Набирающее Поволжье: в Нижнем кредитуется бизнес, в национальных республиках — население
Обзор рынка кредитования в крупнейших регионах ПФО в январе — сентябре 2018 года
«Реальное время» изучает, как обстоят дела с кредитованием бизнеса и населения в крупнейших регионах Приволжского федерального округа. Как оказалось, население достаточно легко берет кредиты, особенно в Татарстане и Башкирии, а вот бизнес не чувствует себя уверенно — за исключением Нижегородской области.
Физические лица: в республиках почти не боятся кредитов в валюте
По данным, оказавшимся в распоряжении аналитической службы «Реального времени», среди четырех сравниваемых регионов Приволжского федерального округа больше всего кредитов, а именно на сумму 227 млрд рублей, взяли жители Татарстана и Башкортостана. Разница между Татарстаном и Башкортостаном очень незначительна, но годовой рост (по сравнению с январем — сентябрем прошлого года) более ярко выражен в РТ — здесь он составил 56%, в то время как в РБ — лишь 43%. Татарстан, таким образом, опередил Башкирию по объему кредитов, предоставленных физлицам — год назад этот показатель составлял всего 145,5 млрд рубле, а это меньше не только чем в Башкортостане, но и в Нижегородской области.
У нижегородцев рост как раз довольно незначительный — всего на 9%. Сейчас объем взятых кредитов в регионе оказался самым небольшим из четырех регионов — 170 млрд рублей. В Самарской области показатель вырос так же, как в Башкортостане — на 43%, до 182 млрд рублей. Такая значительная разница по показателям роста может быть связана с двумя противоположными причинами — или у населения Татарстана тотальная нехватка денег, или, наоборот, с финансовым положением все в порядке и появилась уверенность в завтрашнем дне.
Если судить по показателю роста объема ипотечных жилищных кредитов, то справедлива вторая версия. Ипотечные кредиты, а их вряд ли будут брать люди, не уверенные в своем материальном положении, увеличились в объемах еще сильнее: в Татарстане, например, на 60%, а в Башкортостане — даже на 68% (до 65 и 63 млрд рублей соответственно). Показатели этих регионов по объему оказались наибольшими из четверки анализируемых. В Самарской и Нижегородской областях объем ипотечных жилищных кредитов оказался равен примерно 40 млрд рублей, а рост — около 58% за год. Такое значительное увеличение, видимо, связано с ощутимым снижением средневзвешенной процентной ставки — в прошлом году во всех регионах она составляла около 11%, сейчас — около 9,5%.
|Регион
|Дата
|Объем кредитов всего, млнруб.
|в том числе:
|Жилищные кредиты
|из них:
|Количество, единиц
|Объем, млн руб.
|Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /
с начала года
|Средневзвешенная ставка, % /
с начала года
|Ипотечные жилищные кредиты
|из них:
|Количество, единиц
|Объем, млн руб.
|Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /
с начала года
|Средневзвешенная ставка, % /
с начала года
|под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|Количество, единиц
|Объем, млн руб.
|Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /
с начала года
|Средневзвешенная ставка, % /
с начала года
|Татарстан
|01.10.2018
|226 751
|39 404
|65 631
|185,5
|Татарстан
|01.10.2017
|145 536
|28 153
|41 194
|175,8
|Башкортостан
|01.10.2018
|226 891
|38 413
|63 496
|182,7
|Башкортостан
|01.10.2017
|158 206
|24 870
|37 745
|175,6
|Нижегородская
|01.10.2018
|169 932
|22 988
|40 096
|191,3
При таком значительном росте закредитованности физических лиц не могла не вырасти и задолженность. Однако рост ее оказался не таким серьезным, как рост объема выданных кредитов: по четырем регионам — всего на 20—28%. Соответственно, жители в целом могут обеспечивать взятые кредиты (и, вероятно, получается это лучше, чем год назад). Лидером по общему объему рублевой задолженности, как и в прошлом году, стал Башкортостан — здесь население должно банкам 381 млрд рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Второе место — у Татарстана с 371 млрд рублей, но рост тут чуть более значительный, на 28%. В двух других регионах задолженность значительно меньше: в Самарской области — 286 млрд рублей (рост за год на 20%), в Нижегородской области — 272 млрд рублей (21%).
