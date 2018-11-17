Мухаметшин: «Молодежь, которая не вовлечена в такие самодеятельные коллективы, всегда будет в стороне стоять»

В Казани завершился фестиваль «Безнен заман — Наше время»

В «Пирамиде» состоялся гала-концерт VI телевизионного фестиваля «Безнен заман — Наше время». За главный кубок боролись предприятия со всей республики, но Гран-при взяла команда «Безопасности дорожного движения», которая выиграла премию в размере 250 тысяч рублей. Что дает творчество работающей молодежи и как они находят время, чтобы им заниматься, — в репортаже «Реального времени».

Фестиваль для тех, для кого творчество не является основной профессией



За час до начала концерта за кулисами царит суматоха — идут последние приготовления: участники повторяют слова, наносят макияж и делают прически. В раздевалке команды завода имени Горького рябит в глазах — участники этого коллектива одеты в тельняшки. Рубашка в сине-белую полоску — символ завода, на котором строят корабли, поэтому ребята хотели, чтобы со сцены они тоже ассоциировались с дальним плаванием. А в зале в это время зрители надувают воздушные шары и растягивают флаги предприятий. Несмотря на то, что команды приехали из разных уголков Татарстана, у каждой есть группа поддержки. Причем некоторые возглавляют сами генеральные директора предприятий.

Поддержать команды пришли и руководители многих предприятий



Фестиваль «Безнен заман — Наше время» создали в 2013 году при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова для развития творчески одаренной молодежи республики. Он создан для тех, кто работает на предприятиях нефтяной, энергетической, машиностроительной промышленности, в образовательных учреждениях, организациях социальной сферы обслуживания. Одним словом, для тех, для кого творчество не является основной профессией.

«Благодаря творчеству веселее работать — если бы этого не было, оставались бы только серые будни»

— Благодаря творчеству веселее работать — если бы этого не было, оставались бы только серые будни. Это все и создано для того, чтобы рабочие комфортнее себя чувствовали. Очень приятно после работы ехать на репетицию, потому что ты увидишь друзей и у тебя поднимется настроение, — уверен участник фестиваля — слесарь по обслуживанию тепловых сетей «Нижнекамскнефтехима» Дмитрий Матвеев.

«Нижнекамскнефтехим» представила команда из 15 человек



Развивать творческое начало среди сотрудников на «Нижнекамскнефтехиме» — старая традиция, поэтому молодежь активно вовлекают в художественную самодеятельность. Сейчас нефтехимическое предприятие представляют 15 человек — среди них аппаратчики, слесари, электрики, проектировщики и представители других рабочих профессий. Многие из них еще со школы занимаются театральным направлением, КВН, танцами, вокалом, выступают в различных творческих коллективах. В результате на предприятии сложилась хорошая команда, поэтому когда шесть лет назад появился фестиваль «Безнен заман — Наше время» ребята, не раздумывая, заявились на участие в нем и в первый же год взяли Гран-при.

— Это такой фестиваль, где ты должен быть универсальным — и петь, и танцевать, так что в нашей команде все универсалы. К конкурсу мы начинаем готовиться за месяц — пишем, репетируем, собираемся не реже трех раз в неделю. Если честно, то иногда жены ворчат, говорят: «Ты постоянно пропадаешь на репетиции, когда дома розетку прикрутишь?» — смеется Дмитрий Матвеев.

В 2018 году заявки на участие подали более 170 организаций и предприятий Татарстана

Фестиваль «Безнен заман — Наше время» начался в сентябре — сначала принимали заявки от предприятий, после проходили зональные отборочные туры, в которых приняли участие более 800 человек, представители более чем 170 организаций и предприятий Татарстана. Лучшие команды пригласили для участия в гала-концерте в Казани.

— Мы ищем новые формы работы с молодежью, в том числе со студенческими отрядами и волонтерским движением. Есть вопросы, которые требуют дополнительных усилий органов государственной и муниципальной власти, чтобы как можно больше молодежи привлечь ко всем добрым делам, которые проводятся в нашей республике. Значительная часть молодежи не очень активна в этих мероприятиях, безразлична к некоторым делам, не секрет, что сидят в социальных сетях, интернете. Молодежь, которая не вовлечена в такие самодеятельные коллективы, всегда будет чуть в стороне стоять от таких энтузиастов, как вы. Задача решается в том числе и этим фестивалем, — сказал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Фестиваль «Безнен заман — Наше время» создали в 2013 году при поддержке руководства республики



Участники соревновались в трех номинациях: «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы», но они не ограничивали себя строгими рамками — на сцене то жонглировали, то играли на бокалах, то «переносились в прошлое», то «отправлялись на другую планету». В результате ни одна команда не осталась без дипломов и кубков — отметили каждого. «Нижнекамскнефтехим» занял первые места в «Музыкальном направлении», «Хореографии», «Минуте славы» и в номинации «Визитка», кроме этого, команде присудили общее первое место. Ну а Гран-при фестиваля «Безнен заман — Наше время» удостоилась команда «Безопасности дорожного движения», которая получила переходящий кубок президента Татарстана и премию в размере 250 тыс. рублей.