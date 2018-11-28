Набирающее Поволжье: в Нижнем кредитуется бизнес, в национальных республиках — население

Обзор рынка кредитования в крупнейших регионах ПФО в январе — сентябре 2018 года

«Реальное время» изучает, как обстоят дела с кредитованием бизнеса и населения в крупнейших регионах Приволжского федерального округа. Как оказалось, население достаточно легко берет кредиты, особенно в Татарстане и Башкирии, а вот бизнес не чувствует себя уверенно — за исключением Нижегородской области.

Физические лица: в республиках почти не боятся кредитов в валюте



По данным, оказавшимся в распоряжении аналитической службы «Реального времени», среди четырех сравниваемых регионов Приволжского федерального округа больше всего кредитов, а именно на сумму 227 млрд рублей, взяли жители Татарстана и Башкортостана. Разница между Татарстаном и Башкортостаном очень незначительна, но годовой рост (по сравнению с январем — сентябрем прошлого года) более ярко выражен в РТ — здесь он составил 56%, в то время как в РБ — лишь 43%. Татарстан, таким образом, опередил Башкирию по объему кредитов, предоставленных физлицам — год назад этот показатель составлял всего 145,5 млрд рубле, а это меньше не только чем в Башкортостане, но и в Нижегородской области.

У нижегородцев рост как раз довольно незначительный — всего на 9%. Сейчас объем взятых кредитов в регионе оказался самым небольшим из четырех регионов — 170 млрд рублей. В Самарской области показатель вырос так же, как в Башкортостане — на 43%, до 182 млрд рублей. Такая значительная разница по показателям роста может быть связана с двумя противоположными причинами — или у населения Татарстана тотальная нехватка денег, или, наоборот, с финансовым положением все в порядке и появилась уверенность в завтрашнем дне.

Если судить по показателю роста объема ипотечных жилищных кредитов, то справедлива вторая версия. Ипотечные кредиты, а их вряд ли будут брать люди, не уверенные в своем материальном положении, увеличились в объемах еще сильнее: в Татарстане, например, на 60%, а в Башкортостане — даже на 68% (до 65 и 63 млрд рублей соответственно). Показатели этих регионов по объему оказались наибольшими из четверки анализируемых. В Самарской и Нижегородской областях объем ипотечных жилищных кредитов оказался равен примерно 40 млрд рублей, а рост — около 58% за год. Такое значительное увеличение, видимо, связано с ощутимым снижением средневзвешенной процентной ставки — в прошлом году во всех регионах она составляла около 11%, сейчас — около 9,5%.

Показатели по кредитам в рублях, предоставленным физическим лицам, по регионам

Регион Дата Объем кредитов всего, млнруб. в том числе: Жилищные кредиты из них: Количество, единиц Объем, млн руб. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /

с начала года Средневзвешенная ставка, % /

с начала года Ипотечные жилищные кредиты из них: Количество, единиц Объем, млн руб. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /

с начала года Средневзвешенная ставка, % /

с начала года под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве Количество, единиц Объем, млн руб. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /

с начала года Средневзвешенная ставка, % /

с начала года Татарстан 01.10.2018 226 751 39 404 65 631 185,5 Татарстан 01.10.2017 145 536 28 153 41 194 175,8 Башкортостан 01.10.2018 226 891 38 413 63 496 182,7 Башкортостан 01.10.2017 158 206 24 870 37 745 175,6 Нижегородская 01.10.2018 169 932 22 988 40 096 191,3

При таком значительном росте закредитованности физических лиц не могла не вырасти и задолженность. Однако рост ее оказался не таким серьезным, как рост объема выданных кредитов: по четырем регионам — всего на 20—28%. Соответственно, жители в целом могут обеспечивать взятые кредиты (и, вероятно, получается это лучше, чем год назад). Лидером по общему объему рублевой задолженности, как и в прошлом году, стал Башкортостан — здесь население должно банкам 381 млрд рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Второе место — у Татарстана с 371 млрд рублей, но рост тут чуть более значительный, на 28%. В двух других регионах задолженность значительно меньше: в Самарской области — 286 млрд рублей (рост за год на 20%), в Нижегородской области — 272 млрд рублей (21%).

