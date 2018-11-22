Уремович рвется в главную сборную, Кудряшов восстанавливается от травмы, а Азмун приберег голы для «Рубина»

Чем отличились «сборники» казанского клуба за время паузы в РПЛ

В чемпионате России и еврокубках завершается очередной перерыв, связанный с играми сборных. Из казанского «Рубина» в национальные команды своих стран отбыли сразу восемь игроков, среди которых было пятеро россиян. Подопечные Черчесова не сумели выйти из группы «В» Лиги наций, однако выступление казанских футболистов в целом можно признать достаточно успешным. О том, как прошла для них эта неделя, — в материале «Реального времени».

Руслан Камболов

Две игры против Германии и Швеции, 65 минут игрового времени

«Десятка» сборной России провела за нее больше всего игрового времени из вызванных «рубиновцев». Но 20 минут с немцами и вторая половина встречи со шведами вряд ли добавили положительных эмоций Камболову. Сказать, что Руслан провалился, нельзя, — конкретно со своей работой он справился, но и поводов хвалить его не так много.

Камболов неожиданно часто участвовал в атаках сборной. Больших дивидендов это, правда, не приносило, да и сам Руслан уже давно не частый «гость» в атакующих действиях «Рубина». Кроме относительно неплохой игры полузащитника, стоит отметить и то доверие, которое ему в последнее время оказывает Станислав Черчесов.

Все голы во встрече с Германией были пропущены задолго до его появления на поле



Федор Кудряшов

Одна игра против Германии, 17 минут игрового времени

Если бы не травма на тренировке, Федор почти наверняка появился бы в стартовом составе в матче со шведами. Все голы во встрече с Германией были пропущены задолго до его появления на поле, а в оставшиеся 17 минут матча немцы практически не угрожали воротам Лунева. На последний матч в Лиге наций российская дружина вышла с тем же набором защитников и едва не повторила немецкий «успех». Но и двух пропущенных голов вполне хватило, чтобы сборная России закончила турнир на втором месте, а болельщики и тренерский штаб пожалели о травме Кудряшова.

При этом не исключено, что Федор сможет появиться в ближайшем матче «Рубина». Есть мнение, что травма игрока, в принципе, позволяла сыграть со шведами, но тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста. Таким образом, можно надеяться, что Кудряшов окончательно поправится к гостевой игре с «Анжи». Ведь повторять эксперименты сборной (без Федора) в «Рубине» совсем не хочется.

Дмитрий Полоз

Две игры против Германии и Швеции, 60 минут игрового времени

Нападающий «Рубина» вышел в стартовом составе на самый ответственный матч сборной в Лиге наций. Такое решение Черчесова означает, что Полоз готов к решению серьезных задач и как минимум на тренировках оправдывает возлагаемые на него надежды. Осталось оправдать их и в официальном матче, но вот с этим пока проблемы.

За две игры Полоз провел на поле чуть меньше времени и показал менее выразительный футбол, чем его одноклубник Камболов. Объяснение этому достаточно простое — оборонительный футбол, в который Черчесов собирался играть со шведами, просто не соответствует игровым возможностям Дмитрия. Это не говорит о слабости Полоза, но и в выгодном свете его не показывает. Так что есть еще куда расти казанскому форварду под опекой Курбана Бердыева.





За две игры Полоз провел на поле чуть меньше времени и показал менее выразительный футбол, чем его одноклубник Камболов



Егор Сорокин и Павел Могилевец

В матчах сборной участия не принимали

Другая пара игроков «Рубина» даже не появилась на поле. Впрочем, мало кто ожидал иного развития событий в случае Сорокина и Могилевца. Последнего и вовсе вызвали в сборную «на флажке», заменив им в заявке травмированного игрока. Егору также вряд ли стоит выражать недовольство — молодому защитнику полезно уже само пребывание в стане национальной команды.

Сердар Азмун

Одна игра против Венесуэлы, 65 минут игрового времени

Второй матч после возвращения в сборную Ирана сыграл и нападающий «Рубина» Сердар Азмун. Его национальная команда провела две контрольные встречи, в одной из которых принял участие и представитель казанского клуба. За 65 минут встречи с Венесуэлой Азмун в протоколе матча не отметился, но немного помог своим партнерам, когда они забивали свой единственный гол — Сердар выиграл борьбу за мяч в центре поля, после чего иранцы и сравняли счет.

Отметим, что Азмун еще не забивал после возвращения в сборную. Впрочем, едва ли это обстоятельство волнует сейчас болельщиков казанцев. Во-первых, это всего лишь товарищеские встречи, а во-вторых, пусть лучше эти голы «достанутся» «Рубину». Примечательно, что за Венесуэлу в отчетном поединке сыграл бывший нападающий казанского клуба Саломон Рондон, выступающий ныне за английский «Ньюкасл».

Близок к вызову в первую сборную своей страны хавбек «Рубина» Реза Шекари

Филип Уремович, Реза Шекари

По одной игре против Франции и Омана, по 90 минут игрового времени

Два представителя «Рубина» отметились выступлением за молодежные сборные своих стран. Ярче всего проявил себя Филип Уремович. Помимо уверенной игры в центре обороны, защитник «Рубина» отметился забитым голом — Уремович оказался в нужное время в нужном месте и головой замкнул подачу с фланга. Учитывая не слишком удачное выступление основного состава хорватов в Лиге наций, уже весной Филипа может ждать приглашение в главную команду страны.

Также близок к вызову в первую сборную своей страны хавбек «Рубина» Реза Шекари. «Молодежка» Ирана встречалась со сверстниками из Омана, и Шекари провел на поле все 90 минут, показав себя настоящим лидером команды. Несомненно, это должно добавить мотивации и старания игроку на тренировках «Рубина».