По ипотечным жилищным кредитам задолженность во всех четырех регионах выросла больше, чем по всем кредитам в целом — от 22% в Самарской области (тут она составляет 121 млрд рублей) до 35% в Татарстане (172 млрд рублей). Наименьший объем задолженности — в Нижегородской области (117 млрд рублей), в Башкортостане показатель равен 170 млрд рублей.
Отдельно интересно отметить динамику задолженности по кредитам в иностранной валюте — в зависимости от региона она очень сильно различается. Наибольший ее объем — 520 млн в рублевом эквиваленте — в Башкортостане, при этом за год она выросла здесь на треть. В Татарстане показатель составляет 364 млн рублей, но за год он вырос сразу на две трети. А вот в двух других регионах цифры значительно снизились: в Самарской области — на 36%, до 490 млн рублей, в Нижегородской области — вообще, на 55%, до 361 млн рублей. Задолженность в иностранной валюте по ипотечным жилищным кредитам снизилась во всех регионах — от 20% в Татарстане до 33% в Самарской области. Таким образом, нерублевую ипотеку во всех четырех регионах упорно пытаются погашать, а вот кредиты в валюте на другие цели в Татарстане и Башкортостане погашаются не так охотно — возможно, не подкрепленных недвижимым залогом кредитов население боится меньше, чем ипотечных.
|Регион
|Дата
|в рублях
|в иностранной валюте
|по кредитам, всего
|в том числе:
|по кредитам, всего
|в том числе:
|по жилищным кредитам
|из них:
|по жилищным кредитам
|из них:
|по ипотечным жилищным кредитам
|в том числе просроченная
|из них:
|по ипотечным жилищным кредитам
|в том числе просроченная
|из них:
|под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|в том числе просроченная
|под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|в том числе просроченная
|Татарстан
|01.10.2018
|371 058
|172 660
|171 721
|1 211
|Татарстан
|01.10.2017
|289 766
|128 505
|127 439
|1 070
|Башкортостан
|01.10.2018
|380 861
|171 075
|169 921
|1 239
|Башкортостан
|01.10.2017
|305 068
|130 967
|128 867
|1 249
Юридические лица: оптимистичный нижегородский бизнес
А вот ситуация с кредитованием юридических лиц иная. Из четырех анализируемых регионов объемы полученных предприятиями кредитов выросли лишь в одном — Нижегородской области. Тут показатель увеличился на 21%, с 539 до 654 млрд рублей. Причем кредиты в рублях по сравнению с первыми тремя кварталами прошлого года выросли не так значительно — лишь на 12% (с 498 до 557 млрд рублей), а вот кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах подскочили сразу в 2,4 раза — с 40,5 до 96,5 млрд рублей. Нижегородская область является и безоговорочным лидером по объему кредитов в валюте (в Башкортостане, например, их сумма — всего 10,5 млрд рублей, в Самарской области — 3,3 млрд рублей, в Татарстане — 3,1 млрд рублей).
В остальных регионах предприятия сбавили финансовый задор и объемы кредитования растить не спешат — вероятно, ситуация для бизнеса сейчас не самая лучшая, и компании не чувствуют возможности погашать взятые финансовые обязательства. Общий объем займов в трех остальных исследуемых регионах снизился на 10—28%. Наибольшее снижение — в по-прежнему лидирующем Татарстане, с 1,54 до 1,1 трлн рублей. В Башкортостане объем кредитов снизился на четверть, с 434 до 330 млрд рублей, в Самарской области — на 10, с 410 до 369 млрд рублей. При этом основная масса кредитов взята в рублях, соответственно, указанная динамика примерно описывает ситуацию именно с рублевыми кредитами. Напомним, за исключением Нижегородской области в четырех регионах ПФО кредиты в иностранной валюте почти не берут. Что интересно, кредитование в валюте снизилось в Татарстане и Башкортостане на 86 и 63% соответственно, а вот в Самарской области увеличилось на 70%. Впрочем, объемы кредитов в валюте настолько малы на общем фоне, что делать какие-то глубокие выводы из этого не стоит. Речь, вероятнее всего, идет о крупных кредитах отдельных предприятий, имеющих доступ к зарубежным финансовым рынкам.
Что касается корпоративной задолженности, то безоговорочный лидер тут Татарстан со своими 725 млрд рублей. За ним с близкими результатами следуют остальные регионы: Нижегородская область — 398 млрд, Башкортостан — 368 млрд, Самарская область — 338 млрд. При этом существенных изменений по рублевой задолженности за год не было, а вот валютная задолженность в одном из регионов заметно скакнула: в Нижегородской области показатель увеличился в 2,2 раза, что неудивительно, учитывая скачок региона по выдаче валютных кредитов.