По ипотечным жилищным кредитам задолженность во всех четырех регионах выросла больше, чем по всем кредитам в целом — от 22% в Самарской области (тут она составляет 121 млрд рублей) до 35% в Татарстане (172 млрд рублей). Наименьший объем задолженности — в Нижегородской области (117 млрд рублей), в Башкортостане показатель равен 170 млрд рублей.

Отдельно интересно отметить динамику задолженности по кредитам в иностранной валюте — в зависимости от региона она очень сильно различается. Наибольший ее объем — 520 млн в рублевом эквиваленте — в Башкортостане, при этом за год она выросла здесь на треть. В Татарстане показатель составляет 364 млн рублей, но за год он вырос сразу на две трети. А вот в двух других регионах цифры значительно снизились: в Самарской области — на 36%, до 490 млн рублей, в Нижегородской области — вообще, на 55%, до 361 млн рублей. Задолженность в иностранной валюте по ипотечным жилищным кредитам снизилась во всех регионах — от 20% в Татарстане до 33% в Самарской области. Таким образом, нерублевую ипотеку во всех четырех регионах упорно пытаются погашать, а вот кредиты в валюте на другие цели в Татарстане и Башкортостане погашаются не так охотно — возможно, не подкрепленных недвижимым залогом кредитов население боится меньше, чем ипотечных.

Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам по регионам

Регион Дата в рублях в иностранной валюте по кредитам, всего в том числе: по кредитам, всего в том числе: по жилищным кредитам из них: по жилищным кредитам из них: по ипотечным жилищным кредитам в том числе просроченная из них: по ипотечным жилищным кредитам в том числе просроченная из них: под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве в том числе просроченная под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве в том числе просроченная Татарстан 01.10.2018 371 058 172 660 171 721 1 211 Татарстан 01.10.2017 289 766 128 505 127 439 1 070 Башкортостан 01.10.2018 380 861 171 075 169 921 1 239 Башкортостан 01.10.2017 305 068 130 967 128 867 1 249

Юридические лица: оптимистичный нижегородский бизнес

А вот ситуация с кредитованием юридических лиц иная. Из четырех анализируемых регионов объемы полученных предприятиями кредитов выросли лишь в одном — Нижегородской области. Тут показатель увеличился на 21%, с 539 до 654 млрд рублей. Причем кредиты в рублях по сравнению с первыми тремя кварталами прошлого года выросли не так значительно — лишь на 12% (с 498 до 557 млрд рублей), а вот кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах подскочили сразу в 2,4 раза — с 40,5 до 96,5 млрд рублей. Нижегородская область является и безоговорочным лидером по объему кредитов в валюте (в Башкортостане, например, их сумма — всего 10,5 млрд рублей, в Самарской области — 3,3 млрд рублей, в Татарстане — 3,1 млрд рублей).

В остальных регионах предприятия сбавили финансовый задор и объемы кредитования растить не спешат — вероятно, ситуация для бизнеса сейчас не самая лучшая, и компании не чувствуют возможности погашать взятые финансовые обязательства. Общий объем займов в трех остальных исследуемых регионах снизился на 10—28%. Наибольшее снижение — в по-прежнему лидирующем Татарстане, с 1,54 до 1,1 трлн рублей. В Башкортостане объем кредитов снизился на четверть, с 434 до 330 млрд рублей, в Самарской области — на 10, с 410 до 369 млрд рублей. При этом основная масса кредитов взята в рублях, соответственно, указанная динамика примерно описывает ситуацию именно с рублевыми кредитами. Напомним, за исключением Нижегородской области в четырех регионах ПФО кредиты в иностранной валюте почти не берут. Что интересно, кредитование в валюте снизилось в Татарстане и Башкортостане на 86 и 63% соответственно, а вот в Самарской области увеличилось на 70%. Впрочем, объемы кредитов в валюте настолько малы на общем фоне, что делать какие-то глубокие выводы из этого не стоит. Речь, вероятнее всего, идет о крупных кредитах отдельных предприятий, имеющих доступ к зарубежным финансовым рынкам.

Что касается корпоративной задолженности, то безоговорочный лидер тут Татарстан со своими 725 млрд рублей. За ним с близкими результатами следуют остальные регионы: Нижегородская область — 398 млрд, Башкортостан — 368 млрд, Самарская область — 338 млрд. При этом существенных изменений по рублевой задолженности за год не было, а вот валютная задолженность в одном из регионов заметно скакнула: в Нижегородской области показатель увеличился в 2,2 раза, что неудивительно, учитывая скачок региона по выдаче валютных кредитов.

