российскому тяжеловесу Поветкину предстояло уложить на настил ринга хозяина арены Энтони Джошуа. И поначалу задуманное получалось у Александра в полной мере, но ближе к концу боя россиянин начал подсаживаться физически. В седьмом раунде Джошуа перешел к активным действиям впереди и затяжной чередой ударов отправил Поветкина вначале в нокдаун, а когда тот встал, уже и в нокаут.

Роман Гонсалес — Мойсес Фуэнтес

31-летний бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Роман Гонсалес все еще находится в потрясающей физической форме. Он доказал это в бою с Мойсесом Фуэнтесом, отправив того в тяжелейший нокаут в пятом раунде. Особо впечатлительным и слабонервным смотреть видео не советуем.

Денис Лебедев — Хизни Алтункая

Откровенно говоря, турок Алтункая уже давно не соперник для таких бойцов, как Лебедев. Но годичный простой Дениса вынудил его промоутеров обратить внимание на «тренировочный» бой с «едущим с ярмарки» боксером из Турции. В результате поединок прошел в одну калитку. Нокдаун во втором раунде, нокаут в третьем — и сторона Лебедева уже присматривается к титульному бою с украинцем Усиком.

Анхель Акоста — Абрахам Родригес

На десерт — еще один эффектный нокаут, на этот раз в исполнении Анхеля Акосты. Пуэрториканец уже во втором раунде прислал своему сопернику зубодробительный левый боковой удар, после чего Родригесу оставалось лишь прилечь на ринг и на минуточку-другую забыть обо всем.