В пользу того, что в Нижнем Новгороде бизнес чувствует себя относительно спокойно, а в других регионах, мягко говоря, нервно, говорит и динамика показателей просроченной задолженности. В двух из четырех регионов «просрочка» у бизнеса значительно выросла. Эти регионы — Татарстан и Башкортостан. У первого, региона-лидера по «просрочке», показатель вырос сразу на 81%, с 22 до 40 млрд рублей. Башкортостан по общему объему «просрочки» находится на третьем месте, но показатель тут вырос еще сильнее, чем в соседнем Татарстане — более чем в два раза (с 8,9 до 18,3 млрд рублей). На втором месте Самарская область с 35,6 млрд рублей, показатель вырос здесь за год на 6%. А замыкает четверку Нижегородская область — объем «просрочки» тут даже снизился на 13%, с 21,6 до 18,7 млрд рублей.
|Регион
|Дата
|Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по состоянию
|Объем
|Задолженность
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|Татарстан
|01.10.2018
|1109 566
|1106 487
|3 079
|725 148
|Татарстан
|01.10.2017
|1541 383
|1520 126
|21 257
|738 963
|Башкортостан
|01.10.2018
|329 761
|319 271
|10 490
|368 112
|Башкортостан
|01.10.2017
|434 181
|405 805
|28 377
|362 497
|Нижегородская
|01.10.2018
|653 675
|557 132
|96 543
|397 604
|Нижегородская
|01.10.2017
|538 918
|498 421
|40 497
|366 891
Татарстан берет под обрабатывающие производства и не брезгует валютой для добычи полезных ископаемых
У региона-лидера по объему полученных предприятиями кредитов — Татарстана — основная масса займов приходится на сферу обрабатывающих производств. В январе — сентябре 2018 года предприятия из этой сферы взяли кредитов на 759 млрд рублей — на 38% меньше, чем годом ранее. В Нижегородской области, находящейся на втором месте по объему кредитов, на обрабатывающие производства приходится менее 20% кредитов — на сумму 102 млрд рублей, при этом показатель снизился на треть.
В двух других регионах обрабатывающие производства — также сфера, получающая больше всего кредитов, но ее вклад значительно меньший, чем в Татарстане. В Самарской области, как и в Нижегородской, обрабатывающие производства взяли меньше половины кредитов — на 119 из 366 млрд рублей, но этот регион стал единственным, где показатель вырос на треть. В Башкортостане обрабатывающие производства получили примерно половину общего объема кредитов — 164 из 320 млрд рублей — показатель снизился на 12%.
Наиболее заметной сферой во втором по объему корпоративных кредитов регионе — Нижегородской области — стала оптовая и розничная торговля. Тут кредитов было взято на 123 млрд рублей — это на 20% больше, чем год назад. Для сравнения — в Татарстане кредиты предприятия этой сферы взяли на 95 млрд рублей (рост на 7%), в Башкортостане — на 44 млрд (снижение на 5%), в Самарской области — на 36 млрд (снижение на 6%).
Из других заметных результатов в четырех регионах можно выделить значительный рост закредитованности сферы добычи полезных ископаемых в Татарстане — в 4 раза, с 6,4 до 26 млрд рублей (в Самарской области, например, эта сфера, напротив, обвалилась — с 14,7 млрд до 517 млн рублей), в том же регионе — сферы строительства — в 2 раза, с 13,7 до 26,8 млрд рублей (в Башкортостане, к примеру, показатель снизился с 46 до 17 млрд рублей). В сфере строительства лидером по полученным кредитам стала Самарская область — тут показатель составляет 30,3 млрд рублей.
|Регион
|Дата
|Объемы кредитования
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|Татарстан
|01.10.2018
|1106 487
|26 049
|25 962
|758 578
|Татарстан
|01.10.2017
|1520 126
|6 431
|6 047
|1219 638
|Башкортостан
|01.10.2018
|319 271
|11 999
|1 210
|164 004
|Башкортостан
|01.10.2017
|405 805
|9 333
|5 591
|187 409
|Нижегородская
|01.10.2018
|557 132
|325
|20
|102 301
|Нижегородская
|01.10.2017
|498 421
|676
|134
|150 022
В валюте, как уже говорилось, кредитование больше всего популярно в Нижегородской области. Здесь за первые три квартала предприятия взяли кредитов в иностранных металлах и валюте на 96,5 млрд рублей. Это в 2,4 раза больше, чем годом ранее. При этом в основном такой рост (как и весь результат) обеспечен активностью лишь одного сегмента, не слишком активного в регионе при кредитовании в рублях, — обрабатывающих производств. Предприятия из этой сферы взяли кредитов на 80 млрд рублей, что в два раза больше, чем год назад.
