Забор выше гор: почему городские ограждения стали урбанистическим архаизмом

«Реальное время» вместе с компанией «КамаСтройИнвест» разбирается, действительно ли нужны заборы и есть ли другие способы показать, что «эта территория — моя?»

Забор противоречит смыслу города



В старославянском языке слово «город» имело то же значение, что «ограда» или «забор». Позже «город» стал «огороженным местом». По факту на Руси городом считалось поселение, обнесенное крепостной стеной. Так люди защищали свою территорию от врагов и диких животных. Если раньше город обносили крепостной стеной снаружи, то сейчас заборов и оград много внутри.

За последние 150 лет россияне пережили отмену крепостного права, национализацию, бурную урбанизацию, нашествие хрущевок и коммуналок, культ дач и внезапное, опьяняющее право частной собственности в 90-х. Все это привело к странному отношению к личному пространству. Все вроде бы живут в одном городе, но из-за километров заборов город перестал быть местом совместного проживания.

Горожане живут вместе в многоквартирных домах, ходят по одним и тем же маршрутам, на одну и ту же остановку, в одни и те же магазины, аптеки и больницы. Они отводят детей в ближайшие детские сады и школы. Люди, которые живут рядом, постоянно взаимодействуют и вынуждены считаться друг с другом. Сейчас ограды делят город на фрагменты. Горожане живут изолированно друг от друга и больше теряют, чем приобретают от жизни в городе.

«Проблема озаборивания уже давно захватила наши города и сделала из городских улиц тюремную зону», — пишет Илья Варламов в своем блоге.

Забор превращает город в полосу препятствий

Посчитайте для интереса, сколько метров ограждений вам приходится обходить, чтобы дойти до автобусной остановки, работы, детского сада или любого другого места. С тех пор, как придомовую территорию начали огораживать забором, дворы из открытого пространства превратились в гетто.

Сторонники ограждений приводят свои аргументы — автомобиль не угонят, квартиру не ограбят, дети не заблудятся, а посторонние не попадут на детскую площадку. Но многие заборы — муляж безопасности. Большинство калиток и оград легко сломать или погнуть. Через забор перелезет любой взрослый человек, если у него есть на то причины. Тогда зачем нужен забор? Чтобы защищаться от пожилых людей и маленьких детей?

То же самое касается шлагбаумов. Даже если вокруг дома забор, а единственный въезд закрыт шлагбаумом, это не означает, что на территорию не попадут посторонние. Как правило, охранниками работают пожилые мужчины, которые пропускают всех подряд. Достаточно представиться таксистом, чтобы проехать на чужую территорию.

«Ощущение безопасности, которое дает забор, — оно ложное. Человек злонамеренный без проблем его преодолеет, а если нужно будет помочь, то забор как раз может помешать. То, что забор добавляет безопасности, — это гигантская ошибка, он, наоборот, создает предпосылки для негативных ситуаций. Когда забора нет и все видно насквозь — так куда безопаснее», — рассказывал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в интервью «РИА Новости».

Многие согласны с тем, что заборов не должно быть в общественных пространствах — дворах, парках, скверах. Но и частные территории можно огораживать иначе.

Пространство города можно сделать безопасным и приватным без заборов, калиток, изгородей. В Испании распространены дворы-колодцы, которые можно встретить в Санкт-Петербурге.

В Копенгагене есть Дом-восьмерка, который признан одним из самых ярких произведений датской архитектуры. Снаружи него нет оград, но сама форма здания создает приватное пространство для его жителей. На территории есть просторные парковки, детские, игровые, спортивные площадки и террасы. В этом проекте — разумное сочетание открытости и мер безопасности.

В Америке, Англии и Франции в качестве ограждений живые изгороди, насаждения, другие планировочные средства, которые имитируют естественную среду.

Забор отталкивает людей друг от друга

Пространство можно и нужно делать более открытым и дружелюбным. Сейчас забор — это показатель плохо спланированного пространства. Например, застройщик построил жилой комплекс с парковкой неудобной формы. Из-за этого водители не могут нормально припарковать автомобили и вынуждены заезжать на газон.

«К сожалению, сейчас застройщики вынуждены выставлять огороженную территорию как преимущество. Многие хотят оказаться в стороне от других горожан. Но жизнь в большом городе, пусть даже в жилом комплексе — это всегда совместное проживание. Живя рядом, мы получаем больше благ, чем издержек, от того, что приходится считаться с интересами других. Было бы здорово оставить высокие заборы загородным поместьям и научиться жить в общем большом красивом городе», — отмечает коммерческий директор компании «КамаСтройИнвест» Антонина Дарчинова.

Живые изгороди или их подобие, видеокамеры, бетонные полусферы, прозрачные двери — альтернатива заборам всегда есть. Даже если от оград и калиток нельзя отказаться полностью, нужно свести их к минимуму и сделать удобными.