В пользу того, что в Нижнем Новгороде бизнес чувствует себя относительно спокойно, а в других регионах, мягко говоря, нервно, говорит и динамика показателей просроченной задолженности. В двух из четырех регионов «просрочка» у бизнеса значительно выросла. Эти регионы — Татарстан и Башкортостан. У первого, региона-лидера по «просрочке», показатель вырос сразу на 81%, с 22 до 40 млрд рублей. Башкортостан по общему объему «просрочки» находится на третьем месте, но показатель тут вырос еще сильнее, чем в соседнем Татарстане — более чем в два раза (с 8,9 до 18,3 млрд рублей). На втором месте Самарская область с 35,6 млрд рублей, показатель вырос здесь за год на 6%. А замыкает четверку Нижегородская область — объем «просрочки» тут даже снизился на 13%, с 21,6 до 18,7 млрд рублей.

Кредиты, предоставленные юрлицам и индивидуальным предпринимателям, по регионам

Регион Дата Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по состоянию Объем Задолженность Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Татарстан 01.10.2018 1109 566 1106 487 3 079 725 148 Татарстан 01.10.2017 1541 383 1520 126 21 257 738 963 Башкортостан 01.10.2018 329 761 319 271 10 490 368 112 Башкортостан 01.10.2017 434 181 405 805 28 377 362 497 Нижегородская 01.10.2018 653 675 557 132 96 543 397 604 Нижегородская 01.10.2017 538 918 498 421 40 497 366 891

Татарстан берет под обрабатывающие производства и не брезгует валютой для добычи полезных ископаемых

У региона-лидера по объему полученных предприятиями кредитов — Татарстана — основная масса займов приходится на сферу обрабатывающих производств. В январе — сентябре 2018 года предприятия из этой сферы взяли кредитов на 759 млрд рублей — на 38% меньше, чем годом ранее. В Нижегородской области, находящейся на втором месте по объему кредитов, на обрабатывающие производства приходится менее 20% кредитов — на сумму 102 млрд рублей, при этом показатель снизился на треть.

В двух других регионах обрабатывающие производства — также сфера, получающая больше всего кредитов, но ее вклад значительно меньший, чем в Татарстане. В Самарской области, как и в Нижегородской, обрабатывающие производства взяли меньше половины кредитов — на 119 из 366 млрд рублей, но этот регион стал единственным, где показатель вырос на треть. В Башкортостане обрабатывающие производства получили примерно половину общего объема кредитов — 164 из 320 млрд рублей — показатель снизился на 12%.

Наиболее заметной сферой во втором по объему корпоративных кредитов регионе — Нижегородской области — стала оптовая и розничная торговля. Тут кредитов было взято на 123 млрд рублей — это на 20% больше, чем год назад. Для сравнения — в Татарстане кредиты предприятия этой сферы взяли на 95 млрд рублей (рост на 7%), в Башкортостане — на 44 млрд (снижение на 5%), в Самарской области — на 36 млрд (снижение на 6%).

Из других заметных результатов в четырех регионах можно выделить значительный рост закредитованности сферы добычи полезных ископаемых в Татарстане — в 4 раза, с 6,4 до 26 млрд рублей (в Самарской области, например, эта сфера, напротив, обвалилась — с 14,7 млрд до 517 млн рублей), в том же регионе — сферы строительства — в 2 раза, с 13,7 до 26,8 млрд рублей (в Башкортостане, к примеру, показатель снизился с 46 до 17 млрд рублей). В сфере строительства лидером по полученным кредитам стала Самарская область — тут показатель составляет 30,3 млрд рублей.

Кредиты, предоставленные юрлицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической деятельности, по регионам

Регион Дата Объемы кредитования Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей Татарстан 01.10.2018 1106 487 26 049 25 962 758 578 Татарстан 01.10.2017 1520 126 6 431 6 047 1219 638 Башкортостан 01.10.2018 319 271 11 999 1 210 164 004 Башкортостан 01.10.2017 405 805 9 333 5 591 187 409 Нижегородская 01.10.2018 557 132 325 20 102 301 Нижегородская 01.10.2017 498 421 676 134 150 022

В валюте, как уже говорилось, кредитование больше всего популярно в Нижегородской области. Здесь за первые три квартала предприятия взяли кредитов в иностранных металлах и валюте на 96,5 млрд рублей. Это в 2,4 раза больше, чем годом ранее. При этом в основном такой рост (как и весь результат) обеспечен активностью лишь одного сегмента, не слишком активного в регионе при кредитовании в рублях, — обрабатывающих производств. Предприятия из этой сферы взяли кредитов на 80 млрд рублей, что в два раза больше, чем год назад.