Наиболее значительный вклад в валютном кредитовании у обрабатывающих производств также и в Башкортостане (9,2 из 10,5 млрд рублей, падение на две трети за год) и в Самарской области (2,28 млрд из 3,25 млрд рублей, рост на 62%). В Татарстане самая значительная сфера валютного кредитования — добыча полезных ископаемых, на нее пришлось 2,2 из 3,1 млрд рублей — это на 19% меньше, чем год назад. Кроме того, можно выделить заметный рост кредитования в иностранной валюте сферы производства транспортных средств и оборудования в Нижегородской области (с 84 до 590 млн рублей) и очень сильное ее же проседание — в Башкирии (с 19,8 до 9,2 млрд рублей).
|Регион
|Дата
|Объемы кредитования
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|Татарстан
|01.10.2018
|3.079
|2.188
|2.188
|708
|Татарстан
|01.10.2017
|21.257
|2.691
|0
|0
|Башкортостан
|01.10.2018
|10.490
|0
|0
|9.167
|Башкортостан
|01.10.2017
|28.377
|290
|0
|27.367
|Нижегородская
|01.10.2018
|96.543
|0
|0
|80.026
|Нижегородская
|01.10.2017
|40.497
|0
|0
|39.758
Долги обрабатывающих производств и производителей машин
Лидером по рублевой задолженности является Татарстан — местные предприятия должны банкам 515 млрд рублей. Во всех трех оставшихся регионах показатель задолженности очень схож и составляет около 310—350 млрд рублей. При этом в Татарстане и Самарской области задолженность снизилась, примерно, на 6% и 10% соответственно, а в Нижегородской области почти не изменилась.
Для всех регионов основная сфера, в которой есть рублевая задолженность — обрабатывающие производства. Больше всего она в Татарстане — 268,5 млрд рублей. В остальных регионах показатель заметно меньше — 157 млрд рублей в Самарской области, 154 млрд в Башкортостане, 131 млрд в Нижегородской области. При этом заметное изменение за год произошло только в Башкирии, тут рост составил 12%.
Другая существенная сфера по задолженности, опять же, для всех регионов — производство транспортных средств и оборудования. Больше всего предприятия этой сферы задолжали в Татарстане — 130 млрд рублей, на втором месте — Самарская область с 80 млрд рублей, далее Нижегородская область с 63 млрд и Башкортостан с 51 млрд. При этом в Татарстане и Башкирии показатель за год заметно вырос — на 17 и 95% соответственно.
|Регион
|Дата
|Задолженность по кредитам
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|Татарстан
|01.10.2018
|515.217
|2.972
|2.896
|268.507
|Татарстан
|01.10.2017
|550.877
|5.536
|5.094
|278.065
|Башкортостан
|01.10.2018
|310.688
|23.412
|11.297
|153.378
|Башкортостан
|01.10.2017
|300.640
|23.626
|15.627
|137.505
|Нижегородская
|01.10.2018
|348.277
|360
|187
|130.647
|Нижегородская
|01.10.2017
|345.222
|567
|337
|134.659
Что касается задолженности по кредитам в иностранной валюте и драгоценных металлах, то и здесь безоговорочным лидером является Татарстан с 210 млрд рублей. За год этот показатель еще и вырос на 12%. В основном вся эта задолженность приходится на обрабатывающие производства — компании из этой сферы должны 166 млрд рублей в валюте, причем за год показатель вырос в 3,3 раза (причина тому — рост задолженности компаний химической отрасли с нуля до 109 млрд рублей). Заметный рост задолженности в валюте также у компаний Нижегородской области — в 2,3 раза, с 22 до 62 млрд рублей. Как и в случае с Татарстаном, показатель в основном связан с обрабатывающими производствами. Они должны 53 млрд рублей, за год эта цифра выросла в 2,7 раза. Конкретно это заметно в категории компаний, занимающихся металлургией — показатель подскочил в 4,6 раза, до 30 млрд рублей.
