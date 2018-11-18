Куда пойти в Казани: Безруков «без фальши», спектакль Дюжева и лекция об истории артиллерии

Афиша мероприятий с 19 по 25 ноября

Следующая неделя в Казани начнется со спектакля Сергея Безрукова «Хулиган. Исповедь», посвященного Сергею Есенину. Также с постановкой «Евгений Онегин» выступит Дмитрий Дюжев. Помимо этого, жителям и гостям нашего города представят историю казанской артиллерии и архитектуры авангарда 20-х годов. Подробнее в обзоре «Реального времени».

Безруков выступит со спектаклем «Хулиган. Исповедь» в театре Г. Камала (12+)



19 ноября Сергей Безруков раскроет образ Сергея Есенина в спектакле «Хулиган. Исповедь». Эта постановка является попыткой рассказать о загадочной судьбе великого поэта. По словам Безрукова, исполняющего главную роль, в спектакле не будет фальши: «Я пою и читаю строки в том виде, в котором они были созданы самим Сергеем Александровичем. Честно, без лицемерия. Есенин без купюр».

Начало — в 19.00. Стоимость билетов: 2500—6000 рублей.

Музей Пушечного двора представит историю казанской артиллерии (0+)

20 ноября Музей Пушечного двора познакомит казанцев с историей артиллерии в Казанском Кремле, объяснив при этом внутренние процессы изготовления орудий.

Начало — в 14.00. Стоимость билетов: 100—200 рублей.

20 ноября Музей Пушечного двора познакомит казанцев с историей артиллерии в Казанском Кремле. Фото Максима Платонова



В Доме Аксенова пройдет концерт в честь Дж. Пуччини (0+)

20 ноября студенты и преподаватели Казанской государственной консерватории дадут концерт в честь 160-летия со дня рождения Дж. Пуччини, великого итальянского оперного композитора.

Начало — в 18.00. Вход свободный.

В Казанской государственной консерватории пройдет Международный фестиваль пианистов (0+)

20 ноября талантливейшие пианисты сыграют на Международном фестивале «Фортепиано без границ». Выступать будут как совсем юные дарования, так и признанные музыканты.

Начало — в 18.30. Стоимость билетов: 200—500 рублей.

Дмитрий Дюжев представит спектакль «Евгений Онегин» в «Униксе» (6+)

23 ноября в Казань приедет Дмитрий Дюжев со своим спектаклем «Евгений Онегин». Перед актером стоит задача раскрыть образ пушкинского героя с новой стороны. Весь поэтический текст прочтет сам артист, а музыкальная часть, написанная выдающимся советским композитором Сергеем Прокофьевым, поможет зрителю проникнуться жизнью главного героя.

Начало — в 19.00. Стоимость билетов: 900—3600 рублей.

23 ноября в Казань приедет Дмитрий Дюжев со своим спектаклем «Евгений Онегин». Фото e-nkama.ru

Известный историк архитектуры раскроет новые факты об авангарде 20-х годов (0+)

23 ноября в Центре современной культуры «Смена» именитый историк архитектуры авангарда Александра Селиванова проведет лекцию «Новый быт/новая архитектура: социальные и архитектурные эксперименты 1920-х».

Начало — в 19.00, вход свободный.

Казанцев познакомят с халяльной культурой (0+)

24 и 25 ноября в «Смене» соберутся предприниматели, которые на своем примере покажут, как это — следовать халяльному образу жизни в современном мире. Гостей угостят халяльной кухней, расскажут о ее особенностях, а также прочитают лекции об истории халяль.

Время работы: с 12.00 до 20.00, вход — 50 рублей.

Чемпионат Pole Dance в Казани (12+)

24 ноября для привлечения интереса к шестовой акробатике в казанском Ju-Ju Bar проведут чемпионат Pole Dance «Без правил». Организаторы настроены приобщить публику к данному виду танцев — по их мнению, это один из лучших способов держать свое здоровье в тонусе.

Начало — в 15.00. Стоимость билетов: 500 рублей.

Здесь любой желающий сможет найти себе домашнего друга. Фото tatmuseum.ru



Благотворительная акция-выставка кошек пройдет в Национальном музее РТ (0+)

25 ноября благотворительная акция-выставка кошек «Дорога домой» пройдет в стенах Национального музея РТ. Здесь любой желающий сможет найти себе домашнего друга. Все кошки имеют документы, привиты и здоровы. Во время выставки будет присутствовать ветеринарный врач, который расскажет все о заботе о котах.

Время работы — с 11.00 до 15.00. Стоимость билетов: 50 рублей (до 7 лет бесплатно).

Всероссийская выставка собак на Казанском ипподроме (0+)

25 ноября каждый сможет посмотреть на собак разных пород в рамках Всероссийской выставки. Встреча с верными друзьями пройдет на Казанском ипподроме.

Время работы — с 9.00 до 17.00. Вход свободный.