Василий Юзенчук: «Любые попытки скопировать чужое решение напоминают культ карго»

Василий Юзенчук, маркетолог с 17-летним стажем, работал в московских и казанских компаниях на позиции директора по маркетингу. В настоящий момент — руководитель отдела маркетинга «Ак Барс Цифровые технологии» (подразделение, обслуживающее Ак Барс Банк), партнер креативного агентства Brainstore, совладелец агентства маркетинговых сервисов «Райзмейкер». 4 декабря вместе с сооснователем коворкинга «Телеграф» Артемом Локи он запускает обучающий курс «Интернет-маркетинг для руководителей». О том, как отличить хорошего маркетолога от плохого, ставить задачи и оценивать результат работы продвиженцев и кто такие «дураки», Василий рассказал «Реальному времени».

Бизнес-образование в последние годы в тренде, тому свидетельство — десятки разнообразных курсов. Одно из самых популярных образовательных направлений — интернет-маркетинг. Кажется, сейчас знаниями не делится только ленивый: от вчерашнего школьника, читающего вебинары по SMM-продвижению, до маститых спикеров с именем, серьезно работающих над личным брендом. Авторы курсов не скупятся на обещания: 3-4 занятия и ты если не владелец собственного бизнеса, то как минимум высокооплачиваемый и востребованный специалист. На деле большинство «преподавателей» предлагают набор стандартных рекомендаций и пару-тройку инструментов для создания лендингов своими руками и накрутки лайков в Instagram. Впрочем, если у этих семинаров есть аудитория, возможн, о это именно то, что ей нужно? Василий Юзенчук считает иначе.

Про маркетинг

Маркетинг — не набор инструментов, а стиль мышления. Главное в маркетинге — логика и здравый смысл, умение наблюдать и анализировать, знание основ социальной психологии. Хороший маркетолог — человек с развитой эмпатией, он способен «влезть в шкуру» потребителя и понять, что тот хочет на самом деле, как он будет выбирать товар или услугу, на что обратит внимание. Любые попытки скопировать чужое решение напоминают культ карго (речь о дикарях-полинезийцах, строивших взлетные полосы из подручных средств в надежде, что прилетят самолеты и привезут еду). Чтобы получить результат, нужно понять, как работает та или иная маркетинговая схема.

«Это как сходить на хорошее шоу»

Я не скрываю, что не люблю бизнес-образование. При этом я не считаю, что люди, приобретающие очередной курс «Как заработать без труда, или Мышление миллионера», — дураки. Дураки те, кто действительно верит, что можно стать миллионером, пройдя какой-то курс. Большинство идет на семинары ради тусовки, эмоциональной накачки, контактов. Это как сходить на хорошее шоу — ничего плохого в этом нет, но к знаниям это не имеет никакого отношения. Я провел больше сотни семинаров для людей от 7 до 70 лет. Самые толковые слушатели — дети. Они не слушают то, что им непонятно, просто засыпают. На первом моем семинаре заснуло 15 человек, и тогда я понял, что нужно упрощать подачу материала. Так я научился доносить смыслы до любой аудитории.

Про трудности

Самое сложное в обучении маркетингу — заставить себя думать. Мы часто мыслим шаблонами и сами этого не замечаем. Этим отлично пользуются маркетологи: так мы можем предсказать, как поведет себя человек, если увидит то или иное рекламное сообщение. Чтобы стать маркетологом, нужно научиться распознавать эти шаблоны в первую очередь в своих мыслях и действиях. Это тяжело и больно настолько, что многие предпочитают взять в штат маркетолога, просто чтобы не мучиться самому. Классическая попытка переложить ответственность. Не устаю повторять — это не сработает. Стратегия маркетинга — задача владельца бизнеса, наемник не видит картины целиком и не заинтересован в развитии компании. Не верите? Спросите у своего маркетолога о глобальных задачах бизнеса на ближайшие лет пять и оцените, совпадают ли они с вашим видением.