Второе место по валютному долгу занимает Башкортостан — 57,4 млрд рублей, но тут цифра снизилась на 7%. Наконец, у Самарской области долг в валюте совсем небольшой — 8,5 млрд рублей, рост за год — на 9%. Из скачков по сферам можно выделить торговлю в Татарстане, которая увеличила задолженность в валюте со 101 млн до 36,3 млрд рублей, а также категорию компаний, занимающуюся операциями с недвижимым имуществом в Нижегородской области. Тут показатель подскочил с 38 млн до 8,4 млрд рублей.
|Регион
|Дата
|Задолженность по кредитам
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|Татарстан
|01.10.2018
|209.931
|0
|0
|165.556
|Татарстан
|01.10.2017
|188.086
|97.379
|0
|50.667
|Башкортостан
|01.10.2018
|57.424
|0
|0
|52.795
|Башкортостан
|01.10.2017
|61.857
|4.522
|0
|52.384
|Нижегородская
|01.10.2018
|49.326
|0
|0
|33.946
|Нижегородская
|01.10.2017
|21.669
|0
|0
|12.645
Башкирия наращивает «просрочку» благодаря обработке древесины
Тревожна ситуация с просроченной задолженностью, особенно в двух республиках. Из четырех анализируемых регионов выше всего «просрочка» сейчас в Татарстане. Здесь она составляет 39 млрд рублей, рост за год — на 84%. Башкортостан, хотя и занимает по-прежнему четвертое место по объему просроченной задолженности, стал лидером по годовому росту: тут показатель увеличился более чем двукратно. Повысился показатель и в находящейся на втором месте Самарской области, хотя и незначительно — на 6%, до 36 млрд рублей. Как положительную можно охарактеризовать динамику только в Нижегородской области — тут «просрочка» составляет лишь 19 млрд рублей, при этом за год она снизилась на 11%.
Наибольшие опасения вызывает такая сфера, как обрабатывающие производства в Татарстане. Тут «просрочка» выросла почти в четыре раза — с 6 до 23 млрд рублей. Особенно заметны сложности у производства пищевых продуктов (скачок со 133 млн до 11,3 млрд рублей) и химического производства (со 104 млн до 4,8 млрд рублей). Подскочила «просрочка» также у металлургического производства (с 5 до 307 млн рублей) и производства машин и оборудования (с 29 до 816 млн рублей). Кроме того, с 5 до 559 млн рублей скакнула «просрочка» у предприятий, занимающихся воздушным транспортом.
В Башкортостане «просрочка» обрабатывающих производств увеличилась в три раза — с 1,4 до 4,4 млрд рублей. Особенно это заметно в категории обработки древесины (со 181 млн до 2,9 млрд рублей), химического производства (с 22 до 166 млн рублей). Подскочила также просроченная задолженность в сфере производства электроэнергии, газа и воды — с 1 до 540 млн рублей. Сфера сельского хозяйства увеличила показатель с 1 до 6,2 млрд рублей. В Нижегородской области опасно увеличилась «просрочка» в сфере производства транспортных средств — с 10 до 168 млн рублей.
|Регион
|Дата
|Просроченная задолженность по кредитам
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|Татарстан
|01.10.2018
|38.987
|2
|0
|22.687
|Татарстан
|01.10.2017
|21.230
|8
|0
|6.064
|Башкортостан
|01.10.2018
|17.922
|132
|132
|4.402
|Башкортостан
|01.10.2017
|8.694
|124
|124
|1.420
|Нижегородская
|01.10.2018
|18.733
|279
|187
|1.776
|Нижегородская
|01.10.2017
|20.995
|465
|327
|2.719
Просроченная задолженность в иностранной валюте и драгоценных металлах совсем небольшая (на фоне рублевой) и показала разную динамику в разных регионах. В Татарстане и Самарской области она выросла, но едва заметно — на 2% и 6% соответственно. При этом в Татарстане этот показатель самый большой из четырех регионов, 600 млн рублей, а в Самарской почти самый низкий, 17 млн рублей. В Башкортостане показатель — второй по величине, причем вырос за год очень сильно — на 74%. В Нижегородской области, напротив, показатель снизился с 591 млн рублей (год назад он был самым большим) до 7 млн.