Наиболее значительный вклад в валютном кредитовании у обрабатывающих производств также и в Башкортостане (9,2 из 10,5 млрд рублей, падение на две трети за год) и в Самарской области (2,28 млрд из 3,25 млрд рублей, рост на 62%). В Татарстане самая значительная сфера валютного кредитования — добыча полезных ископаемых, на нее пришлось 2,2 из 3,1 млрд рублей — это на 19% меньше, чем год назад. Кроме того, можно выделить заметный рост кредитования в иностранной валюте сферы производства транспортных средств и оборудования в Нижегородской области (с 84 до 590 млн рублей) и очень сильное ее же проседание — в Башкирии (с 19,8 до 9,2 млрд рублей).

Кредиты, предоставленные юрлицам и индивидуальным предпринимателям в валюте и драгоценных металлах, по видам экономической деятельности, по регионам

Регион Дата Объемы кредитования Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей Татарстан 01.10.2018 3.079 2.188 2.188 708 Татарстан 01.10.2017 21.257 2.691 0 0 Башкортостан 01.10.2018 10.490 0 0 9.167 Башкортостан 01.10.2017 28.377 290 0 27.367 Нижегородская 01.10.2018 96.543 0 0 80.026 Нижегородская 01.10.2017 40.497 0 0 39.758

Долги обрабатывающих производств и производителей машин

Лидером по рублевой задолженности является Татарстан — местные предприятия должны банкам 515 млрд рублей. Во всех трех оставшихся регионах показатель задолженности очень схож и составляет около 310—350 млрд рублей. При этом в Татарстане и Самарской области задолженность снизилась, примерно, на 6% и 10% соответственно, а в Нижегородской области почти не изменилась.

Для всех регионов основная сфера, в которой есть рублевая задолженность — обрабатывающие производства. Больше всего она в Татарстане — 268,5 млрд рублей. В остальных регионах показатель заметно меньше — 157 млрд рублей в Самарской области, 154 млрд в Башкортостане, 131 млрд в Нижегородской области. При этом заметное изменение за год произошло только в Башкирии, тут рост составил 12%.

Другая существенная сфера по задолженности, опять же, для всех регионов — производство транспортных средств и оборудования. Больше всего предприятия этой сферы задолжали в Татарстане — 130 млрд рублей, на втором месте — Самарская область с 80 млрд рублей, далее Нижегородская область с 63 млрд и Башкортостан с 51 млрд. При этом в Татарстане и Башкирии показатель за год заметно вырос — на 17 и 95% соответственно.

Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической деятельности, по регионам

Регион Дата Задолженность по кредитам Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей Татарстан 01.10.2018 515.217 2.972 2.896 268.507 Татарстан 01.10.2017 550.877 5.536 5.094 278.065 Башкортостан 01.10.2018 310.688 23.412 11.297 153.378 Башкортостан 01.10.2017 300.640 23.626 15.627 137.505 Нижегородская 01.10.2018 348.277 360 187 130.647 Нижегородская 01.10.2017 345.222 567 337 134.659

Что касается задолженности по кредитам в иностранной валюте и драгоценных металлах, то и здесь безоговорочным лидером является Татарстан с 210 млрд рублей. За год этот показатель еще и вырос на 12%. В основном вся эта задолженность приходится на обрабатывающие производства — компании из этой сферы должны 166 млрд рублей в валюте, причем за год показатель вырос в 3,3 раза (причина тому — рост задолженности компаний химической отрасли с нуля до 109 млрд рублей). Заметный рост задолженности в валюте также у компаний Нижегородской области — в 2,3 раза, с 22 до 62 млрд рублей. Как и в случае с Татарстаном, показатель в основном связан с обрабатывающими производствами. Они должны 53 млрд рублей, за год эта цифра выросла в 2,7 раза. Конкретно это заметно в категории компаний, занимающихся металлургией — показатель подскочил в 4,6 раза, до 30 млрд рублей.

