Траты банкира. Как «Тинькофф» уступил «серебро» по рекламе, а «Ак Барс» попал в десятку
За 9 месяцев банки потратили на рекламу, охрану и командировки более 44 млрд рублей
За 9 месяцев российские банки потратили на рекламу, служебные командировки и охрану более 44 млрд рублей. За год расходы по каждой из этих категорий выросли от 2 до 26%. Самые большие суммы на командировки и охрану тратили Сбербанк, ВТБ и «Газпромбанк», а «Тинькофф» уступил второе место по рекламным расходам. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Служебные командировки
В январе — сентябре 2018 года общий объем средств, выделенных на служебные командировки, по 100 банкам с наибольшими расходами составил 5,2 млрд рублей. Но более 27% от этой суммы пришлось на представительские расходы Сбербанка. А первые 10 игроков сформировали почти 68% общих расходов — в деньгах это 3,5 млрд рублей.
В топ-10 в этой категории расходов вошли: Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Россельхозбанк», «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «Московский индустриальный банк», «Росбанк» и «Русский стандарт».
Большинство из них в этом году потратило на командировки больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Так, ВТБ увеличил расходы на 78%, «Русский стандарт» — в 3,5 раза. Сократили командировочные расходы только Сбербанк (-11,7 млн рублей) и «Альфа-Банк» (-19 млн рублей).
Среди крупных банков, не вошедших в первую десятку по тратам, сокращение было замечено у санируемых «Бинбанка», ФК «Открытие» и «Промсвязьбанка» — в среднем они урезали свои расходы на 48% (суммарно — на 158,5 млн рублей).
|№
|Банк
|за 9 мес 2018 г
|за 9 мес 2017 г
|Изменение
|1
|Сбербанк России
|1 415 179
|1 426 836
|-0,8%
|2
|Банк ВТБ
|441 173
|247 815
|78,0%
|3
|Газпромбанк
|349 526
|327 773
|6,6%
|4
|Совкомбанк
|334 242
|213 745
|56,4%
|5
|Российский Сельскохозяйственный банк
|250 226
|198 788
|25,9%
|6
|АЛЬФА-БАНК
|205 412
|224 404
|-8,5%
|7
|Райффайзенбанк
|152 433
|131 122
|16,3%
|8
|Московский Индустриальный банк
|125 058
|97 959
|27,7%
|9
|РОСБАНК
|119 227
|90 772
|31,3%
Охрана
Расходы на охрану по топ-100 банков за 9 месяцев составили 11,1 млрд рублей, что на 2% (или 179,7 млн) больше, чем в таком же прошлогоднем периоде. Свыше 16% от общих затрат — это затраты на охрану Сбербанка, который оценивает стоимость своей недвижимости в 232,1 млрд рублей.
10 банков с наибольшими затратами выделили на охрану в общей сложности 6,3 млрд рублей, другими словами, на них пришлось больше половины общих расходов.
Средняя динамика издержек на охрану по банкам, вошедшим в топ-10, составила +15% в годовом выражении. В то же время отдельные игроки из этой десятки сократили расходы: это Сбербанк (-13%), а также Московский индустриальный банк (-2%). Урезали траты и другие крупные кредитные организации, такие как «Промсвязьбанк», «Санкт-Петербург», ФК «Открытие», «Бинбанк» и «Московский кредитный банк».
Интересно, что в списке игроков с большим объемом расходов на охрану оказались две небанковские кредитные организации (НКО) — «Финчер» (на 7-м месте) и «Инкахран» (11-е место). Первой НКО владеет бизнесмен Владислав Мангутов, который также является совладельцем компании Merlion (№33 в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России — 2018 по версии Forbes).
Среди учредителей «Инкахрана» числится «Росбанк», а также НКО «Объединенная расчетная система», ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек» и ООО «ПДМ Сервис». Собственный капитал «Инкахрана» на 1 октября равен 1,5 млрд рублей, «Финчера» — 254,2 млн рублей.
|№
|Банк
|за 9 мес 2018 г
|за 9 мес 2017 г
|Изменение
|1
|Сбербанк России
|1 822 364
|2 095 314
|-13%
|2
|Банк ВТБ
|989 563
|650 463
|52%
|3
|Газпромбанк
|838 892
|768 503
|9%
|4
|АЛЬФА-БАНК
|735 688
|725 681
|1%
|5
|Российский Сельскохозяйственный банк
|724 483
|675 855
|7%
|6
|Московский Индустриальный банк
|252 327
|256 802
|-2%
|7
|ФИНЧЕР
|240 287
|160 735
|49%
|8
|Возрождение
|238 594
|178 692
|34%
|9
|РОССИЯ
|218 702
|191 324
|14%
Реклама
Одной из наиболее затратных статей расходов для банков остается реклама. В общей сложности банки потратили на нее свыше 28 млрд рублей, что на 26% (5,8 млрд) больше, чем годом ранее.
За минувшие три месяца в тройке лидеров по рекламным расходам произошли небольшие изменения. А именно: «Тинькофф», который по итогам I полугодия был на 2-м месте, в этот раз опустился на одну позицию, уступив Сбербанку. Расходы Сбербанка в январе — сентябре составили 2,9 млрд рублей — это на 324,6 млн больше, чем у банка «Тинькофф». Первую же строчку сохранил за собой ВТБ, потративший на рекламу 3,7 млрд рублей.
4—7 позиции по сумме затрат на рекламу заняли: «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Альфа-Банк», «Почта Банк», «Райффайзенбанк», «Ак Барс» Банк и «Хоум кредит». Суммарные затраты участников топ-10 достигли 18,8 млрд рублей. Таким образом, на 10 банков пришлось 67% всех расходов.
По сравнению с прошлым годом объем средств, отведенных на рекламу, вырос у большинства кредитных организаций. В среднем по 100 банкам динамика составила 239%. Но это вряд ли справедливо отражает ситуацию, так как общий показатель оказался завышен в результате солидного повышения расходов в отдельных банках.
Так, «Ак Барс» относительно января — сентября 2017 года увеличил свои траты в 9 раз, «Хоум кредит» — в 12 раз. Расходы «Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства» на фоне низкой прошлогодней базы выросли в 120 раз, а банк «Международный финансовый клуб» бизнесмена Михаила Прохорова показал 40-кратный прирост.
Часть крупных игроков, напротив, тратила на рекламу меньше, чем раньше. К примеру, расходы ВТБ в годовом выражении сократились на 3%, «Райффайзенбанка» — на 4%, «Московского кредитного банка» — на 9%, «Открытия» — на 44%.
Итого расходы российских банков по трем категориям (реклама, охрана, командировки) за 9 месяцев составили 44,4 млрд рублей.
|№
|Банк
|за 9 мес 2018 г
|за 9 мес 2017 г
|Изменение
|1
|Банк ВТБ
|3 694 154
|3 808 710
|-3%
|2
|Сбербанк России
|2 910 042
|1 357 208
|114%
|3
|Тинькофф Банк
|2 585 482
|1 679 283
|54%
|4
|Газпромбанк
|1 934 998
|766 314
|153%
|5
|Совкомбанк
|1 778 895
|1 234 814
|44%
|6
|АЛЬФА-БАНК
|1 731 251
|1 321 501
|31%
|7
|Почта Банк
|1 442 364
|883 636
|63%
|8
|Райффайзенбанк
|1 137 670
|1 182 426
|-4%
|9
|АК БАРС БАНК
|789 354
|86 347
|814%
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