Если говорить о сферах, имеющих «просрочку» в иностранных валютах, то вся она приходится на обрабатывающие производства в Башкортостане и Самарской области. В Татарстане на них приходится 485 млн рублей (причем за год цифра не изменилась), оставшиеся 114 млн — на оптовую и розничную торговлю (тут — рост на 13%). В Нижегородской области 7 млн рублей распределены между оптовой и розничной торговлей (1 млн) и «прочими видами деятельности» (6 млн рублей). Почти полное исчезновение просроченной задолженности в регионе связано с покрытием «просрочки» предприятиями из сферы целлюлозно-бумажного производства, а также издательской и полиграфической деятельности. Годом ранее показатель составлял 580 млн рублей, сейчас он снизился до нуля.
|Регион
|Дата
|Просроченная задолженность по кредитам
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|Татарстан
|01.10.2018
|599
|0
|0
|485
|Татарстан
|01.10.2017
|586
|0
|0
|485
|Башкортостан
|01.10.2018
|363
|0
|0
|363
|Башкортостан
|01.10.2017
|209
|0
|0
|97
|Нижегородская
|01.10.2018
|7
|0
|0
|0
|Нижегородская
|01.10.2017
|591
|0
|0
|580
МСБ, как и «физики», стал брать больше кредитов
Малый и средний бизнес больше всего кредитов в первые три квартала 2018 года получил в Татарстане (154 млрд рублей) и Нижегородской области (146 млрд рублей). Показатель Самарской области — 102 млрд рублей, а Башкортостана — 77 млрд рублей. Башкирия стала и единственным регионом, где кредитование снизилось на 18%. В Татарстане цифра увеличилась на 4%, в Самарской области — на 13%, в Нижегородской — на 15%. Почти все эти кредиты взяты в рублях, единственным регионом с заметным присутствием кредитов в валюте стал Башкортостан. Тут показатель составляет 1,3 млрд рублей, он вырос за год на 95%. А вот в Нижегородской области показатель, напротив, обрушился с 702 до 76 млн рублей.
|Регион
|Дата
|Объем предоставленных кредитов
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|индивидуальным предпринимателям
|индивидуальным предпринимателям
|индивидуальным предпринимателям
|Татарстан
|01.10.2018
|154.124
|9.263
|73
|0
|Татарстан
|01.10.2017
|148.603
|8.174
|0
|0
|Башкортостан
|01.10.2018
|77.196
|6.323
|1.323
|0
|Башкортостан
|01.10.2017
|95.415
|5.644
|679
|0
|Нижегородская
|01.10.2018
|146.218
|8.309
|76
|0
|Нижегородская
|01.10.2017
|126.574
|10.666
|702
|0
А вот задолженность МСБ выросла только в одном регионе — Татарстане. Показатель (самый большой из анализируемых регионов) тут вырос на 6%, со 121 до 128 млрд рублей. В остальных регионах показатель не дотягивает до 100 млрд рублей: в Нижегородской области — 98 млрд рублей (-3% за год), в Самарской области — 80 млрд рублей, в Башкортостане — 66 млрд рублей (по -13% за год). В Татарстане при этом произошел резкий скачок задолженности в иностранной валюте — в 5,4 раза, со 111 до 596 млн рублей. В остальных регионах показатель, напротив, значительно снизился: в Башкортостане — с 1,9 млрд до 408 млн, в Самарской области — с 837 до 241 млн, в Нижегородской области — с 247 до 150 млн рублей.
Лидером по просроченной задолженности стала Самарская область. Тут показатель вырос на 10%, с 15 до 17 млрд рублей. В находившейся на втором месте по итогам первых трех кварталов 2017 года Нижегородской области показатель значительно снизился — с 14 до 9 млрд рублей. В Башкортостане и Татарстане показатель незначительно вырос — на 1 и 2% соответственно (до 5,5 и 7 млрд рублей).
|Регион
|Дата
|Задолженность по состоянию на
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|Просроченная задолженность
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|индивидуальным предпринимателей
|индивидуальным предпринимателей
|индивидуальным предпринимателей
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|индивидуальным предпринимателей
|индивидуальным предпринимателей
|индивидуальным предпринимателей
|Татарстан
|01.10.2018
|127.144
|9.794
|596
|0
|Татарстан
|01.10.2017
|120.555
|8.931
|111
|0
|Башкортостан
|01.10.2018
|66.020
|8.196
|408
|0
|Башкортостан
|01.10.2017
|74.175
|7.817
|1.874
|0
|Нижегородская
|01.10.2018
|97.536
|10.720
|150
|5
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