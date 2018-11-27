Траты банкира. Как «Тинькофф» уступил «серебро» по рекламе, а «Ак Барс» попал в десятку

За 9 месяцев банки потратили на рекламу, охрану и командировки более 44 млрд рублей

За 9 месяцев российские банки потратили на рекламу, служебные командировки и охрану более 44 млрд рублей. За год расходы по каждой из этих категорий выросли от 2 до 26%. Самые большие суммы на командировки и охрану тратили Сбербанк, ВТБ и «Газпромбанк», а «Тинькофф» уступил второе место по рекламным расходам. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Служебные командировки

В январе — сентябре 2018 года общий объем средств, выделенных на служебные командировки, по 100 банкам с наибольшими расходами составил 5,2 млрд рублей. Но более 27% от этой суммы пришлось на представительские расходы Сбербанка. А первые 10 игроков сформировали почти 68% общих расходов — в деньгах это 3,5 млрд рублей.

В топ-10 в этой категории расходов вошли: Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Россельхозбанк», «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «Московский индустриальный банк», «Росбанк» и «Русский стандарт».

Большинство из них в этом году потратило на командировки больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Так, ВТБ увеличил расходы на 78%, «Русский стандарт» — в 3,5 раза. Сократили командировочные расходы только Сбербанк (-11,7 млн рублей) и «Альфа-Банк» (-19 млн рублей).

Среди крупных банков, не вошедших в первую десятку по тратам, сокращение было замечено у санируемых «Бинбанка», ФК «Открытие» и «Промсвязьбанка» — в среднем они урезали свои расходы на 48% (суммарно — на 158,5 млн рублей).

Расходы банков на командировки за 9 месяцев 2018 года

№ Банк за 9 мес 2018 г за 9 мес 2017 г Изменение 1 Сбербанк России 1 415 179 1 426 836 -0,8% 2 Банк ВТБ 441 173 247 815 78,0% 3 Газпромбанк 349 526 327 773 6,6% 4 Совкомбанк 334 242 213 745 56,4% 5 Российский Сельскохозяйственный банк 250 226 198 788 25,9% 6 АЛЬФА-БАНК 205 412 224 404 -8,5% 7 Райффайзенбанк 152 433 131 122 16,3% 8 Московский Индустриальный банк 125 058 97 959 27,7% 9 РОСБАНК 119 227 90 772 31,3%

Охрана

Расходы на охрану по топ-100 банков за 9 месяцев составили 11,1 млрд рублей, что на 2% (или 179,7 млн) больше, чем в таком же прошлогоднем периоде. Свыше 16% от общих затрат — это затраты на охрану Сбербанка, который оценивает стоимость своей недвижимости в 232,1 млрд рублей.

10 банков с наибольшими затратами выделили на охрану в общей сложности 6,3 млрд рублей, другими словами, на них пришлось больше половины общих расходов.

Средняя динамика издержек на охрану по банкам, вошедшим в топ-10, составила +15% в годовом выражении. В то же время отдельные игроки из этой десятки сократили расходы: это Сбербанк (-13%), а также Московский индустриальный банк (-2%). Урезали траты и другие крупные кредитные организации, такие как «Промсвязьбанк», «Санкт-Петербург», ФК «Открытие», «Бинбанк» и «Московский кредитный банк».

Интересно, что в списке игроков с большим объемом расходов на охрану оказались две небанковские кредитные организации (НКО) — «Финчер» (на 7-м месте) и «Инкахран» (11-е место). Первой НКО владеет бизнесмен Владислав Мангутов, который также является совладельцем компании Merlion (№33 в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России — 2018 по версии Forbes).

Среди учредителей «Инкахрана» числится «Росбанк», а также НКО «Объединенная расчетная система», ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек» и ООО «ПДМ Сервис». Собственный капитал «Инкахрана» на 1 октября равен 1,5 млрд рублей, «Финчера» — 254,2 млн рублей.

Расходы банков на охрану за 9 месяцев 2018 года

№ Банк за 9 мес 2018 г за 9 мес 2017 г Изменение 1 Сбербанк России 1 822 364 2 095 314 -13% 2 Банк ВТБ 989 563 650 463 52% 3 Газпромбанк 838 892 768 503 9% 4 АЛЬФА-БАНК 735 688 725 681 1% 5 Российский Сельскохозяйственный банк 724 483 675 855 7% 6 Московский Индустриальный банк 252 327 256 802 -2% 7 ФИНЧЕР 240 287 160 735 49% 8 Возрождение 238 594 178 692 34% 9 РОССИЯ 218 702 191 324 14%

Реклама

Одной из наиболее затратных статей расходов для банков остается реклама. В общей сложности банки потратили на нее свыше 28 млрд рублей, что на 26% (5,8 млрд) больше, чем годом ранее.

За минувшие три месяца в тройке лидеров по рекламным расходам произошли небольшие изменения. А именно: «Тинькофф», который по итогам I полугодия был на 2-м месте, в этот раз опустился на одну позицию, уступив Сбербанку. Расходы Сбербанка в январе — сентябре составили 2,9 млрд рублей — это на 324,6 млн больше, чем у банка «Тинькофф». Первую же строчку сохранил за собой ВТБ, потративший на рекламу 3,7 млрд рублей.

4—7 позиции по сумме затрат на рекламу заняли: «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Альфа-Банк», «Почта Банк», «Райффайзенбанк», «Ак Барс» Банк и «Хоум кредит». Суммарные затраты участников топ-10 достигли 18,8 млрд рублей. Таким образом, на 10 банков пришлось 67% всех расходов.

По сравнению с прошлым годом объем средств, отведенных на рекламу, вырос у большинства кредитных организаций. В среднем по 100 банкам динамика составила 239%. Но это вряд ли справедливо отражает ситуацию, так как общий показатель оказался завышен в результате солидного повышения расходов в отдельных банках.

Так, «Ак Барс» относительно января — сентября 2017 года увеличил свои траты в 9 раз, «Хоум кредит» — в 12 раз. Расходы «Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства» на фоне низкой прошлогодней базы выросли в 120 раз, а банк «Международный финансовый клуб» бизнесмена Михаила Прохорова показал 40-кратный прирост.

Часть крупных игроков, напротив, тратила на рекламу меньше, чем раньше. К примеру, расходы ВТБ в годовом выражении сократились на 3%, «Райффайзенбанка» — на 4%, «Московского кредитного банка» — на 9%, «Открытия» — на 44%.

Итого расходы российских банков по трем категориям (реклама, охрана, командировки) за 9 месяцев составили 44,4 млрд рублей.

Расходы банков на рекламу за 9 месяцев 2018 года

№ Банк за 9 мес 2018 г за 9 мес 2017 г Изменение 1 Банк ВТБ 3 694 154 3 808 710 -3% 2 Сбербанк России 2 910 042 1 357 208 114% 3 Тинькофф Банк 2 585 482 1 679 283 54% 4 Газпромбанк 1 934 998 766 314 153% 5 Совкомбанк 1 778 895 1 234 814 44% 6 АЛЬФА-БАНК 1 731 251 1 321 501 31% 7 Почта Банк 1 442 364 883 636 63% 8 Райффайзенбанк 1 137 670 1 182 426 -4% 9 АК БАРС БАНК 789 354 86 347 814%