Второе место по валютному долгу занимает Башкортостан — 57,4 млрд рублей, но тут цифра снизилась на 7%. Наконец, у Самарской области долг в валюте совсем небольшой — 8,5 млрд рублей, рост за год — на 9%. Из скачков по сферам можно выделить торговлю в Татарстане, которая увеличила задолженность в валюте со 101 млн до 36,3 млрд рублей, а также категорию компаний, занимающуюся операциями с недвижимым имуществом в Нижегородской области. Тут показатель подскочил с 38 млн до 8,4 млрд рублей.

Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и индивидуальным предпринимателям в валюте и драгоценных металлах, по видам экономической деятельности, по регионам

Регион Дата Задолженность по кредитам Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей Татарстан 01.10.2018 209.931 0 0 165.556 Татарстан 01.10.2017 188.086 97.379 0 50.667 Башкортостан 01.10.2018 57.424 0 0 52.795 Башкортостан 01.10.2017 61.857 4.522 0 52.384 Нижегородская 01.10.2018 49.326 0 0 33.946 Нижегородская 01.10.2017 21.669 0 0 12.645

Башкирия наращивает «просрочку» благодаря обработке древесины

Тревожна ситуация с просроченной задолженностью, особенно в двух республиках. Из четырех анализируемых регионов выше всего «просрочка» сейчас в Татарстане. Здесь она составляет 39 млрд рублей, рост за год — на 84%. Башкортостан, хотя и занимает по-прежнему четвертое место по объему просроченной задолженности, стал лидером по годовому росту: тут показатель увеличился более чем двукратно. Повысился показатель и в находящейся на втором месте Самарской области, хотя и незначительно — на 6%, до 36 млрд рублей. Как положительную можно охарактеризовать динамику только в Нижегородской области — тут «просрочка» составляет лишь 19 млрд рублей, при этом за год она снизилась на 11%.

Наибольшие опасения вызывает такая сфера, как обрабатывающие производства в Татарстане. Тут «просрочка» выросла почти в четыре раза — с 6 до 23 млрд рублей. Особенно заметны сложности у производства пищевых продуктов (скачок со 133 млн до 11,3 млрд рублей) и химического производства (со 104 млн до 4,8 млрд рублей). Подскочила «просрочка» также у металлургического производства (с 5 до 307 млн рублей) и производства машин и оборудования (с 29 до 816 млн рублей). Кроме того, с 5 до 559 млн рублей скакнула «просрочка» у предприятий, занимающихся воздушным транспортом.

В Башкортостане «просрочка» обрабатывающих производств увеличилась в три раза — с 1,4 до 4,4 млрд рублей. Особенно это заметно в категории обработки древесины (со 181 млн до 2,9 млрд рублей), химического производства (с 22 до 166 млн рублей). Подскочила также просроченная задолженность в сфере производства электроэнергии, газа и воды — с 1 до 540 млн рублей. Сфера сельского хозяйства увеличила показатель с 1 до 6,2 млрд рублей. В Нижегородской области опасно увеличилась «просрочка» в сфере производства транспортных средств — с 10 до 168 млн рублей.

Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической деятельности, по регионам

Регион Дата Просроченная задолженность по кредитам Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей Татарстан 01.10.2018 38.987 2 0 22.687 Татарстан 01.10.2017 21.230 8 0 6.064 Башкортостан 01.10.2018 17.922 132 132 4.402 Башкортостан 01.10.2017 8.694 124 124 1.420 Нижегородская 01.10.2018 18.733 279 187 1.776 Нижегородская 01.10.2017 20.995 465 327 2.719

Просроченная задолженность в иностранной валюте и драгоценных металлах совсем небольшая (на фоне рублевой) и показала разную динамику в разных регионах. В Татарстане и Самарской области она выросла, но едва заметно — на 2% и 6% соответственно. При этом в Татарстане этот показатель самый большой из четырех регионов, 600 млн рублей, а в Самарской почти самый низкий, 17 млн рублей. В Башкортостане показатель — второй по величине, причем вырос за год очень сильно — на 74%. В Нижегородской области, напротив, показатель снизился с 591 млн рублей (год назад он был самым большим) до 7 млн.