«Забудьте про креатив до тех пор, пока не «подтянете» все остальное»



Еще одно расхожее заблуждение: маркетинг — это про креатив. «Бургер кинг» воюет с «Макдоналдс», замечательные ролики с «Каннских львов» — все это, увы, не имеет отношения к маркетингу на нашем с вами уровне. Большой бизнес может играться в рекламные войны, чтобы обратить на себя внимание и отвоевать у конкурента 0,05% рынка. Потому что остальные 40% рынка у них уже есть. Еще у них есть отработанные бизнес-процессы, проверенный десятилетиями продукт и огромный массив «скучных» рекламных коммуникаций, которые и делают в итоге, продажи. Если у вас аналогичная ситуация — веселитесь, почему бы и нет. Нет? Тогда забудьте про креатив до тех пор, пока не «подтянете» все остальное.

Про цифры

Меня не перестаёт удивлять небрежность, с которой владельцы бизнеса и маркетологи относятся к цифрам. Хорошо, на бизнес-тренингах людей научили словосочетаниям «средний чек» и «конверсия». Но вот беда, чаще всего эти данные — та же «средняя температура по больнице», то есть информация, не дающая бизнесу понимания результата. Нужно уметь анализировать жизненный цикл клиента в вашем конкретном бизнесе, часто приходится адаптировать или создавать математические модели под вас. Это несколько сложнее, чем подсчет лайков в «Инстаграме», но и пользы больше. Кстати, в моей практике есть случаи, когда «Инстаграм» практически без лайков и подписчиков генерировал отличный клиентский поток. Как? Приходите, расскажу.

Про курс

Наконец, про курс. Большая часть моих семинаров и консультаций заканчивается вопросом: «А сколько стоит, чтобы вы нам все сделали?» Это, конечно, приятно как признание моих компетенций, но очень грустно. Потому что я приду и сделаю одну рекламную кампанию, настрою какие-то процессы, а что дальше? Рынок изменяется непрерывно, нужно уметь реагировать на новые тренды, информационные каналы, действия конкурентов. Я не могу быть вовлечен на 100% в бизнес, то есть могу, но это обойдется слишком дорого. В итоге я сначала отказался от консалтинга, а после решил сделать попытку научить владельцев бизнеса основам стратегического маркетингового мышления. Заодно помочь понять, как настроить процессы внутри команды, научить подбирать себе «бойцов» и ставить им задачи. Ну и оценивать результат, разумеется. В цифрах. Словом, управлять маркетингом.

«Надеюсь, что смелости у кого-то хватит»



Я убежден, что теория без сиюминутного закрепления — потеря времени. Поэтому на курсе будет очень мало людей — в большой группе сложно работать с кейсами. Идеально, если мы будем брать кейсы из реальных бизнесов учеников. Но это вопрос готовности делиться своими проблемами. Надеюсь, что смелости у кого-то хватит. Детально о программе курса я расскажу на предварительной встрече в среду, 28 ноября. Там же можно будет задать мне провокационные вопросы или попытаться уличить в непрофессионализме. Велком, как говорится. А если серьезно, цель этой встречи — познакомиться с будущими учениками, оценить их ожидания и скорректировать программу под их потребности. Потому что, как я уже сказал выше, шаблоны в маркетинге не работают, с образованием, на мой взгляд, аналогичная ситуация.

Про площадку

Окружение чрезвычайно важно, некоторые методы мозговых штурмов, например, предполагают обязательную смену дислокации для изменения восприятия проблемы. Я нашел, как мне кажется, идеальную площадку для курса — «Телеграф», новый коворкинг на улице Пушкина. Отличный дизайн, уютно, центр, но главное даже не это: Артем Локи, сооснователь коворкинга, планирует сделать образовательную площадку именно того формата, который наиболее симпатичен мне: мини-группы, предельно прагматичный контент. Соответственно образовательное пространство «Телеграфа» создано с прицелом на подобные курсы. Сейчас главное — дать соответствующий старт, чтобы создать правильную репутацию.

Итак, если что-то из сказанного мной вам понятно и близко — приходите знакомиться 28 ноября в 19.00 в «Телеграфе». Если хотите поспорить, тоже приходите, люблю критику. Аргументированную.

1 / 3









Партнерский материал

Фотографии предоставлены Василием Юзенчуком