Если говорить о сферах, имеющих «просрочку» в иностранных валютах, то вся она приходится на обрабатывающие производства в Башкортостане и Самарской области. В Татарстане на них приходится 485 млн рублей (причем за год цифра не изменилась), оставшиеся 114 млн — на оптовую и розничную торговлю (тут — рост на 13%). В Нижегородской области 7 млн рублей распределены между оптовой и розничной торговлей (1 млн) и «прочими видами деятельности» (6 млн рублей). Почти полное исчезновение просроченной задолженности в регионе связано с покрытием «просрочки» предприятиями из сферы целлюлозно-бумажного производства, а также издательской и полиграфической деятельности. Годом ранее показатель составлял 580 млн рублей, сейчас он снизился до нуля.

Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и индивидуальным предпринимателям в валюте и драгоценных металлах, по видам экономической деятельности, по регионам

Регион Дата Просроченная задолженность по кредитам Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей Татарстан 01.10.2018 599 0 0 485 Татарстан 01.10.2017 586 0 0 485 Башкортостан 01.10.2018 363 0 0 363 Башкортостан 01.10.2017 209 0 0 97 Нижегородская 01.10.2018 7 0 0 0 Нижегородская 01.10.2017 591 0 0 580

МСБ, как и «физики», стал брать больше кредитов

Малый и средний бизнес больше всего кредитов в первые три квартала 2018 года получил в Татарстане (154 млрд рублей) и Нижегородской области (146 млрд рублей). Показатель Самарской области — 102 млрд рублей, а Башкортостана — 77 млрд рублей. Башкирия стала и единственным регионом, где кредитование снизилось на 18%. В Татарстане цифра увеличилась на 4%, в Самарской области — на 13%, в Нижегородской — на 15%. Почти все эти кредиты взяты в рублях, единственным регионом с заметным присутствием кредитов в валюте стал Башкортостан. Тут показатель составляет 1,3 млрд рублей, он вырос за год на 95%. А вот в Нижегородской области показатель, напротив, обрушился с 702 до 76 млн рублей.

Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП в рублях, валюте и драгоценных металлах, по регионам

Регион Дата Объем предоставленных кредитов в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям Татарстан 01.10.2018 154.124 9.263 73 0 Татарстан 01.10.2017 148.603 8.174 0 0 Башкортостан 01.10.2018 77.196 6.323 1.323 0 Башкортостан 01.10.2017 95.415 5.644 679 0 Нижегородская 01.10.2018 146.218 8.309 76 0 Нижегородская 01.10.2017 126.574 10.666 702 0

А вот задолженность МСБ выросла только в одном регионе — Татарстане. Показатель (самый большой из анализируемых регионов) тут вырос на 6%, со 121 до 128 млрд рублей. В остальных регионах показатель не дотягивает до 100 млрд рублей: в Нижегородской области — 98 млрд рублей (-3% за год), в Самарской области — 80 млрд рублей, в Башкортостане — 66 млрд рублей (по -13% за год). В Татарстане при этом произошел резкий скачок задолженности в иностранной валюте — в 5,4 раза, со 111 до 596 млн рублей. В остальных регионах показатель, напротив, значительно снизился: в Башкортостане — с 1,9 млрд до 408 млн, в Самарской области — с 837 до 241 млн, в Нижегородской области — с 247 до 150 млн рублей.

Лидером по просроченной задолженности стала Самарская область. Тут показатель вырос на 10%, с 15 до 17 млрд рублей. В находившейся на втором месте по итогам первых трех кварталов 2017 года Нижегородской области показатель значительно снизился — с 14 до 9 млрд рублей. В Башкортостане и Татарстане показатель незначительно вырос — на 1 и 2% соответственно (до 5,5 и 7 млрд рублей).

Задолженность, в том числе просроченная, по кредитам, предоставленным субъектам МСП в рублях, валюте и драгоценных металлах

Регион Дата Задолженность по состоянию на в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего Просроченная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей Татарстан 01.10.2018 127.144 9.794 596 0 Татарстан 01.10.2017 120.555 8.931 111 0 Башкортостан 01.10.2018 66.020 8.196 408 0 Башкортостан 01.10.2017 74.175 7.817 1.874 0 Нижегородская 01.10.2018 97.536 10.720 150 5